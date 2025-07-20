День Города Яворов 2025: когда праздник и что ждет его гостей

Если ты ищешь красивый украинский город, где традиции живут в руках мастеров, а патриотизм горожан питает сильное волонтерское движение, тогда тебе стоит посетить Яворов.

А еще он известен на всю Украину своими деревянными игрушками, украшенными уникальной яворовской росписью — желто-зелеными узорами, которые сразу узнаешь.

Так что не медли, посети Яворов, лучше всего — когда там празднуют День города. Что известно о событии и к каким праздничным мероприятиям можно приобщиться, рассказываем в материале.

Когда День города Яворов

День города Яворов традиционно празднуют в третье воскресенье июля, и в 2025 этот день приходится на 20 июля.

Почему так? Когда-то в июле город получил Магдебургское право и с тех пор ведет отсчет своего собственного времени.

По официальной версии, первое письменное упоминание о Яворове датировано 1436 годом, а это означает:

В 2025 году Яворову исполнится 589 лет.

День города Яворов 2025 — какие мероприятия проводят

Пока в Яворове не обнародовали программу празднования своего Дня рождения, однако, учитывая предыдущие годы, можно предположить, что город снова инициирует благотворительные акции в поддержку военных: в прошлом году собирали средства для воинов 24-й бригады.

Уже стало традицией, что на празднование Дня города яворовцы приобщаются к совместной молитве и межконфессиональному крестному шествию, которое олицетворяет единство и духовную силу общины.

Также, несмотря на войну, в Яворове обычно устраивают спортивный праздник с рыбалкой (кубок мэра), футбольными матчами и другими видами активного досуга. В прошлом году на улицах можно было увидеть колоритную Яворовскую свадьбу — обрядовое театрализованное шествие.

Подробная программа пока не опубликована для общественности, очевидно она появится ближе к июлю на сайте или в Facebook городского совета, поэтому стоит следить за обновлениями, чтобы не упустить интересных событий.

Сколько лет Яворову — интересные события из истории

Первое письменное упоминание о Яворове датируется 1436 годом, однако поселение на этих землях существовало значительно раньше, предположительно еще в княжеские времена.

А в 17 веке в Яворове начала формироваться самобытная школа живописи, особенно яворовская резьба и игрушки.

В это же время Яворов стал излюбленным местом отдыха короля Яна III Собеского. Здесь он имел резиденцию.

А сам город на время даже стал летней столицей Речи Посполитой.

Король не только охотился в окрестных лесах, но и принимал здесь иностранных послов.

В годы Второй мировой войны Яворов пережил оккупацию, репрессии, сильно пострадала еврейская община. Но несмотря на все испытания, город смог сохранить свою идентичность и выстоял.

Сегодня в Яворове бережно хранят традиции, проводят фестивали народного искусства, поддерживают мастеров и художников. А еще здесь сильное волонтерское движение, действенно поддерживающее наших воинов.

Раньше мы рассказывали, как удачно провести уик-энд во Львов во время войны, как добраться до города, во сколько обойдется путешествие и что интересного посмотреть в городе — полный гид для тебя.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!