Убезпечити нервову систему та імунітет: дефіцит яких вітамінів небезпечний для здоров’я людини

Вітаміни є важливими складниками нашого харчування, і їх наявність або відсутність може мати вагомий вплив на наше здоров’я та добробут. Дефіцит вітамінів може призводити до різноманітних проблем, від слабкості та втоми до серйозних захворювань.

Про те, дефіцит яких вітамінів може бути небезпечним для вашого здоров’я розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Вітамін D

Вітамін D, також відомий як “вітамін сонця”, грає ключову роль у здоров’ї кісток, імунної та нервової систем. Цей вітамін виробляється в шкірі під впливом сонячних променів.

Проте, його дефіцит може призвести до погіршення стану кісток, підвищеного ризику остеопорозу та проблем з імунітетом. Джерелами вітаміну D є сорти жирної риби (лосось, сардина, макрель), яйця та молочні продукти збагачені вітаміном.

Вітамін C

Вітамін C є потужним антиоксидантом, який захищає клітини від пошкоджень вільними радикалами, підтримує імунну систему та сприяє здоров’ю шкіри. Дефіцит вітаміну C може призвести до цинги, яка характеризується слабкістю, кровоточивістю ясен, загальною втомою. Великі дози вітаміну C містяться в болгарському перці, ківі, полуниці, цитрусових (апельсини, грейпфрути, лимони), а також багатьох інших фруктах і овочах.

Вітамін А

Вітамін А є необхідним для зору, росту та розвитку клітин, а також забезпечує здоров’я шкіри та слизових оболонок. Дефіцит вітаміну A може викликати проблеми з нічним зором, сухість та шкірні висипи. Вітамін A міститься в продуктах тваринного походження, таких як печінка, яйця, молоко, а також в оранжевих і темних зелених овочах (морква, шпинат, солодкий перець).

Вітамін B12

Вітамін B12 важливий для нормальної роботи нервової системи та утворення червоних кров’яних клітин. Дефіцит B12 може призвести до анемії, втоми, неврологічних порушень. Головними джерелами вітаміну B12 є м’ясо, риба, молочні продукти, яйця.

Вітамін K

Вітамін K впливає на згортання крові та здоров’я кісток. Дефіцит вітаміну K може підвищити ризик кровотечі та проблем з кістками. Джерелами вітаміну K є зелені листяні овочі (шпинат, броколі), брюссельська капуста, яйця, м’ясо.

Вітамін E

Вітамін E є антиоксидантом, що захищає клітини від стресу та покращує здоров’я шкіри. Дефіцит вітаміну E може викликати сухість шкіри, м’язову слабкість та імунні порушення. Вітамін E міститься в рослинних оліях, горіхах, насінні, зеленому листі.

Вітамін B9 (фолієва кислота)

Вітамін B9 важливий для правильної роботи нервової системи та росту клітин. Дефіцит вітаміну B9 може призвести до анемії, порушень росту та розвитку. Фолієву кислоту можна знайти у листяних зелених овочах, цілозернових продуктах та цитрусових.

Важливо забезпечувати свій організм достатньою кількістю вітамінів для нормального функціонування та здоров’я.

Різноманітне та збалансоване харчування, яке містить різноманітні продукти, багаті вітамінами, допоможе попередити дефіцит та його наслідки.

Необхідно пам’ятати, що перед вживанням будь-яких вітамінних добавок, краще проконсультуватися з лікарем, оскільки надмір вітамінів також може бути шкідливим для здоров’я. Тому читай, чому не треба просто так купувати вітаміни.

