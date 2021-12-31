Еще не поздравили родных? Качай наши открытки к Новому году 2022

Новый год уже стучится в дверь, а вы не успели подготовить стихи и поздравления для многочисленных родственников? Не огорчайтесь, потому что Викна сделали это за вас.

И поскольку мы живем в технологическое время, то и поздравления будут лаконичными и яркими. Мы подготовили для вас серию открыток, которые можно переслать бабушкам, дедушкам, родителям, братьям и сестрам. Всем-всем, и даже в разные уголки мира.

Для этого понадобится только смартфон под рукой и минутка вашего внимания.

Поздравления с Новым годом в картинках





















Для вашего удобства все подходящие картинки можно найти на файлообменнике по ссылке. Качайте их, чтобы получить открытки в отличном качестве, распространяйте среди родных и пусть Новый год будет к вам приветливым!

А если вы еще не выбрали новогодний презент родителям и совсем скоро отправитесь к ним в гости — советуем почитать материал о том, что подарить родителям на Новый год. Мы собрали идеи небанальных и душевных подарков.