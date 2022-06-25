Маємо не два Кличка, а… три! Чи навіть більше? Діпфейк: що це таке, як розпізнати та кого уже “підміняли”

Ворог чатує на кожному кроці — особливо обачним треба бути із цифровими технологіями. Відколи Росія повномасштабно вдерлася до України, путінські війська не покидали можливостей уразити президента України, верхівку влади та виставити керівництво нашої держави у негативному світлі для Західного світу.

У це важко повірити, але вчора невідомий — поки — зловмисник, під виглядом мера столиці Віталія Кличка розмовляв у Zoom із мерами Мадриду й Берліну. Про це сам Кличко повідомив у своєму Telegram.

— Вчора нібито від мого імені мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити на спілкування через Zoom. Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову.

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І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка.

Віталій Кличко наголосив на необхідності покарання зловмисників, закликавши українських правоохоронців у співпраці з іноземними фахівцями розібратися у цій справі.

Але ж як це можливо?

Давай спочатку: що таке діпфейк, як створюють такі глибокі обмани та чи можливо розпізнати, хто телефонує тобі сьогодні — Зеленський із Кличком чи сусід-айтівець, який вивчив технологію діпфейк?

Діпфейк — це поєднання глибинного навчання зі створенням підробленого відео. Відеодіпфейк відтворює людину, її риси обличчя та манеру мовлення за допомогою алгоритмів. Таким чином отримуємо ніби-то справжнє зображення людини.

Така технологія працює завдяки штучному інтелекту. З її допомогою можна поєднати зображення людини, накласти одне відео на інше. Таку технологію використовують не лише для політичних цілей — цифрова підробка політичних осіб, впливових людей чи медійних особистостей. Часто технологію діпфейк використовують шахраї та злодії у спробах шантажу й звичайних людей.

Щоправда, існують і невинні діпфейки: ти ж не думав, що усі ті небезпечні трюки у твоєму улюбленому бойовику виконує актор? (Ну, якщо це не Том Круз, він дійсно все у фільмах робить сам.)

Існує безліч прикладів, де акторами таких відеопідробок стали відомі люди. Особливої популярності набув випадок із діпфейком, що мав вигляд Барака Обами. Творцем виявився кінорежисер Джордан Піл — вкінці він сам і презентує, яким чином досягнув такого результату.

Ще одним прикладом глибинного обману стали десятки відео за участі Тома Круза… тобто, псевдо-Круза. Цей жарт досягнув такого масштабу, що згодом у TikTok був створений окремий акаунт, де зібрані всі відеофейки із Крузом.

Гадаєш, Кличко став першим українським діячем, котрого намагалися “підробити”? Згадаймо, як на початку повномасштабної війни до українців звернувся “Зеленський” із заявою про капітуляцію України та його особисту поразку.

Щоправда, тоді російські “світила” цифрової війни зшили та наклали це відео досить недолуго — розпізнати діпфейк було настільки легко, що українці просто посміялися із таких спроб розхитати настрій народу.

Схожі відео з’являлися і на російському просторі за участі підробки Путіна. Там президент РФ заявляв про досягнення миру з Україною у її повному територіальному складі — з Донбасом та Кримом.

Якість роботи не є такою ідеальною, як, наприклад, із Крузом чи Обамою, проте — росіянам вистачило і цього.

Чим небезпечні діпфейки?

Синонім до слова діпфейк — дезінформація. Діпфейки часто використовують з шахрайською метою: таке відео легко переконає необізнаних людей у тому, що вигідно зловмиснику. Тобто — це можливість маніпулювати великою групою людей, і навіть — народом. Мета діпфейку — це дезорієнтація та дезінформація людей. Як відрізнити справжнє відео від діпфейку? Звісно, не всі підробки можна відрізнити від справжніх відео так само легко, як із “Зеленським”. Тож застосунок Дія запустив Цифрову освіту, де детально розписано, як визначити справжність відео. Ми теж розповімо тобі, як не дати себе надурити. На що варто звертати увагу, якщо людина на відео може здатися не справжньою: колір її шкіри може бути не схожим на реальний;

краї маски навколо обличчя можуть бути недосконалими;

оклюзія обличчя спотворює предмети, закриває їх;

розмите обличчя — це не про погану якість відео, а про можливу підробку;

легке мерехтіння, яке виникає внаслідок недосконалого “зчитування” та відтворення зображення людини;

різна фокусна відстань;

невідповідність зображення. Якщо ви отримали дивне відео з проханнями від знайомого чи знайомою, передзвоніть і уточніть інформацію вживу, щоб уберегти себе від шахрайства. Якщо таке відео ви помітили від політика чи актора, сумніваєтесь у темі висловлювань, перевірте інформацію на офіційних сторінках людини. Нагадаємо, що раніше ми розповідали тобі про всі російські маніпуляції та фейки, які країна-агресор запускала у російський, український та іноземний інформаційний простір. Ти можеш прочитати детальніше про ці фейки за нашим тегом російська пропаганда.