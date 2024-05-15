Фолиевая кислота: польза от витамина и кому нужно употреблять

Фолиевая кислота известна нам как обязательная витаминная добавка для беременных и женщин, готовящихся к материнству. Но это не значит, что другим людям она совершенно не нужна. Читай в материале, что такое фолиевая кислота, польза этого витамина и как улучшает состояние здоровья.

Фолиевая кислота — польза для беременных женщин

Употребление фолиевой кислоты за 3 месяца до планируемой беременности и первые 4 месяца после наступления зачатия снижают риск врожденных дефектов головного мозга и позвоночника у ребенка.

Для этого достаточно потреблять 600-800 мкг фолиевой кислоты каждый день.

Не только беременным, но и женщинам репродуктивного возраста желательно употреблять 400-500 мкг фолиевой кислоты. В этом убеждены специалисты Центра контроля и предотвращения заболеваний США.

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По их наблюдениям, у половины американок, с которыми они работали, исследуя свойства фолиевой кислоты, беременность была незапланированной, а значит, они не готовились к оплодотворению раньше времени.

Исследования показали, что основные врожденные дефекты мозга или позвоночника ребенка возникают на очень ранних сроках беременности — 3-4 недели после зачатия, то есть до того, как большинство женщин узнают свою беременность.

Поэтому женщинам, живущим интимной жизнью и планирующим в будущем иметь детей, следует употреблять фолиевую кислоту с профилактической целью регулярно, уверяют в центре.

Чем полезна фолиевая кислота для других

Фолиевая кислота — это одна из разновидностей витамина В, который нужен организму любого человека, независимо от пола и возраста.

Фолиевая кислота, действие на организм и полезные свойства исследовались врачом Американской ассоциации психиатрии и неврологии Смитой Бхандари и профессором кафедры семейной медицины университета Северной Каролины Николь Свайнер.

Употребление фолиевой кислоты снижает уровень гомоцистеина, высокое содержание которого провоцирует заболевания мозга, связанные со старением — болезни Паркинсона и Альцгеймера, атеросклероз и т.д. Фолиевая кислота может улучшить память и навыки мышления у пожилых людей.

При лечении депрессивных состояний фолиевая кислота в паре с антидепрессантами улучшает некоторые симптомы депрессии и нормализует психическое состояние.

Однако не следует возлагать все исповедания только на этот витамин, важно комплексно лечить депрессию, следуя указаниям врача.

От употребления кислоты улучшаются показатели гипертонии. Ее употребление по крайней мере 6 недель может снизить артериальное давление у некоторых людей с высоким кровяным давлением.

Также фолиевая кислота может уменьшить проявления витилиго — заболевание кожи, вызывающее появление белых пятен на коже.

Но следует помнить, что фолиевая кислота является витаминной добавкой, а не лечебным средством. Любые заболевания следует лечить по четко установленным инструкциям врачей, а фолиевая кислота может стать полезным дополнением витаминного рациона.

Вред фолиевой кислоты

Фолиевая кислота приносит пользу организму, но и имеет побочные эффекты.

Важно употреблять фолиевую кислоту умеренно. Дозы свыше 1 мг в сутки могут вызвать расстройство желудка, тошноту, диарею, раздражительность, спутанность сознания, изменения поведения, кожные реакции, судороги и другие побочные эффекты.

Также некоторые исследования утверждают, что фолиевая кислота в дозах 0,8-1,2 мг в день может увеличить риск развития рака или сердечного приступа у людей с проблемами с сердцем.

Теперь, когда ты знаешь, зачем нужна фолиевая кислота, ты лучше понимаешь, чем опасен дефицит витаминов. Дефицит каких витаминов является самым болезненным для организма и как его преодолеть — читай в нашем материале.

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