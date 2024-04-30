Твій чеклист травневого відпочинку! Куди сходити в Києві у травні — культурний дайджест від Вікон

У травні Київ наповнений не лише пахощами квітів та цвіту дерев, а й культурними подіями. Якщо ти не знаєш, чим себе зайняти та куди піти у травні у Києві, тоді хутчіш читай наш Культурний дайджест на травень 2024 у Києві.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Куди піти у травні в Києві, читай у матеріалі далі.
Травень у Києві точно не можна назвати місяцем суму. Розважити себе зможуть усі: від поціновувачів театру до тих, хто шукає нові знання та навички.
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Фото: журналістка сайту Вікна-новини Даніела Долотова
Для батьків важливо знати, що їхній відпочинок буде цікавий і для найменших членів сімʼї. Куди піти з дітьми у Києві, розповіли в іншому матеріалі.
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