Запах Медоборов и утюженных рубашек. Парфюмер Влад Зварич об украинской парфюмерии и необычных ароматах

Влад Зварич — парфюмер и глава Гильдии парфюмеров Украины, владелец нескольких украинских брендов. Но он создает не только традиционные ароматы цветов и фруктов, но и экспериментирует. В его коллекции — духи с запахом картофеля, помидорной ботвы, земли и других необычных ароматов.

В разговоре с изданием Liga.net Влад рассказал, как вдохновился парфюмерией, есть ли срок годности в ароматах и ​​украинской индустрии духов.

Влад Зварич о том, как стал парфюмером и о гендерных стереотипах в ароматах

Свое желание стать парфюмером глава Гильдии парфюмеров сравнивает с работой ресторатора:

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— Представим, что вы ездите по ресторанам самых любимых уголков Украины. Всюду едите борщ. Вы уже стали специалистом по этому блюду. Знаете, как его переработать, чтобы получить то, что хочется. Так же и я: с 19 лет коллекционирую парфюмерию. Постепенно начал разбираться в ней и понимать, что хочется изменить или добавить, — объясняет он.

В личной коллекции власти примерно 6000-7000 флаконов. Это примеры композиций из любимых нот и аккордов, которые он носил бы на себе.

Среди них — экземпляр винтажного аромата Salvador Dali Pour Homme. Для него это один из пяти духов, заставивших его создавать собственные духи.

Влад рассказывает историю парфюмерии, объясняя, что разделение ароматов на мужские и женские — маркетинговый ход. Ведь сами флаконы не имеют никаких половых признаков, которые должны свидетельствовать о принадлежности к определенному гендеру:

Не существует женских или мужских запахов. Раньше все духи использовали оба пола. Так что они были вне гендера.

— После Второй мировой войны, когда женщины вернулись в парфюмерию, мужчины перестали ее использовать. Поэтому производители совершили маркетинговый ход — выпустили аромат Брют, назвав первым мужским парфюмом. То есть этот аромат сделал гендерную эпоху парфюмерии, — говорит парфюмер.

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Парфюмер и парфюмист — в чем разница

Интерес в различных ароматах привел Влада к желанию стать парфюмером. Но сначала он попробовал себя в роли парфюмиста.

Парфюмист — это тот, кто придумывает ароматы, а парфюмер — человек, который впоследствии производит сам парфюм. Оба работают с веществами, которые пахнут очень своеобразно. По словам Влада, они разводят их так, чтобы они пахли, а не воняли.

Ведь даже запах цветов в неправильной концентрации может оказаться неприятным. Так что парфюмеры точно знают, как сделать запах привлекательным для всех.

Однако со временем оба специалиста могут получить ольфакторный дисбаланс — ожоги, отравления и т.п. Следовательно, им трудно оценить конечный результат, поэтому здесь им помогает еще один специалист — эвалюатор:

Представим, я хочу аромат ясмина, в состав которого входит индол, разбавленный почти в 300 раз. Мне кажется, что у меня получился классный аромат ясмина. Но эвалюатор послушал и добавил: знаешь, нужно еще на 30% меньше этого компонента.

А вот срок годности духов — очень условное понятие. По европейскому законодательству духи пригодны к употреблению пять-семь лет, а по украинскому — три.

Влад Зварич говорит, что со временем духи могут настаиваться, становиться более благородными или портиться из-за воздействия солнца, искусственного освещения, пластиковых флаконов или других внешних факторов.

В своих брендах Влад объединяет работу парфюмера и парфюмера. Но часто просит коллег поработать эвалюаторами для его композиций.

Духи с ароматом Медоборов и глаженой рубашки — глава Гильдии парфюмеров о собственных брендах

Влад Зварич вспоминает, что раньше хотел иметь свой парк с разнообразными растениями. Но поскольку это слишком дорого, то создал собственный ботанический сад в ароматах, который назвал ARBORETUM.

— Раньше так называли старые ботанические сады, а в украинской культуре сердце украинского парка возле поместья, где росли экзоты, — рассказывает он.

В коллекции бренда есть аромат украинских Медоборов — заповедника на Тернопольщине: черный чай с тимьяном и медом.

Другой бренд парфюмера — Essence of Fetish. Это три аромата, посвященные дизайнерам. Один из примеров — аромат White Shirt с запахом глаженой рубашки.

— Дизайнер Индра Каффеманайте создавала рубашки для мировых брендов. Впоследствии открыла собственный, развивающий белую рубашку. Она спросила, как я вижу аромат этой вещи. Так появился этот парфюм, — рассказывает парфюмер.

Другой аромат мастерской Bob Basset посвящен известному украинскому художнику:

Во время полномасштабной войны он релоцировался из Харькова в другой город. Было неизвестно, вернется ли в Харьков. Поэтому мне захотелось создать образ мастерской, чтобы этот аромат был вместе с ним.

Иметь собственный бренд — удовольствие не из дешевых, объясняет Влад. Например, 38 г масла цмин стоит $7500, а 1 л масла ириса — 140 000-150 000 евро. Это одна из причин, почему полный цикл парфюмерного производства почти недоступен ни в одной стране. Потому что он стоит примерно $700-800 млрд.

Основной заработок парфюмеров — разработка формулы ароматов для других брендов. Например, промышленные ароматы, для fashion- или зарубежных парфюмерных брендов.

Об украинской парфюмерии времен СССР и современности

В СССР Украина опережала время развития мировой индустрии. К примеру, в 1960-1970-х в Харькове выпустили парфюм для детей Антошка, затем — для домашних любимцев. Европейские аналоги появились только в 2000-х.

Советский Союз выдавал кредиты другим странам. Поскольку не все могли рассчитываться вовремя, часть отдавали лучшим сырьем натурального происхождения. Это услышали из Шри-Ланки или Индии или флердоранж из Египта.

— Однако химические вещества в СССР были не очень хорошими. Следовательно, советская парфюмерия сочетала в себе супер-качественные натуральные компоненты и некачественное синтетическое, низкотехнологичное сырье, — рассказывает Влад.

Почерком украинской парфюмерии он считает сочетание нот специй с водой. Для европейских духов это необычный микс.

После распада СССР парфюмерная промышленность Украины пришла в упадок. Но, говорит Влад Зварич, в ней и нет нужды, потому что рынок не потребляет столько, сколько бы производили эти крупные предприятия.

Однако в Украине есть мини-производства и небольшие бренды. Условно украинская парфюмерия делится на три типа:

инди, то есть начинающие парфюмеры. Обычно их производство с нестабильным тиражом, а также невыдержанными технологическими процессами;

крафтовые, производящие духи на сырье, которое завезли с других рынков;

высокая. Парфюмерия с репутацией и признанием других парфюмеров. Имеют определенное происхождение, стабильный тираж с возможностью перевыпуска.

В Украине суммарно функционируют более 200 маленьких парфюмерных производителей. Это привело к образованию профессионального объединения — Гильдии парфюмеров Украины, которую возглавляет Влад Зварич.

— В Гильдию парфюмеров входит 13 брендов. Отдельно существуют 5-7 независимых брендов, достойных внимания. Они обладают хорошим вкусом и стабильной формулой. Еще пять брендов заказывают формулы духов за рубежом — например, в Испании или Франции. Однако готовый продукт производят в Украине, — объясняет парфюмер.

Также работают компании, которые покупают копии и брендируются под украинскую крафтовую парфюмерию, а еще примерно 30 инди-брендов, имеющих потенциал.

Современная украинская парфюмерия — сочетание компонентов натурального происхождения и современных синтетических материалов. Европейские производители себе этого позволить не могут, поскольку Международная ассоциация ароматов ограничивает использование натуральных элементов.

О будущем украинской парфюмерии Влад Зварич говорит:

— Прекрасно представляю ее будущее по трем направлениям.

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