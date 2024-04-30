Твій чеклист травневого відпочинку! Куди сходити в Києві у травні — культурний дайджест від Вікон

У травні Київ наповнений не лише пахощами квітів та цвіту дерев, а й культурними подіями. Якщо ти не знаєш, чим себе зайняти та куди піти у травні у Києві, тоді хутчіш читай наш Культурний дайджест на травень 2024 у Києві.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Куди піти у травні в Києві, читай у матеріалі далі.

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Травень у Києві точно не можна назвати місяцем суму. Розважити себе зможуть усі: від поціновувачів театру до тих, хто шукає нові знання та навички.

Театральні вистави у Києві: травень 2024

Стріп спектакль Повія — МЦКМ Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1, 11 травня о 18:00. Ціна: 450-2500 грн.

— МЦКМ Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1, 11 травня о 18:00. Ціна: 450-2500 грн. Наші Кайдаші — Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1, 19 травня о 18:00. Ціна: 390-1490 грн.

— Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1, 19 травня о 18:00. Ціна: 390-1490 грн. Фальшивка — Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5, 2 травня о 19:00; 19 травня о 18:00. Ціна: 250 грн.

— Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5, 2 травня о 19:00; 19 травня о 18:00. Ціна: 250 грн. Брикси. Документальна вистава — Київський культурний кластер Краків, Русанівська набережна 12/2, 2 травня о 19:00. Ціна: 400 грн.

— Київський культурний кластер Краків, Русанівська набережна 12/2, 2 травня о 19:00. Ціна: 400 грн. Украдене щастя — Театр Золоті Ворота, вул. Шовковична, 7А, 3 та 14 травня о 18:00. Ціна: 450 грн.

Вистави для дітей

Пригоди Батискафчика та Морського Коника та Космікс — Київський планетарій, 1 травня о 10:00. Ціна: 200-250 грн.

— Київський планетарій, 1 травня о 10:00. Ціна: 200-250 грн. Сімейний зоопарк Лемур — вул. Дніпровська набережна, 33, ТК Аркадія, 1, 2 та 3 травня о 10:00. Ціна: 90-330 грн.

— вул. Дніпровська набережна, 33, ТК Аркадія, 1, 2 та 3 травня о 10:00. Ціна: 90-330 грн. Дюймовочка a’Paris — Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А, 2 та 30 травня о 12:00 та 18 травня о 16:00. Ціна: 150-250 грн.

Концерти в Києві у травні 2024

MAX BARSKIH — Палац Спорту, Спортивна площа, 1, 17 травня о 19:00. Ціна: 890-6900 грн.

— Палац Спорту, Спортивна площа, 1, 17 травня о 19:00. Ціна: 890-6900 грн. Арсен Мірзоян — МЦКМ Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1, 20 травня о 19:00. Ціна: 370-2190 грн.

— МЦКМ Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1, 20 травня о 19:00. Ціна: 370-2190 грн. VERKA SERDUCHKA & BAND — Osocor Residence, вул. Виноградна, 2, 17 травня о 18:00. Ціна: 1700-3000 грн.

— Osocor Residence, вул. Виноградна, 2, 17 травня о 18:00. Ціна: 1700-3000 грн. ТНМК — Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41, 11 травня о 19:00. Ціна: 700-1900 грн.

— Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41, 11 травня о 19:00. Ціна: 700-1900 грн. Лесь Подерв’янський. Гамлєт. Рок Опера — МЦКМ Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 29 травня о 18:00. Ціна: 190-950 грн.

— МЦКМ Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 29 травня о 18:00. Ціна: 190-950 грн. Крихітка — Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41, 29 травня о 18:00. Ціна: 700-1900 грн.

— Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41, 29 травня о 18:00. Ціна: 700-1900 грн. Ніно Катамадзе — МЦКМ Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 25 травня о 19:00. Ціна: 570-3270 грн.

— МЦКМ Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 25 травня о 19:00. Ціна: 570-3270 грн. Пісня буде поміж нас. Вечір українського ретро — Мистецько-концертний центр ім. Івана Козловського, вул. Хрещатик, 50Б, 2 травня о 18:00. Ціна: 250 грн.

Стендапи у Києві

Підпільний Стендап на трьох — Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15, 1 травня о 18:30. Ціна: 250-400 грн.

— Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15, 1 травня о 18:30. Ціна: 250-400 грн. Стендап Відкритий мікрофон — Dorothy pub, вул. Саксаганського, 16/43, 1 травня 19:00. Ціна: 200 грн.

— Dorothy pub, вул. Саксаганського, 16/43, 1 травня 19:00. Ціна: 200 грн. Стендап 8×8 — Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А, 1 травня о 19:30; 3 травня о 19:00; 5 травня о 16:30. Ціна: 150-200 грн.

— Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А, 1 травня о 19:30; 3 травня о 19:00; 5 травня о 16:30. Ціна: 150-200 грн. 10 Стендап Коміків — Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А, 3, 4 та 5 травня о 18:30. Ціна: 250-300 грн.

Виставки у Києві у травні 2024

Виставка квітів на Співочому полі — Співоче поле, з 1 по 12 травня, 10:00-20:00. Ціна: 150-250 грн.

— Співоче поле, з 1 по 12 травня, 10:00-20:00. Ціна: 150-250 грн. Клуб РетроФотоКиїв — MODI Art&Wine Gallery, вул. Мала Житомирська, 17, 1 травня о 19:00. Ціна: 300 грн.

— MODI Art&Wine Gallery, вул. Мала Житомирська, 17, 1 травня о 19:00. Ціна: 300 грн. Виставка у музеї Михайла Старицького — Музей Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93, щодня з 9:00 до 18:00. Ціна: 60 грн за вхід та 70 грн за супровід гіда.

— Музей Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93, щодня з 9:00 до 18:00. Ціна: 60 грн за вхід та 70 грн за супровід гіда. Музей Лесі Українки — вул. Саксаганського, 97, щодня з 9:00 до 18:00. Ціна: 60 грн за вхід та 70 грн за супровід гіда.

Твій чеклист травневого відпочинку! Куди сходити в Києві у травні — культурний дайджест від Вікон / 3 Фотографії

Фото: журналістка сайту Вікна-новини Даніела Долотова

Інші цікаві події Києва у травні 2024

Поетичний дует. Літературний вечір — MODI Art&Wine Gallery, вул. Мала Житомирська, 17, 1 травня о 18:45. Ціна: 250 грн.

— MODI Art&Wine Gallery, вул. Мала Житомирська, 17, 1 травня о 18:45. Ціна: 250 грн. Дискусійний читацький клуб — MODI Art&Wine Gallery, вул. Мала Житомирська, 2 травня о 18:45. Ціна: 300 грн.

Для батьків важливо знати, що їхній відпочинок буде цікавий і для найменших членів сімʼї. Куди піти з дітьми у Києві, розповіли в іншому матеріалі.

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