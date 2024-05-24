День Києва 2024 — цікаві заходи, присвячені дню народження столиці України

У кінці травня вже традиційно жителі столиці відзначають День народження Києва. Багатотисячна історія улюбленого міста всіх українців заслуговує на спеціальні заходи та цікаві події, присвячені заснуванню.

Тож ми розкажемо, куди піти на День Києва 2024 і що готують для киян та гостей міста.

Якого числа святкують День Києва

За усталеною традицією, день відзначається в останню неділю травня. Тож у 2024 році святкування Дня Києва випадає на 26 травня.

Вперше святкування Дня Києва відбулося 1982 року, яке збіглося зі святкуванням 1500 річниці заснування міста.

З 1984 року почалися перші регулярні вернісажі на Андріївському узвозі. А в останню неділю травня 1987 було офіційно відзначено перший День столиці.

День заснування Києва — дата приблизна, адже достеменно невідомо день та навіть точний рік утворення міста на схилах Дніпра, яке століття потому стало столицею України.

Приблизною датою заснування вважають 482 рік. Саме тоді, згідно з легендами, брати Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь оселилися у цій місцевості.

День Києва — які заходи присвячені цій даті

Щороку столиця відзначає день народження міста різними подіями. І навіть повномасштабне вторгнення не змінило цього звичаю. Тому у 2024 році також очікується багато заходів, які можна відвідати як за кошти, так і безкоштовно.

Куди піти на день Києва безкоштовно

КМДА повідомляє про низку безкоштовних екскурсій, які проводитимуть цими днями в Києві. Відвідати їх може кожен охочий за попередньою реєстрацією.

Екскурсія Київ – наймальовничіша столиця Європи, маршрут якої проведе учасників вулицями історичного Голосієва. Неймовірні пейзажі, що поєднують колоритність архітектурних стилів із величезним розмаїттям дерев і рослин, продемонструють, що недарма Київ у рейтингу найзеленіших європейських міст.

Дата та час: 26 травня, неділя, 12:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія Меценати Києва, на якій буде змога дізнатися про традиції благодійництва та про відомі родини меценатів Києва, які жили в місті більше століття тому, а також оцінити їх внесок у збереження музейних цінностей.

Дата та час: 25 травня, субота, 15:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія Київ – нескорені та незалежні, під час якої екскурсанти довідаються про драматичні моменти боротьби за незалежність України та відвідають місця, що зберігають пам’ять про героїв війн та революцій, визначних діячів громадсько-культурного руху.

Дата та час: 26 травня, неділя, 14:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія Київ європейський, яка познайомить з архітектурою Києва та різноманітними об’єктами, які пов’язують наше місто з Європою, а також зі спорудами, які збудували європейські архітектори.

Дата та час: 26 травня, неділя, 15:00. Реєстрація за посиланням.

Також на території ВДНГ пройдуть виступи музичного гурту KOLABA та Павла Зіброва. Програма включає розіграші для відвідувачів, благодійні аукціони, спортивні ігри та фудкорти з вуличною їжею.

А в кінотеатрі Жовтень відбудеться Київкінофест з п’ятьма секціями: ретроспективні покази, сучасне кіно, лекторій, виставка картин та ярмарок. В рамках фестивалю пройде благодійний Базар-кіноплакатів, де збиратимуть кошти для кінематографістів, які зараз служать в Силах оборони.

Інші заходи до дня Києва

Концерт Мій Київ, де виступатимуть Дмитро Каднай, Філіп Коляденко, Марта Адамчук, Віра Кекелія, Еліна Мбані та Лалі Ергемлідзе у супроводі музичного бенду під керівництвом Дмитра Саратського. Вони виконають улюблені пісні України.

Де: палац Україна за адресою: вулиця Велика Васильківська, 103.

Коли: 18:00.

Квитки — 500-1200 грн.

Український джаз 60-х на День Києва: МОВА ft. Дубовик та Черкашин. У програмі українські ретро-пісні, що належать до золотого фонду української естради 1960-80-х років.

Де: Music Pub Pepper’s Club, вул. Князів Острозьких, 8.

Коли: 18:00.

Ціна — від 390 грн.

Хард-рок перфоманс Бий орків, зберігай спокій. Емоційно-патріотичний хард-рок виступ від Михайла Кукуюка та рок-гурту Кука і банда.

Де: Жовтневий палац, вул. Героїв Небесної Сотні, 1.

Коли: 17:30.

Квитки — від 250 грн.

Концерт Веселі музики у Мамаєвій Слободі. Українські народні пісні у виконанні Тетяни Шкільної, Інни Карзанової та Олени Шушвар. Концерт веде Наталія Данченко.

Де: вул. Михайла Донця, 2.

Коли: 15:00.

Ціна — 200 грн.

Прем’єра вистави Легенди Києва. Це постановка для сімейного перегляду підходить усім, хто цікавиться історією столиці.

Де: Театр драми й комедії на лівому березі Дніпра.

Коли: 18:00.

Ціни на квитки — 250-600 грн.

А про культурні події Києва, на які ти ще можеш встигнути у травні читай в нашому матеріалі.

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