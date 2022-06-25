У нас не два Кличко, а… три! Или даже больше? Дипфейк: что это такое, как распознать и кого уже “подменяли”

Враг подстерегает на каждом шагу — особенно осторожным нужно быть с цифровыми технологиями. С тех пор как Россия полномасштабно вторглась в Украину, путинские войска не оставляли возможности нанести удар по президенту Украины, верхушке власти и выставить руководство нашего государства в негативном свете для Западного мира.

В это трудно поверить, но вчера неизвестный — пока — злоумышленник, под видом мэра столицы Виталия Кличко разговаривал в Zoom с мэрами Мадрида и Берлина. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram.

— Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц из фальшивого почтового адреса разослали запросы общения через Zoom. Поскольку наши друзья оперативно реагируют и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор.

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И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко.

Виталий Кличко отметил необходимость наказания злоумышленников, призвав украинских правоохранителей в сотрудничестве с иностранными специалистами разобраться в этом деле.

Но как это возможно?

Давай сначала: что такое дипфейк, как создают такие глубокие обманы и возможно ли узнать, кто звонит тебе сегодня — Зеленский с Кличко или сосед-айтишник, изучивший технологию дипфейка?

Дипфейк — это сочетание глубинного обучения с созданием поддельного видео. Видеодипфейк воспроизводит человека, его черты лица и манеру речи с помощью алгоритмов. Так мы получаем будто реальное изображение человека.

Такая технология работает благодаря искусственному интеллекту. С её помощью можно объединить изображение человека, наложить одно видео на другое. Такую технологию используют не только для политических целей — цифровая подделка политических лиц, влиятельных людей или медийных личностей. Часто технологию дипфейка используют мошенники и воры в попытках шантажа и обычных людей.

Правда, существуют и невинные дипфейки: ты ведь не думал, что все эти опасные трюки в твоем любимом боевике исполняет актер? (Ну, если это не Том Круз, он действительно все в фильмах делает сам.)

Существует множество примеров, где актерами таких видеоподделок ставали известные люди. Особую популярность приобрел случай с дипфейком, который имел вид Барака Обамы. Создателем оказался кинорежиссер Джордан Пил — в конце он сам и презентует, каким образом достиг такого результата.

Еще одним примером глубинного обмана стали десятки видео с участием Тома Круза… то есть, псевдо-Круза. Эта шутка достигла такого масштаба, что впоследствии в TikTok был создан отдельный аккаунт, где собраны все видеофейки с Крузом.

Думаешь, Кличко стал первым украинским деятелем, которого пытались подделать? Вспомним, как в начале полномасштабной войны к украинцам обратился “Зеленский” с заявлением о капитуляции Украины и его личном поражении.

Правда, тогда российские “светила” цифровой войны сшили и наложили это видео довольно бестолково — распознать дипфейк было настолько легко, что украинцы просто посмеялись над такими попытками расшатать настроение народа.

Похожие видео появлялись и на российском пространстве с участием подделки Путина. Там президент РФ заявлял о достижении мира с Украиной в её полном территориальном составе — с Донбассом и Крымом.

Качество работы не такое идеальное, как, например, с Крузом или Обамой, однако — россиянам хватило и этого.

Чем опасны дипфейки?

Синоним к слову дипфейк — дезинформация. Дипфейки часто используют в мошеннических целях: такое видео легко убедит не знающихся людей в том, что выгодно мошеннику.

То есть — это возможность манипулировать большим количеством людей, и даже — целым народом.

Основная цель дипфейка — это дезориентация и дезинформация людей.

Как отличить настоящеу видео от дипфейка?

Конечно, не все подделки можно отличить от настоящих видео так же легко, как с “Зеленским”. Приложение Дія запустил Цифрову освіту, где подробно расписано как определить подлинность видео.

Мы тоже расскажем тебе, как не дать себя обмануть.

На что стоит обращать внимание, если человек на видео может показаться не настоящим:

цвет её кожи может быть непохожим на реальный;

края маски вокруг лица могут быть несовершенными;

окклюзия лица искажает предметы, закрывает их;

размытое лицо — это не о плохом качестве видео, а о возможной подделке;

легкое мерцание, возникающее вследствие несовершенного “считывания” и воспроизведения изображения человека;

разное фокусное расстояние;

несоответствие изображения.

Если вы получили подозрительное видео с просьбами от знакомого или знакомой, перезвоните и уточните информацию вживую, чтобы уберечь себя от мошенничества.

Если такое видео вы заметили от политика или актера, сомневаетесь в теме высказываний, проверьте информацию на официальных страницах человека.

Напомним, что раньше мы рассказывали тебе обо всех российских манипуляциях и фейках, которые страна-агрессор запускала в российское, украинское и иностранное информационное пространство. Ты можешь прочитать подробнее об этих фейках по нашему тегу российская пропаганда.

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