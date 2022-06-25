У нас не два Кличко, а… три! Или даже больше? Дипфейк: что это такое, как распознать и кого уже “подменяли”

Враг подстерегает на каждом шагу — особенно осторожным нужно быть с цифровыми технологиями. С тех пор как Россия полномасштабно вторглась в Украину, путинские войска не оставляли возможности нанести удар по президенту Украины, верхушке власти и выставить руководство нашего государства в негативном свете для Западного мира.
В это трудно поверить, но вчера неизвестный — пока — злоумышленник, под видом мэра столицы Виталия Кличко разговаривал в Zoom с мэрами Мадрида и Берлина. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram.
— Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц из фальшивого почтового адреса разослали запросы общения через Zoom. Поскольку наши друзья оперативно реагируют и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор.
И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко.
И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко.
Telegram
Виталий Кличко отметил необходимость наказания злоумышленников, призвав украинских правоохранителей в сотрудничестве с иностранными специалистами разобраться в этом деле.
Давай сначала: что такое дипфейк, как создают такие глубокие обманы и возможно ли узнать, кто звонит тебе сегодня — Зеленский с Кличко или сосед-айтишник, изучивший технологию дипфейка?
Дипфейк — это сочетание глубинного обучения с созданием поддельного видео. Видеодипфейк воспроизводит человека, его черты лица и манеру речи с помощью алгоритмов. Так мы получаем будто реальное изображение человека.
Pexels
Такая технология работает благодаря искусственному интеллекту. С её помощью можно объединить изображение человека, наложить одно видео на другое. Такую технологию используют не только для политических целей — цифровая подделка политических лиц, влиятельных людей или медийных личностей. Часто технологию дипфейка используют мошенники и воры в попытках шантажа и обычных людей.
Правда, существуют и невинные дипфейки: ты ведь не думал, что все эти опасные трюки в твоем любимом боевике исполняет актер? (Ну, если это не Том Круз, он действительно все в фильмах делает сам.)
Правда, существуют и невинные дипфейки: ты ведь не думал, что все эти опасные трюки в твоем любимом боевике исполняет актер? (Ну, если это не Том Круз, он действительно все в фильмах делает сам.)
Существует множество примеров, где актерами таких видеоподделок ставали известные люди. Особую популярность приобрел случай с дипфейком, который имел вид Барака Обамы. Создателем оказался кинорежиссер Джордан Пил — в конце он сам и презентует, каким образом достиг такого результата.
Еще одним примером глубинного обмана стали десятки видео с участием Тома Круза… то есть, псевдо-Круза. Эта шутка достигла такого масштаба, что впоследствии в TikTok был создан отдельный аккаунт, где собраны все видеофейки с Крузом.
Думаешь, Кличко стал первым украинским деятелем, которого пытались подделать? Вспомним, как в начале полномасштабной войны к украинцам обратился “Зеленский” с заявлением о капитуляции Украины и его личном поражении.
Правда, тогда российские “светила” цифровой войны сшили и наложили это видео довольно бестолково — распознать дипфейк было настолько легко, что украинцы просто посмеялись над такими попытками расшатать настроение народа.
Похожие видео появлялись и на российском пространстве с участием подделки Путина. Там президент РФ заявлял о достижении мира с Украиной в её полном территориальном составе — с Донбассом и Крымом.
Качество работы не такое идеальное, как, например, с Крузом или Обамой, однако — россиянам хватило и этого.
Синоним к слову дипфейк — дезинформация. Дипфейки часто используют в мошеннических целях: такое видео легко убедит не знающихся людей в том, что выгодно мошеннику.
То есть — это возможность манипулировать большим количеством людей, и даже — целым народом.
Основная цель дипфейка — это дезориентация и дезинформация людей.
Основная цель дипфейка — это дезориентация и дезинформация людей.
Конечно, не все подделки можно отличить от настоящих видео так же легко, как с “Зеленским”. Приложение Дія запустил Цифрову освіту, где подробно расписано как определить подлинность видео.
Мы тоже расскажем тебе, как не дать себя обмануть.
Если вы получили подозрительное видео с просьбами от знакомого или знакомой, перезвоните и уточните информацию вживую, чтобы уберечь себя от мошенничества.
Если такое видео вы заметили от политика или актера, сомневаетесь в теме высказываний, проверьте информацию на официальных страницах человека.
Напомним, что раньше мы рассказывали тебе обо всех российских манипуляциях и фейках, которые страна-агрессор запускала в российское, украинское и иностранное информационное пространство. Ты можешь прочитать подробнее об этих фейках по нашему тегу российская пропаганда.
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