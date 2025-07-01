С Днем архитектуры Украины! История праздника и самые искренние поздравления своими словами

День архитектуры Украины каждый год отмечается 1 июля. Праздник был введен в 1995 году, когда вышел Указ президента О дне архитектуры Украины.

К сожалению, украинские памятники архитектуры сейчас под тройным давлением: времени, отсутствия реставраций и под российскими ударами. Рассказываем больше о празднике и делимся поздравлениями.

Украинская архитектура начала формироваться во времена Киевской Руси, продолжила формирование уже во время украинского барокко, модерна и необарокко.

Увидеть стоит такие достопримечательности разных эпох развития украинской архитектуры: Золотые ворота, Пятницкая церковь в Чернигове, Богоявленская церковь в Остроге, Каменец-Подольская крепость, Георгиевский собор Выдубицкого монастыря в Киеве, собор Святого Юра во Львове, дворец Разумовского Батурине, Дом с химерами в Киеве.

Больше всего памятников архитектуры в Украине расположены во Львове. Там их около пяти тысяч. Исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Архитектура — это сочетание науки с искусством, так что архитекторы, реставраторы, знатоки архитектуры сегодня отмечают настоящий праздник! Держи подборку идей, как поздравить теплыми словами в этот день.

С днем ​​архитектуры Украины: поздравления

Чтобы поздравить тех, кто занимается реставрацией, изучением и исследованием архитектуры, а также архитекторов, ты можешь воспользоваться этими поздравлениями своими словами:

С Днем архитектуры Украины! Пусть твои проекты всегда будут успешными, нужными и выдающимися! Желаю творческого вдохновения, новых интересных идей и энтузиазма на любой проект.

С Днем архитектуры Украины! Желаю Вам неисчерпаемой энергии, ярких идей и новых возможностей! Ваша работа ценна и утонченна!

Пусть каждый твой проект будет настоящим шедевром! В день архитектуры Украины желаю не останавливаться на достигнутом и всегда иметь творческий задор!

Ты творишь историю! И восстанавливаешь давно забытые подробности! В день архитектуры Украины хочу пожелать тебе профессионального роста, развития мастерства и креатива!

С Днем архитектуры Украины! Пусть у тебя не будет отбоя от клиентов, а каждый проект будет становиться известным и успешным! Чтобы все творческие замыслы находили воплощение!

Поздравляю с Днем архитектора! Желаю воплощения идей, душевного подъема и карьерного роста. Пусть будет счастье и мир в семье, будь здоровым и независимым!

С профессиональным праздником! Пусть прекрасные архитектурные сооружения радуют наши глаза не одно столетие!

Желаю хорошо мыслить, весело мечтать, удивительно строить и всех вокруг восхищать. Пусть каждый день будет вдохновением, пусть каждый миг дарит любовь, удачу и счастье.

