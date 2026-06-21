Сколько бы нам ни было лет, папа — самый родной человек, который является опорой, поддержкой и примером для подражания. Но из-за полномасштабной войны папа может быть очень далеко.

Кто-то ждет отца с передовой дома, а кто-то за морями и континентами, пока не закончится война. Но желание у всех одно — обнять своих пап, сказать им важные слова любви и почувствовать отцовское тепло.

И хотя родительское тепло нужно нам каждый день, День отца — идеальный момент, чтобы сказать папе о своих чувствах, провести время вместе или просто хорошо поговорить. В 2026 украинцы будут отмечать этот праздник 21 июня.

Если на праздник почувствовать тепло родных объятий по какой-то причине не удается, всегда можно поздравить с Днем отца с помощью наших открыток.

Мы собрали самые искренние поздравления и создали теплые картинки, которые долетают за сотни миль и дарят теплую, почти волшебную улыбку.

Поздравления с Днем отца в картинках

Поздравления с Днем отца в картинках: подари улыбку даже за тысячи миль! / 4 Фотографии

Поздравления с Днем отца в прозе

Дорогой папа, поздравляю тебя с чудесным праздником, с Днем отца! Ты всегда был не только любящим отцом, но и мудрым наставником. Благодаря твоим советам мне всегда удавалось избегать проблем, да и выбираться из сложных ситуаций было гораздо легче.

Спасибо тебе за щедрость и заботу. Желаю тебе сил, выносливости, мужества, выдержки, мудрости. Пусть все препятствия падут перед твоей харизмой, а твой оптимизм спасает даже в экстремальных ситуациях. Люблю тебя!

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Сегодня — особенный день, мы отмечаем твой праздник. Ты мой герой, лучший друг и неизменная опора в жизни. Ты научил меня ценным урокам и всегда стоял бок о бок, поддерживая во всех жизненных испытаниях.

Твоя любовь и забота незаменимы и безграничны. Ты всегда готов помочь, услышать и поддержать. Я благодарен (-а) тебе за каждое мгновение, которое мы проводим вместе. Твое присутствие делает мою жизнь ярче.

Ты пример мужества и преданности своей семье. Твои мудрость и советы всегда были для меня большой поддержкой. Спасибо, папа, за все, что ты делаешь. Пусть твой праздник будет наполнен радостью, здоровьем и любовью. Прими мои искренние поздравления!

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Дорогой папа, сегодня День отца — прекрасный момент, чтобы сказать тебе спасибо и выразить самые искренние поздравления. Ты незаменимый герой моей жизни, надежная опора и источник бесконечной любви. Спасибо за все, что делаешь для меня. Счастливого праздника!

Поздравления с Днем отца в стихах

Если проза — слишком просто, удиви папу красивым стихом. Мы собрали подборку самых удачных стихов для поздравлений.

Папа лучший, дорогой,

С праздником тебя, родной!

Лучший папа на планете,

Ты за нас, за всех в ответе!

Ты надежный, сильный, смелый,

Ты улыбчивый, умелый.

Круче нету храбреца,

С праздником тебя отца!

Папуля, поздравляю с Днём отца!

Хочу сказать тебе спасибо,

Ведь ты со мною до конца,

Будешь вкладывать все силы.

Ты образец, и самый верный,

Ты показатель для меня,

Ты гордость мамы, наш защитник,

Тебя мы любим, мы — семья.

Пусть будет жизнь твоя красива,

Легка, как пёрышко в руке.

Будь здоров и счастлив, папа,

Будь ближе к цели и мечте.



Всегда мне был надежным другом

И многому ты научил.

Как ни мелькали дни по кругу,

В меня ты многое вложил.

И за любовь, улыбки, ласку

Я искренне благодарю!

И в День отца, сегодня, в праздник,

Скажу, что я тебя люблю.

Желаю я удачи, силы.

Пусть каждый день добро несет.

И пусть тебя, мой папа милый,

Господь с любовью бережет!



Многие папы сейчас защищают Украину на фронте. В каком бы возрасте ни был ребенок – отпускать родного человека в неизвестность бывает тяжело. В эксклюзивном материале мы рассказали, как общаться с ребенком, когда отец или мама на фронте.

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