Твой чеклист майского отдыха! Куда сходить в Киеве в мае — культурный дайджест от Вікон

В мае Киев наполнен не только благоуханием цветов и цветов деревьев, но и культурными событиями. Если ты не знаешь, чем себя занять и куда пойти в мае в Киеве, тогда скорее читай наш Культурный дайджест на май 2024 в Киеве.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства в месяц.

Куда пойти в мае в Киеве, читай дальше.

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Май в Киеве точно нельзя назвать месяцем сумму. Развлечь себя смогут все: от ценителей театра до тех, кто ищет новые знания и навыки.

Театральные представления в Киеве: май 2024

Стріп спектакль Повія — МЦКМ Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1, 11 мая в 18:00. Цена: 450-2500 грн.

— МЦКМ Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1, 11 мая в 18:00. Цена: 450-2500 грн. Наші Кайдаші — Дом офицеров Вооруженных сил Украины, ул. М.Грушевского, 30/1, 19 мая в 18.00. Цена: 390-1490 грн.

— Дом офицеров Вооруженных сил Украины, ул. М.Грушевского, 30/1, 19 мая в 18.00. Цена: 390-1490 грн. Фальшивка — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого, 5, 2 мая в 19.00; 19 мая в 18.00. Цена: 250 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого, 5, 2 мая в 19.00; 19 мая в 18.00. Цена: 250 грн. Брикси. Документальна вистава — Киевский культурный кластер Краков, Русановская набережная 12/2, 2 мая в 19:00. Цена: 400 грн.

— Киевский культурный кластер Краков, Русановская набережная 12/2, 2 мая в 19:00. Цена: 400 грн. Украдене щастя — Театр Золотые Ворота, ул. Шелковичная, 7А, 3 и 14 мая в 18:00. Цена: 450 грн.

Спектакли для детей

Пригоди Батискафчика та Морського Коника та Космікс — Киевский планетарий, 1 мая в 10:00. Цена: 200-250 грн.

— Киевский планетарий, 1 мая в 10:00. Цена: 200-250 грн. Семейный зоопарк Лемур — ул. Днепровская набережная, 33, ТК Аркадия, 1, 2 и 3 мая в 10.00. Цена: 90-330 грн.

— ул. Днепровская набережная, 33, ТК Аркадия, 1, 2 и 3 мая в 10.00. Цена: 90-330 грн. Дюймовочка a’Paris — Киевский академический театр кукол, ул. Грушевского, 1А, 2 и 30 мая в 12:00 и 18 мая в 16:00. Цена: 150–250 грн.

Концерты в Киеве в мае 2024 года

MAX BARSKIH — Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1, 17 мая в 19:00. Цена: 890–6900 грн.

— Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1, 17 мая в 19:00. Цена: 890–6900 грн. Арсен Мирзоян — МЦКМ Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1, 20 мая в 19:00. Цена: 370-2190 грн.

— МЦКМ Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1, 20 мая в 19:00. Цена: 370-2190 грн. VERKA SERDUCHKA & BAND — Osocor Residence, ул. Виноградная, 2, 17 мая в 18.00. Цена: 1700–3000 грн.

— Osocor Residence, ул. Виноградная, 2, 17 мая в 18.00. Цена: 1700–3000 грн. ТНМК — Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 11 мая в 19:00. Цена: 700–1900 грн.

— Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 11 мая в 19:00. Цена: 700–1900 грн. Лесь Подервянский. Гамлет. Рок Опера — МЦКМ Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 29 мая в 18:00. Цена: 190–950 грн.

— МЦКМ Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 29 мая в 18:00. Цена: 190–950 грн. Крихітка — Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 29 мая в 18:00. Цена: 700–1900 грн.

— Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 29 мая в 18:00. Цена: 700–1900 грн. Нино Катамадзе — МЦКМ Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 25 мая в 19:00. Цена: 570-3270 грн.

— МЦКМ Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 25 мая в 19:00. Цена: 570-3270 грн. Пісня буде поміж нас. Вечір українського ретро— Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского, ул. Крещатик, 50Б, 2 мая в 18.00. Цена: 250 грн.

Стендапы в Киеве

Подпольный Стендап на троих — Underground stand up club, ул. Золотоворотская, 15, 1 мая в 18:30. Цена: 250-400 грн.

— Underground stand up club, ул. Золотоворотская, 15, 1 мая в 18:30. Цена: 250-400 грн. Стендап Открытый микрофон — Dorothy pub, ул. Саксаганского, 16/43, 1 мая в 19:00. Цена: 200 грн.

— Dorothy pub, ул. Саксаганского, 16/43, 1 мая в 19:00. Цена: 200 грн. Стендап 8×8 — Бочка Pub, ул. Крещатик, 19А, 1 мая в 19:30; 3 мая в 19.00; 5 мая в 16.30. Цена: 150–200 грн.

— Бочка Pub, ул. Крещатик, 19А, 1 мая в 19:30; 3 мая в 19.00; 5 мая в 16.30. Цена: 150–200 грн. 10 Стендап Комиков — Бочка Pub, ул. Крещатик 19А, 3, 4 и 5 мая в 18.30. Цена: 250-300 грн.

Выставки в Киеве в мае 2024

Выставка цветов на Певческом поле — Певческое поле, с 1 по 12 мая, 10:00-20:00. Цена: 150–250 грн.

— Певческое поле, с 1 по 12 мая, 10:00-20:00. Цена: 150–250 грн. Клуб РетроФотоКиев — MODI Art&Wine Gallery, ул. Малая Житомирская, 17, 1 мая в 19:00. Цена: 300 грн.

— MODI Art&Wine Gallery, ул. Малая Житомирская, 17, 1 мая в 19:00. Цена: 300 грн. Выставка в музее Михаила Старицкого — Музей Михаила Старицкого, ул. Саксаганского, 93, ежедневно с 9:00 до 18:00. Цена: 60 грн вход и 70 грн за сопровождение гида.

— Музей Михаила Старицкого, ул. Саксаганского, 93, ежедневно с 9:00 до 18:00. Цена: 60 грн вход и 70 грн за сопровождение гида. Музей Леси Украинки — ул. Саксаганского, 97, ежедневно с 9:00 до 18:00. Цена: 60 грн вход и 70 грн за сопровождение гида.

Твой чеклист майского отдыха! Куда сходить в Киеве в мае — культурный дайджест от Вікон / 3 Фотографии

Фото: журналистка сайта Вікна-новини Даниэла Долотова

Другие интересные события Киева в мае 2024

Поэтический дуэт. Литературный вечер — MODI Art&Wine Gallery, ул. Малая Житомирская, 17, 1 мая в 18:45. Цена: 250 грн.

— MODI Art&Wine Gallery, ул. Малая Житомирская, 17, 1 мая в 18:45. Цена: 250 грн. Дискуссионный читательский клуб — MODI Art&Wine Gallery, ул. Малая Житомирская, 2 мая в 18.45. Цена: 300 грн.

Для родителей важно знать, что их отдых будет интересен и для самых маленьких членов семьи. Куда пойти с детьми в Киеве, рассказали в другом материале.

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