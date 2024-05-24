День Киева 2024 — интересные мероприятия, посвященные дню рождения столицы Украины

В конце мая традиционно жители столицы отмечают День рождения Киева. Многотысячная история любимого города всех украинцев заслуживает специальных мероприятий и интересных событий, посвященных основанию.

Мы расскажем, куда пойти на День Киева 2024 и что готовят для киевлян и гостей города.

Какого числа отмечают День Киева

По сложившейся традиции день отмечается в последнее воскресенье мая. Так что в 2024 году празднование Дня Киева выпадает на 26 мая.

Впервые празднование Дня Киева состоялось в 1982 году, которое совпало с празднованием 1500-летия основания города.

С 1984 года начались первые регулярные вернисажи на Андреевском спуске. А в последнее воскресенье мая 1987 году был официально отмечен первый День столицы.

День основания Киева — дата приблизительная, ведь неизвестно день и даже точный год образования города на склонах Днепра, который столетия спустя стал столицей Украины.

Приблизительной датой основания считают 482 год. Именно тогда, по легендам, братья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь поселились в этой местности.

День Киева — какие мероприятия посвящены этой дате

Каждый год столица отмечает день рождения города разными событиями. И даже полномасштабное вторжение не изменило этого обычая. Поэтому в 2024 году также ожидается много мероприятий, которые можно посетить как за деньги, так и бесплатно.

Куда пойти на день Киева бесплатно

КГГА сообщает о ряде бесплатных экскурсий, которые будут проводить в эти дни в Киеве. Посетить их может любой желающий по предварительной регистрации.

Экскурсия Київ – наймальовничіша столиця Європи, маршрут которой проведет участников по улицам исторического Голосиева. Невероятные пейзажи, сочетающие колоритность архитектурных стилей с огромным разнообразием деревьев и растений, продемонстрируют, что недаром Киев находится в рейтинге самых зеленых европейских городов.

Дата и время: 26 мая, воскресенье, 12:00. Регистрация по ссылке.

Экскурсия Меценати Києва, на которой будет возможность узнать о традициях благотворительности и об известных семьях меценатов Киева, живших в городе более столетия назад, а также оценить их вклад в сохранение музейных ценностей.

Дата и время: 25 мая, суббота, 15:00. Регистрация по ссылке.

Экскурсия Київ – нескорені та незалежні, во время которой экскурсанты узнают о драматических моментах борьбы за независимость Украины и посетят места, хранящие память о героях войн и революций, выдающихся деятелях общественно-культурного движения.

Дата и время: 26 мая, воскресенье, 14:00. Регистрация по ссылке.

Экскурсия Київ європейський, которая познакомит с архитектурой Киева и разнообразными объектами, связывающими наш город с Европой, а также со сооружениями, построенными европейскими архитекторами.

Дата и время: 26 мая, воскресенье, 15:00. Регистрация по ссылке.

Также на территории ВДНХ пройдут выступления музыкальной группы KOLABA и Павла Зиброва. Программа включает в себя розыгрыши для посетителей, благотворительные аукционы, спортивные игры и фудкорты с уличной едой.

А в кинотеатре Жовтень состоится Київкінофест с пятью секциями: ретроспективные показы, современное кино, лекторий, выставка картин и ярмарка. В рамках фестиваля пройдет благотворительный Киноплакатов, где будут собирать средства для кинематографистов, которые сейчас служат в Силах обороны.

Другие мероприятия ко дню Киева

Концерт Мій Київ, где выступят Дмитрий Каднай, Филипп Коляденко, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Элина Мбани и Лали Эргемлидзе в сопровождении музыкального бенда под руководством Дмитрия Саратского. Они исполнят любимые песни Украины.

Где: дворец Украина по адресу: улица Большая Васильковская, 103

Когда: 18:00.

Билеты — 500-1200 грн.

Украинский джаз 60-х в День Києва: МОВА ft. Дубовик і Черкашин. В программе украинские ретро-песни, принадлежащие золотому фонду украинской эстрады 1960-80-х годов.

Где: Music Pub Pepper’s Club, ул. Княжеств Острожских, 8.

Когда: 18:00.

Цена — от 390 грн.

Хард-рок перформанс Бий орків, зберігай спокій. Эмоционально-патриотический хард-рок — выступление от Михаила Кукуюка и рок-группы Кука и банда.

Где: Жовтневый дворец, ул. Героев Небесной Сотни, 1.

Когда: 17:30.

Билеты — от 250 грн.

Концерт Веселі музики в Мамаевой Слободе. Украинские народные песни в исполнении Татьяны Школьной, Инны Карзановой и Елены Шушвар. Концерт ведет Наталья Данченко.

Где: ул. Михаила Донца, 2.

Когда: 15:00.

Цена — 200 грн.

Премьера спектакля Легенди Києва. Эта постановка для семейного просмотра подходит всем интересующимся историей столицы.

Где: Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Когда: 18:00.

Цены на билеты — 250-600 грн.

А о культурных событиях Киева, на которые ты еще можешь успеть в мае читай в нашем материале.

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