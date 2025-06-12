Ква і Кві, Бегемот Антоніо, Тиграєць и другие: ведущие Фактов и ICTV2 записали подборку авторских аудиосказок

Ты точно помнишь до мелочей те моменты, когда папа садился рядом и читал тебе любимую сказку. Эти истории — как мостик в мир, где все возможно и добро обязательно восторжествует.

Сейчас не у всех детей есть возможность услышать глубокий, спокойный папин голос. Однако теперь появилась возможность послушать волшебные сказки, записанные знакомыми, профессиональными голосами.

К Международному дню отца телеканал ICTV2 вместе с медиасервисом MEGOGO создали особый аудиоальбом — Татусеві казки. Это восемь историй, которые придумали и озвучили мужчины. Их голоса можно ежедневно слышать по телевизору.

Татусеві казки — кто присоединился

Татові казки — это восемь аудиоисторий продолжительностью до 10 минут. Шесть из них — авторские, еще две — адаптации народных сюжетов.

Аудиоверсии записали ведущие Фактів: Вадим Карпяк, Андрей Ковальский, Петр Демьянчук и Вячеслав Цимбалюк, лица Утра в большом городе Сергей Лиховида, Александр Швачка и Григорий Герман, а также СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

Александр Богуцкий и Вадим Карпяк создали адаптации народных историй — добавили собственный стиль, ритм, акценты. А остальные придумали свои сказочные миры с оригинальными персонажами, приключениями и смыслами.

Полина Толмачева, маркетинг-директор телеканалов ICTV и ICTV2, рассказала:

— Наши прекрасные ведущие объединили свой опыт родительства, умение работать со словом и смыслами, профессиональные дикторские навыки, MEGOGO поднял все это на высокий профессиональный уровень создания не просто отдельных историй, а именно аудиокниги — и так появились наши сказки. Процесс их рождения был невероятно интересным и эмоциональным. И нам не хочется останавливаться!

Мы стремимся продолжать сочинять современные истории для детей и дать голос всем папам нашей страны.

Читать по теме Маленькие сказки — большие уроки: как они формируют детские эмоции и мечты Сказки развивают у детей креативность, критическое мышление и самооценку, помогая им справиться с эмоциональными трудностями.

До релиза все сказки прошли тщательную проверку известного детского и семейного психолога Светланы Ройз. Поэтому эти истории абсолютно безопасны для детского восприятия, помогают сохранять контакт, поддерживать чувство безопасности.

Психолог говорит:

— Когда мы читаем детям — это помогает создать пространство близости и безопасности. Создать или восстановить связь. Наши голоса — то, что будет звучать внутри ребенка на протяжении его жизни.

Когда папа сам пишет или читает историю — он подбирает “те самые” слова, ситуации, темы — которые будут самыми важными для ребенка.

Самое главное — это бытие: “Ты для меня важен/важна. Я здесь. Я с тобой”. Где бы мы ни были и где бы ни были дети — это чувство останется с ними.

Главная цель проекта

Во время полномасштабной войны многие дети не могут быть рядом со своими отцами — из-за эвакуации, мобилизации, а иногда и потери. И именно тогда история, прочитанная теплым мужским голосом, может стать определенной опорой.

Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO и мама двух дочерей, добавляет:

— Как мама, я хорошо знаю, насколько важно найти историю, которая не просто развлекает, а дарит ощущение безопасности, тепла и любви.

Татусеві казки — именно такие: искренние, полные отцовского присутствия, даже если сегодня папа физически не рядом.

Мы видим стабильный интерес к детскому контенту на нашем ресурсе, но качественных украиноязычных сказок до сих пор не хватает. Поэтому наша цель — не просто создать еще один сборник, а действительно расширить выбор качественного контента для украинских детей.

Что в подборке Татусеві казки

Восемь авторов — восемь уникальных сказок:

Александр Богуцкий — Про правду і кривду (адаптована народна казка);

— Про правду і кривду (адаптована народна казка); Вадим Карпяк — Дівчина і зачарований дуб (переосмислення гуцульського сюжету);

— Дівчина і зачарований дуб (переосмислення гуцульського сюжету); Андрей Ковальский — Казка про Ква і Кві, або Як звучить справжня сила;

— Казка про Ква і Кві, або Як звучить справжня сила; Петр Демьянчук — Вибір світла;

— Вибір світла; Вячеслав Цимбалюк — Казка про Зоряний Ліс;

— Казка про Зоряний Ліс; Григорий Герман — Казка про Тиграйця і Шумну Тінь;

— Казка про Тиграйця і Шумну Тінь; Александр Швачка — Казка про Незламну Зорю;

— Казка про Незламну Зорю; Сергей Лиховида — Казка про Бегемота Антоніо, його друзів та подорож до Антарктиди.

Слушать сказки можно с 12 июня в разделе Аудио на MEGOGO.

Прослушивание сказок через приложение бесплатно!

Если же есть возможность почитать ребенку лично — это бесценно. Советуем заглянуть в следующий материал, чтобы увидеть подборку: книги для детей украинских писателей.

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