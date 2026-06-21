Скільки б нам не було років, тато — це найрідніша людина, яка є опорою, підтримкою та прикладом для наслідування. Але через повномасштабну війну тато може бути дуже далеко.

Хтось чекає на тата з передової вдома, а хтось — за морями й континентами, допоки не закінчиться війна. Та спільне одне — бажання обійняти своїх тат, сказати їм важливі слова любові та відчути батьківське тепло.

І хоч батьківське тепло потрібне нам щодня, День батька — ідеальний момент, щоб сказати татові про свої почуття, провести час разом чи просто гарно поговорити. У 2026 році українці святкуватимуть це свято 21 червня.

Якщо на свято відчути тепло рідних обіймів з якоїсь причини не вдасться, завжди можна привітати з Днем батька за допомогою наших листівок.

Ми зібрали найщиріші привітання та створили теплі картинки, які долітають за сотні миль й дарують теплу, майже магічну, посмішку.

Привітання з Днем батька в картинках

Привітання з Днем батька в картинках: подаруй посмішку навіть за тисячі миль! / 4 Фотографії

Привітання з Днем батька у прозі

Дорогий тато, вітаю тебе з чудовим святом, з Днем батька! Ти завжди був не тільки люблячим батьком, але і мудрим наставником. Завдяки твоїм порадам мені завжди вдавалося не потрапляти в халепу, та й вибиратися зі складних ситуацій було набагато легше.

Спасибі тобі за щедрість і турботу. Бажаю тобі сил, витривалості, мужності, витримки, мудрості. Нехай всі перепони впадуть перед твоєю харизмою, а твій оптимізм виручає навіть в екстремальних ситуаціях. Люблю тебе!

***

Сьогодні — особливий день, ми відзначаємо твоє свято. Ти — мій герой, найкращий друг і незмінна опора в житті. Ти навчив мене цінних уроків і завжди стояв пліч-о-пліч, підтримуючи у всіх життєвих випробуваннях.

Твоя любов та турбота незамінні й безмежні. Ти завжди готовий допомогти, почути й підтримати. Я вдячний (-а) тобі за кожну мить, яку проводимо разом, за спільні подорожі та незабутні пригоди. Твоя присутність робить моє життя багатшим.

Ти — приклад мужності й відданості своїй родині. Твоя мудрість та поради завжди були великою підтримкою для мене. Дякую, татусю, за все, що ти робиш. Нехай твоє свято буде наповнене радістю, здоров’ям та любов’ю. Прийми мої найщиріші привітання!

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Дорогий татусю, сьогодні День батька — чудовий момент, щоб висловити тобі найщиріші привітання. Ти — незамінний герой мого життя, надійна опора і джерело нескінченної любові. Дякую за все, що робиш для мене. Щасливого свята!

Привітання з Днем батька у віршах

Якщо ж проза — надто просто, здивуй татуся гарним віршем. Ми ділимося добіркою найвдаліших віршів для привітань.

З Днем батька я тебе вітаю, татку!

Тобі бажаю здійснення всіх мрій,

Нехай у тебе все буде в порядку,

Щасливим будь, рідненький батьку мій!

Тебе зі святом я вітаю, тату!

І дякую за все, що ти робив:

Бо вклав у мене цінностей багато,

Хоч іноді по справі і сварив!

На тебе я дивлюсь і розумію,

Що є мені іще куди рости…

Та знай — одну в житті я маю мрію:

Таким я хочу стати, як і ти!

У день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

Чимало татусів зараз захищають Україну на фронті. В якому б віці не була дитина — відпускати рідну людину в невідомість буває важко. В ексклюзивному матеріалі ми розповіли, як спілкуватися з дитиною, коли тато або мама на фронті.

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