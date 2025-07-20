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День Города Яворов 2025: когда праздник и что ждет его гостей

Ольга Петухова, редактор сайта 20 июля 2025, 17:50 3 мин.
день города яворов

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