Фолієва кислота: користь від вітаміну і кому треба вживати

Фолієва кислота відома нам як обов’язкова вітамінна добавка для вагітних і жінок, які готуються до материнства. Але це не означає, що іншим людям вона геть не потрібна. Читай в матеріалі, що таке фолієва кислота, користь цього вітаміну і як покращує стан здоров’я.

Фолієва кислота — користь для вагітних жінок

Вживання фолієвої кислоти за 3 місяці до запланованої вагітності та перші 4 місяці після настання зачаття знижують ризик вроджених дефектів головного мозку та хребта у дитини. Для цього достатньо споживати 600-800 мкг фолієвої кислоти щодня.

Не лише вагітним жінкам, але й жінкам репродуктивного віку бажано вживати 400-500 мкг фолієвої кислоти. В цьому переконані фахівці Центру контролю і запобігання захворювань США.

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За їхніми спостереженнями, у половини американок, з якими вони працювали, досліджуючи властивості фолієвої кислоти, вагітність була незапланованою, а отже вони не готувались до запліднення завчасно.

Дослідження показали, що основні вроджені дефекти мозку або хребта дитини виникають на дуже ранніх термінах вагітності — 3-4 тижні після зачаття, тобто до того, як більшість жінок дізнаються про свою вагітність.

Тому жінкам, які живуть інтимним життям і планують в майбутньому мати дітей, слід вживати фолієву кислоту з профілактичною метою регулярно, запевняють в центрі.

Чим корисна фолієва кислота для інших

Фолієва кислота — це один із різновидів вітаміну В, який потрібен організму будь-якої людини, незалежно від статі та віку.

Фолієва кислота, дія на організм і корисні властивості досліджувались лікаркою Американської асоціації психіатрії та неврології Смітою Бхандарі та професоркою кафедри сімейної медицини університету Північної Кароліни Ніколь Свайнер.

Вживання фолієвої кислоти знижує рівень гомоцистеїну, високий вміст якого провокує захворювання мозку, пов’язані зі старінням — хвороби Паркінсона та Альцгеймера, атеросклероз тощо. Фолієва кислота може покращити пам’ять і навички мислення у людей похилого віку.

При лікуванні депресивних станів фолієва кислота в парі з антидепресантами покращує деякі симптоми депресії та нормалізує психічний стан.

Однак не слід покладати всі сповідання лише на цей вітамін, важливо комплексно лікувати депресію, дотримуючись вказівок лікаря.

Від вживання кислоти покращуються показники гіпертонії. Її вживання принаймні 6 тижнів можуть знизити артеріальний тиск у деяких людей з високим кров’яним тиском.

Також фолієва кислота може зменшити прояви вітиліго — захворювання шкіри, яке викликає появу білих плям на шкірі.

Але слід пам’ятати, що фолієва кислота є вітамінною добавкою, а не лікувальним засобом. Будь-які захворювання слід лікувати за чітко встановленими інструкціями лікарів, а фолієва кислота може стати корисним доповненням вітамінного раціону.

Шкода фолієвої кислоти

Фолієва кислота приносить користь для організму, але й має побічні ефекти.

Важливо вживати фолієву кислоту помірковано. Дози понад 1 мг на добу можуть викликати розлад шлунку, нудоту, діарею, дратівливість, сплутаність свідомості, зміни поведінки, шкірні реакції, судоми та інші побічні ефекти.

Також деякі дослідження стверджують, що фолієва кислота в дозах 0,8-1,2 мг на день може збільшити ризик розвитку раку або серцевого нападу у людей, які мають проблеми з серцем.

Тепер, коли ти знаєш, навіщо потрібна фолієва кислота, ти краще розумієш, чим небезпечний дефіцит вітамінів. Дефіцит яких вітамінів є найболючішим для організму і як його подолати — читай в нашому матеріалі.

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