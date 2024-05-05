Запахи Медоборів та попрасованих сорочок. Парфумер Влад Зварич про українську парфумерію та незвичні аромати

Влад Зварич — парфумер та голова Гільдії парфумерів України, власник декількох українських брендів. Але він створює не лише традиційні аромати квітів та фруктів, але й експериментує. В його колекції — парфуми з запахом картоплі, помідорного бадилля, землі та інших незвичних ароматів.

У розмові з виданням Liga.net Влад розповів, як надихнувся парфумерією, чи є строк придатності в ароматів та про українську індустрію парфумів.

Влад Зварич про те, як став парфумером та про гендерні стереотипи в ароматах

Своє бажання стати парфумером голова Гільдіїї парфумерів порівнює з роботою ресторатора:

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— Уявімо, що ви їздите рестораціями найулюбленіших куточків України. Всюди їсте борщ. Ви вже стали спеціалістом у цій страві. Тож знаєте, як його переробити, щоб отримати те, що хочеться. Так само і я: з 19 років колекціоную парфумерію. Поступово почав розбиратися в ній і розуміти, що хочеться змінити чи додати, — пояснює він.

В особистій колекції Влада приблизно 6000-7000 флаконів. Це приклади композицій з улюблених нот та акордів, які він носив би на собі.

Серед них — примірник вінтажного аромату Salvador Dali Pour Homme. Для нього це один з пʼяти парфумів, які змусили його створювати власні парфуми.

Влад розповідає історію парфумерії, пояснюючи, що поділ ароматів на чоловічі та жіночі — маркетинговий хід. Адже самі флакони не мають жодних статевих ознак, які мали б свідчити про приналежність до певного гендеру:

Не існує жіночих або чоловічих запахів. Раніше усі парфуми використовували обидві статі. Тож вони були поза гендером.

— Після Другої світової війни, коли жінки повернулись до парфумерії, чоловіки припинили використовувати її. Тож виробники зробили маркетинговий хід — випустили аромат Брют, назвавши першим чоловічим парфумом. Тобто цей аромат зробив гендерну епоху парфумерії, — говорить парфумер.

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Парфумер та парфуміст — в чому різниця

Зацікавлення в різних ароматах привело Влада до бажання стати парфумером. Але спершу він спробував себе у роль парфуміста.

Парфуміст — це той, хто вигадує аромати, а парфумер — людина, що вже згодом виготовляє сам парфум. Обидва працюють з речовинами, які пахнуть дуже своєрідно. За словами Влада, вони розводять їх так, щоб вони пахнули, а не смерділи.

Адже навіть запах квітів у неправильній концентрації може бути неприємним. Тож парфумери точно знають, як зробити запах привабливим для всіх.

Однак з часом обидва спеціалісти можуть отримати ольфакторний дисбаланс — опіки, отруєння тощо. Відтак їм важко оцінити кінцевий результат, тож тут їм допомагає ще один спеціаліст — евалюатор:

Уявімо, я хочу аромат ясмину, до складу якого входить індол, розбавлений майже у 300 разів. Мені здається, що в мене вийшов класний аромат ясмину. Але евалюатор послухав і додав: знаєш, треба ще на 30% менше цього компоненту.

А от строк придатності парфумів — дуже умовне поняття. За європейським законодавством парфуми придатні до вживання п’ять-сім років, а за українським – три.

Влад Зварич каже, що з часом парфуми можуть настоюватись, ставати благороднішими або псуватися через вплив сонця, штучного освітлення, пластикових флаконів чи інших зовнішніх чинників.

У своїх брендах Влад поєднує роботу парфумера та парфуміста. Але часто просить колег попрацювати евалюаторами для його композицій.

Парфуми з ароматом Медоборів та попрасованої сорочки — голова Гільдії парфумерів про власні бренди

Влад Зварич згадує, що раніше хотів мати власний парк з різноманітними рослинами. Але оскільки це надто дорого, то створив власний ботанічний сад в ароматах, який назвав ARBORETUM.

— Раніше так називали старі ботанічні сади, а в українській культурі — серце українського парку біля помістя, де росли екзоти, – розповідає він.

У колекції бренду є аромат українських Медоборів — заповідника на Тернопільщині: чорний чай з чебрецем і медом.

Інший бренд парфумера — Essence of Fetish. Це три аромати, присвячені дизайнерам. Один з прикладів — аромат White Shirt з запахом попрасованої сорочки.

— Дизайнерка Індра Каффеманайте створювала сорочки для світових брендів. Згодом відкрила власний, який розвиває білу сорочку. Вона запитала: як я бачу аромат цієї речі. Так зʼявився цей парфум, – розповідає парфумер.

Інший аромат майстерні Bob Basset присвячений відомому українському митцю:

Під час повномасштабної війни він релокувався з Харкова в інше місто. Було невідомо, чи повернеться в Харків. Тому мені захотілось створити образ майстерні, щоб цей аромат був разом з ним.

Мати власний бренд — задоволення не з дешевих, пояснює Влад. Наприклад, 38 грамів олії цмину коштує $7500, а 1 літр олії ірису — 140 000 – 150 000 євро. Це одна з причин, чому повний цикл парфумерного виробництва майже недоступний жодній країні. Бо він коштує приблизно $700-800 млрд.

Основний заробіток парфумерів — це розробка формули ароматів для інших брендів. Наприклад, промислові аромати, для fashion- або закордонних парфумерних брендів.

Про українську парфумерію часів СРСР та сьогодення

Під час СРСР Україна випереджала час розвитку світової індустрії. Наприклад, у 1960-1970-х у Харкові випустили парфум для дітей Антошка, потім — для домашніх улюбленців. Водночас європейські аналоги зʼявилися лише у 2000-х.

Радянський Союз видавав кредити іншим країнам. Оскільки не всі могли розраховуватися вчасно, частину віддавали найкращою сировиною натурального походження. Це пачулі зі Шрі-Ланки чи Індії або флердоранж з Єгипту.

— Однак хімічні речовини в СРСР були не дуже гарними. Відтак радянська парфумерія поєднувала в собі супер’якісні натуральні компоненти й неякісні синтетичні, низькотехнологічні сировини, — розповідає Влад.

Почерком української парфумерії парфумер вважає поєднання нот спецій з водою. Для європейських парфумів це незвичний мікс.

Після розпаду СРСР парфумерна промисловість України занепала. Але, говорить Влад Зварич, в ній і немає потреби, тому що ринок не споживає стільки, скільки б виробляли ці великі підприємства.

Проте в Україні є мінівиробництва та невеликі бренди. Умовно українська парфумерія поділяється на три типи:

інді, тобто парфумери-початківці. Зазвичай їхнє виробництво є з нестабільним тиражем, а також невитриманими технологічними процесами;

крафтова, що виробляють парфуми на сировині, завезеній з інших ринків;

висока. Парфумерія з репутацією та визнанням інших парфумерів. Мають певне походження, стабільний тираж з можливістю перевипуску.

В Україні сумарно функціонують понад 200 маленьких виробників парфумів. Це привело до утворення професійного обʼєднання — Гільдії парфумерів України, яку очолює Влад Зварич.

— В Гільдію парфумерів входить 13 брендів. Окремо існують 5-7 незалежних брендів, гідних уваги. Вони мають гарний смак та стабільну формулу. Ще 5 брендів замовляють формули парфумів за кордоном — наприклад, в Іспанії чи Франції. Однак готовий продукт виробляють в Україні, — пояснює парфумер.

Також працюють компанії. що купують копії та брендуються під українську крафтову парфумерію, а ще приблизно 30 інді-брендів, які мають потенціал.

Сучасна українська парфумерія — це поєднання компонентів натурального походження та сучасних синтетичних матеріалів. Європейські виробники собі цього дозволити не можуть, оскільки Міжнародна асоціація ароматів обмежує використання натуральних елементів.

Про майбутнє української парфумерії Влад Зварич каже:

— Прекрасно уявляю її майбутнє у трьох напрямках.

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