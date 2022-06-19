Спасибо, папа: звезды телеканала СТБ поделились теплыми воспоминаниями и наставлениями своих отцов

Наша опора, наша защита, наше счастливое детство – самое малое, что можно сказать, вспоминая отца.

Они всегда готовы были оберегать спокойный сон своих детей, а теперь защищают всю нашу страну.

Сколько теплых воспоминаний теперь возвращают каждого в детство. Поэтому звезды телеканала СТБ ко Дню отца поделились самыми приятными моментами, которые подарили им родители.

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Татьяна Высоцкая – ведущая Вікна-новини, Тайны ДНК

Для меня папа — еще и учитель, это он привел меня в профессию. Еще со школы придирчиво вычитывал домашние произведения, так же требовательно учил относиться ко всему. Мы говорим обо всем – геополитике, прочитанных книгах.

Я часто вспоминаю, как мы вместе в детстве пели песни – он хорошо поет, не я. Очень им горжусь, папа привил мне не только любовь к профессии, но и ответственность по жизни и любовь к земле – он очень крутой садовник, такой любви к растению, надо еще поискать.

С появлением дачи в моей семье — у нас с папой появилось еще больше тем для разговоров!

Яна Брензей – ведущая Вікна-новини

“Всегда имей свое мнение” — это то, чему папа учил меня с самого детства. Учил и вместе с тем покупал книги, научно популярные журналы, отправлял на экскурсии, чтобы эта мысль строилась на знании, на осознании того, какой мир сложний и разноцветний.

Лучшее детское воспоминание: мне лет 4-5, я просыпаюсь и в комнату заходит мой папа, которого я не видела целую вечность (по детским меркам). Он был на заработках за границей и только что вернулся.

Папа обнимает меня и дает пачку с какими-то яркими конфетами, которых я никогда до этого не видела и не пробовала. Это желейные мишки! Настоящий деликатес в Запорожье 90-х.

Папа всегда умел расширять мои горизонты.

С первого дня большой войны мой папа занимается волонтерством. Ездит на передовые позиции, помогает ребятам, чем может. Он мой герой! И очень горжусь тем, что он делает.

Сегодня я хочу поблагодарить папу за то, что научил меня думать, любить, отстаивать себя. А еще – долго гулять пешком. Это до сих пор моя любимая физическая активность.

Ольга Кучер – ведущая Вікна-новини

Мой папа научил меня ценить каждый день. Он говорит – если ты можешь получать удовольствие от жизни сейчас, делай это. А если не сможешь, то и не будешь делать.

Я всегда смеялась над этими простыми словами, но сегодня эта фраза содержит глубокое философское содержание о текучести бытия и то, что наша жизнь – это величайший дар, и надо уметь ценить его.

Мое детство пришлось на “голодные” 90-е: разруха, безработица, беднота. Но в какой-то день отец приходит с работы и приносит целый ящик мороженого! Мороженое! Ящик!

И мы с братом не верим своему счастью, а тогда были перебои с электричеством и мороженое могло растаять и мы пошли по общежитию и раздавали то мороженое другим детям “голодных” 90-х – удивительные ощущения и воспоминания на всю жизнь!

Горжусь своим папой за то, что он оставался добрым со мной. В каких бы трудностях мы ни были, что бы ни случалось с нашей семьей – он все выдержал и был всегда рядом опорой для меня.

Судьба оказалась жесткой с нами, мы остались с папой вдвоем. Но он смог пережить горе нашей семьи, выстоял и мы смогли поддержать друг друга. Я всегда буду ему благодарна за это.

Григорий Решетник – ведущий проектов Холостяк, Холостячка, Как ты?, Украина имеет талант, Невероятная правда об украинцах

От отца я усвоил много жизненных уроков. Один из них: никогда не опускать руки. Как бы сложно ни было, всегда необходимо находить в себе силы подняться, собраться и двигаться дальше. Внутренний стержень должен оставаться несокрушимым.

Также папа на своем примере научил меня ценить семью, уважительно относиться к жене и детям. Именно это родители демонстрируют уже 40 счастливых лет в браке. Я рос в атмосфере любви. Горжусь тем, что у меня такие любящие родители и очень мудрый отец.

Когда мне было лет пять, мы с папой ходили за мороженым и молочными коктейлями. Отец знал, как я их обожал, поэтому покупал сразу несколько. Это был наш с ним маленький секрет. Самое главное условие – чтобы об этом не знала мама (смеется).

И хотя мама, наверное, догадывалась, мне нравилось, что у нас с папой были такие маленькие уговоры и мужская солидарность. Кстати, такую ​​практику сейчас имею с моими ребятами. Иногда Кристинка может отругать меня за это, тогда в ход идет мужская импровизация (улыбается). Но как сложно удержаться перед улыбкой детей.

Горжусь своим папой за то, что он для меня пример человека, который всегда держит свое слово.

Хочу поблагодарить отца за постоянную поддержку в любой период моей жизни. Когда я решил оставить один университет и поступить в другой, следуя своей мечте, мама и папа меня поддержали. Когда я переезжал из Николаева в Киев, они тоже в меня поверили.

Благодарен папе за наставления и самоотверженную любовь. И хоть он меньше говорит о чувствах, чем мама, я на 100% чувствую его любовь. Я знаю, что всем своим сердцем он болеет за меня. Его присутствие в моей жизни очень важно.

Обязательно позвоните по телефону своему отцу. Если есть возможность, встретьтесь с ним. Особенно в это сложное время это очень важно. Поверьте, не только мамы, но и папы ждут вашего звонка.

Я стараюсь звонить родителям каждый день и призываю к этому каждого. Если так произошло, что родители уже не с вами, помяните их, вспомните теплым словом. Они все равно рядом и гордятся своими детьми.

Надежда Матвеева – ведущая проектов Все будет хорошо. Надежные советы, Счастливые за семь дней, Невероятная правда об украинцах

Часто вспоминаю наше с папой рыболовство, мне было лет 11. Часы, которые мы провели вместе, объединены общим делом. Тогда я чувствовала, как папа любит меня и заботится о безопасности.

Я старалась сделать все безупречно, чтобы обрадовать его, чтобы он мной гордился. Жарить пойманную вместе рыбу – это удовольствие! Такие счастливые моменты как урок на всю жизнь: самое важное в отношениях – внимание, доверие, забота. Это должно быть взаимным.

Я благодарна папе, что, несмотря на свои проблемы и недоразумения с мамой, он как мог любил меня. И всегда был уверен, что у меня получится совершить любое дело, если я действительно захочу.

Пока есть возможность, общайтесь с отцом. Если есть возможность, учитесь у него. И обязательно благодарите, потому что это греет душу и вдохновляет.

Каждому папе, который сейчас в рядах наших защитников, искренняя благодарность и пожелание скорейшей победы, возвращение к семье, к детям. Берегите себя, пожалуйста!

Марина Боржемская – ведущая проекта Счастливые за семь дней на СТБ

У меня очень много красивых и светлых воспоминаний, связанных с папой. Как мы шагали с ним в детский сад и длинными дорогами он меня всему учил. Как ездили в походы с палатками. Как он заплетал мне косы, создавал собственноручно новогодние костюмы.

Папа преподавал у меня в школе предмет по биологии, а я как-то легкомысленно отнеслась к учебе. Однажды он поставил мне тройку со словами: “Ты заработала столько, на сколько ты знаешь”. Было настолько неудобно перед ним, что я упорно взялась за предмет и доказала, что знаю его с отличием.

Папа научил меня благотворительности. Много лет он работал в благотворительном еврейском центре, отдавая полностью без пользы всего себя и все, что он может.

Когда-то мне отец сказал: “Благотворительность любит тишину. Если ты готова искренне поделиться тем, что имеешь и можешь – делай это, но никогда не жди, что кто-то тебе за это должен отблагодарить. Ты это делаешь по зову собственного сердца”.

Злата Огневич – певица, Холостячка

Мой папа очень мудрый человек, который многому научил меня. С самого детства отец говорил мне, что самое главное – всегда оставаться человеком.

В любых обстоятельствах, особенно в самые сложные времена. Ведь именно тогда человек проявляется больше всего. Быть открытой, доброй, искренней, мудрой и обязательно помогать другим – то, что вложил в меня отец.

Еще папа говорил, что красота очень быстротечна. То, что постоянно с нами – наш разум. “Поэтому, доченька, берись за книги”, — слышала я от папы (улыбается). Кстати, читать обожаю с самого детства. Не представляю без книг своей жизни.

Самое трогательное воспоминание, связанное с папой, – с тех времен, когда мы жили в Крыму. Отец служил тогда в морском флоте. И мы с нетерпением ждали его возвращения домой.

Помню, открывается дверь – и на пороге стоит кто-то большой, с бородой и лохматыми волосами… Я подбегаю и понимаю, что это же мой отец! Я его крепко-крепко обнимаю, вдыхаю запах поезда и сигарет, которыми он пропах. Он еще подарил мне особую игрушку, которую я берегла вплоть до переезда в Киев.

Мой папа сейчас находится в Харькове, помогает раненым, оперирует их под обстрелами, в опасности… Я им очень горжусь и хочу поблагодарить за то, какой смелости он учит меня по это время.

Я встречаю неприятности с открытыми глазами. Я не убегаю от проблем и бед, а борюсь с ними.

Напомним, раньше мы рассказывали, когда празднуют в Украине День отца.