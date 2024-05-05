Запах Медоборов и утюженных рубашек. Парфюмер Влад Зварич об украинской парфюмерии и необычных ароматах

Влад Зварич — парфюмер и глава Гильдии парфюмеров Украины, владелец нескольких украинских брендов. Но он создает не только традиционные ароматы цветов и фруктов, но и экспериментирует. В его коллекции — духи с запахом картофеля, помидорной ботвы, земли и других необычных ароматов.
В разговоре с изданием Liga.net Влад рассказал, как вдохновился парфюмерией, есть ли срок годности в ароматах и украинской индустрии духов.
Свое желание стать парфюмером глава Гильдии парфюмеров сравнивает с работой ресторатора:
— Представим, что вы ездите по ресторанам самых любимых уголков Украины. Всюду едите борщ. Вы уже стали специалистом по этому блюду. Знаете, как его переработать, чтобы получить то, что хочется. Так же и я: с 19 лет коллекционирую парфюмерию. Постепенно начал разбираться в ней и понимать, что хочется изменить или добавить, — объясняет он.
В личной коллекции власти примерно 6000-7000 флаконов. Это примеры композиций из любимых нот и аккордов, которые он носил бы на себе.
Среди них — экземпляр винтажного аромата Salvador Dali Pour Homme. Для него это один из пяти духов, заставивших его создавать собственные духи.
Влад рассказывает историю парфюмерии, объясняя, что разделение ароматов на мужские и женские — маркетинговый ход. Ведь сами флаконы не имеют никаких половых признаков, которые должны свидетельствовать о принадлежности к определенному гендеру:
Не существует женских или мужских запахов. Раньше все духи использовали оба пола. Так что они были вне гендера.
Не существует женских или мужских запахов. Раньше все духи использовали оба пола. Так что они были вне гендера.
— После Второй мировой войны, когда женщины вернулись в парфюмерию, мужчины перестали ее использовать. Поэтому производители совершили маркетинговый ход — выпустили аромат Брют, назвав первым мужским парфюмом. То есть этот аромат сделал гендерную эпоху парфюмерии, — говорит парфюмер.
Интерес в различных ароматах привел Влада к желанию стать парфюмером. Но сначала он попробовал себя в роли парфюмиста.
Парфюмист — это тот, кто придумывает ароматы, а парфюмер — человек, который впоследствии производит сам парфюм. Оба работают с веществами, которые пахнут очень своеобразно. По словам Влада, они разводят их так, чтобы они пахли, а не воняли.
Ведь даже запах цветов в неправильной концентрации может оказаться неприятным. Так что парфюмеры точно знают, как сделать запах привлекательным для всех.
Однако со временем оба специалиста могут получить ольфакторный дисбаланс — ожоги, отравления и т.п. Следовательно, им трудно оценить конечный результат, поэтому здесь им помогает еще один специалист — эвалюатор:
Представим, я хочу аромат ясмина, в состав которого входит индол, разбавленный почти в 300 раз. Мне кажется, что у меня получился классный аромат ясмина. Но эвалюатор послушал и добавил: знаешь, нужно еще на 30% меньше этого компонента.
Представим, я хочу аромат ясмина, в состав которого входит индол, разбавленный почти в 300 раз. Мне кажется, что у меня получился классный аромат ясмина. Но эвалюатор послушал и добавил: знаешь, нужно еще на 30% меньше этого компонента.
А вот срок годности духов — очень условное понятие. По европейскому законодательству духи пригодны к употреблению пять-семь лет, а по украинскому — три.
Влад Зварич говорит, что со временем духи могут настаиваться, становиться более благородными или портиться из-за воздействия солнца, искусственного освещения, пластиковых флаконов или других внешних факторов.
В своих брендах Влад объединяет работу парфюмера и парфюмера. Но часто просит коллег поработать эвалюаторами для его композиций.
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Влад Зварич вспоминает, что раньше хотел иметь свой парк с разнообразными растениями. Но поскольку это слишком дорого, то создал собственный ботанический сад в ароматах, который назвал ARBORETUM.
— Раньше так называли старые ботанические сады, а в украинской культуре сердце украинского парка возле поместья, где росли экзоты, — рассказывает он.
В коллекции бренда есть аромат украинских Медоборов — заповедника на Тернопольщине: черный чай с тимьяном и медом.
Другой бренд парфюмера — Essence of Fetish. Это три аромата, посвященные дизайнерам. Один из примеров — аромат White Shirt с запахом глаженой рубашки.
— Дизайнер Индра Каффеманайте создавала рубашки для мировых брендов. Впоследствии открыла собственный, развивающий белую рубашку. Она спросила, как я вижу аромат этой вещи. Так появился этот парфюм, — рассказывает парфюмер.
Другой аромат мастерской Bob Basset посвящен известному украинскому художнику:
Во время полномасштабной войны он релоцировался из Харькова в другой город. Было неизвестно, вернется ли в Харьков. Поэтому мне захотелось создать образ мастерской, чтобы этот аромат был вместе с ним.
Во время полномасштабной войны он релоцировался из Харькова в другой город. Было неизвестно, вернется ли в Харьков. Поэтому мне захотелось создать образ мастерской, чтобы этот аромат был вместе с ним.
Иметь собственный бренд — удовольствие не из дешевых, объясняет Влад. Например, 38 г масла цмин стоит $7500, а 1 л масла ириса — 140 000-150 000 евро. Это одна из причин, почему полный цикл парфюмерного производства почти недоступен ни в одной стране. Потому что он стоит примерно $700-800 млрд.
Основной заработок парфюмеров — разработка формулы ароматов для других брендов. Например, промышленные ароматы, для fashion- или зарубежных парфюмерных брендов.
В СССР Украина опережала время развития мировой индустрии. К примеру, в 1960-1970-х в Харькове выпустили парфюм для детей Антошка, затем — для домашних любимцев. Европейские аналоги появились только в 2000-х.
Советский Союз выдавал кредиты другим странам. Поскольку не все могли рассчитываться вовремя, часть отдавали лучшим сырьем натурального происхождения. Это услышали из Шри-Ланки или Индии или флердоранж из Египта.
— Однако химические вещества в СССР были не очень хорошими. Следовательно, советская парфюмерия сочетала в себе супер-качественные натуральные компоненты и некачественное синтетическое, низкотехнологичное сырье, — рассказывает Влад.
Почерком украинской парфюмерии он считает сочетание нот специй с водой. Для европейских духов это необычный микс.
Почерком украинской парфюмерии он считает сочетание нот специй с водой. Для европейских духов это необычный микс.
После распада СССР парфюмерная промышленность Украины пришла в упадок. Но, говорит Влад Зварич, в ней и нет нужды, потому что рынок не потребляет столько, сколько бы производили эти крупные предприятия.
Однако в Украине есть мини-производства и небольшие бренды. Условно украинская парфюмерия делится на три типа:
В Украине суммарно функционируют более 200 маленьких парфюмерных производителей. Это привело к образованию профессионального объединения — Гильдии парфюмеров Украины, которую возглавляет Влад Зварич.
— В Гильдию парфюмеров входит 13 брендов. Отдельно существуют 5-7 независимых брендов, достойных внимания. Они обладают хорошим вкусом и стабильной формулой. Еще пять брендов заказывают формулы духов за рубежом — например, в Испании или Франции. Однако готовый продукт производят в Украине, — объясняет парфюмер.
Также работают компании, которые покупают копии и брендируются под украинскую крафтовую парфюмерию, а еще примерно 30 инди-брендов, имеющих потенциал.
Современная украинская парфюмерия — сочетание компонентов натурального происхождения и современных синтетических материалов. Европейские производители себе этого позволить не могут, поскольку Международная ассоциация ароматов ограничивает использование натуральных элементов.
О будущем украинской парфюмерии Влад Зварич говорит:
— Прекрасно представляю ее будущее по трем направлениям.
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