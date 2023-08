Обезопасить нервную систему и иммунитет: дефицит каких витаминов опасен для здоровья человека

Витамины являются важными составляющими нашего питания, и их наличие или отсутствие может оказать значительное влияние на наше здоровье и благополучие. Дефицит витаминов может приводить к различным проблемам от слабости и усталости до серьезных заболеваний.

О том, дефицит каких витаминов может быть опасным для здоровья, рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

Витамин D

Витамин D, также известный как “витамин солнца”, играет ключевую роль в здоровье костей, иммунных и нервных систем. Этот витамин производится в коже под воздействием солнечных лучей.

Сейчас также смотрят

Однако его дефицит может привести к ухудшению состояния костей, повышенному риску остеопороза и проблемам с иммунитетом. Источниками витамина D являются сорта жирной рыбы (лосось, сардина, макрель), яйца и молочные продукты, обогащенные витамином.

Витамин C

Витамин C является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений свободными радикалами, поддерживает иммунную систему и способствует здоровью кожи. Дефицит витамина C может привести к цинге, характеризующейся слабостью, кровоточивостью десен, общей усталостью. Большие дозы витамина C содержатся в болгарском перце, киви, клубнике, цитрусовых (апельсины, грейпфруты, лимоны), а также многих других фруктах и овощах.

Витамин А

Витамин А необходим для зрения, роста и развития клеток, а также обеспечивает здоровье кожи и слизистых. Дефицит витамина A может вызвать проблемы с ночным зрением, сухость и кожную сыпь. Витамин A содержится в продуктах животного происхождения, таких как печень, яйца, молоко, а также в оранжевых и темных зеленых овощах (морковь, шпинат, сладкий перец).

Витамин B12

Витамин B12 важен для нормальной работы нервной системы и образования красных кровяных клеток. Дефицит B12 может привести к анемии, усталости, неврологическим нарушениям. Главными источниками витамина B12 являются мясо, рыба, молочные продукты, яйца.

Витамин K

Витамин K влияет на свертываемость крови и здоровье костей. Дефицит витамина K может повысить риск кровотечения и проблем с костями. Источниками витамина K являются зеленые лиственные овощи (шпинат, брокколи), брюссельская капуста, яйца, мясо.

Витамин E

Витамин E является антиоксидантом, защищающим клетки от стресса и улучшающим здоровье кожи. Дефицит витамина E может вызвать сухость кожи, мышечную слабость и иммунные нарушения. Витамин E содержится в растительных маслах, орехах, семенах, зеленых листьях.

Витамин B9 (фолиевая кислота)

Витамин B9 важен для правильной работы нервной системы и роста клеток. Дефицит витамина B9 может привести к анемии, нарушениям роста и развития. Фолиевую кислоту можно найти в лиственных зеленых овощах, цельнозерновых продуктах и цитрусовых.

Важно снабжать свой организм достаточным количеством витаминов для нормального функционирования и здоровья.

Разнообразное и сбалансированное питание, содержащее разнообразные продукты, богатые витаминами, поможет предотвратить дефицит и его последствия.

Необходимо помнить, что перед употреблением любых витаминных добавок лучше проконсультироваться с врачом, поскольку избыток витаминов также может быть вредным для здоровья. Поэтому читай, почему не нужно просто так покупать витамины.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.