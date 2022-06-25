У нас не два Кличко, а… три! Или даже больше? Дипфейк: что это такое, как распознать и кого уже “подменяли”

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 25 июня 2022, 18:04
Дипфейк
Фото: Pexels, Telegram

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