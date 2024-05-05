Запахи Медоборів та попрасованих сорочок. Парфумер Влад Зварич про українську парфумерію та незвичні аромати

Влад Зварич — парфумер та голова Гільдії парфумерів України, власник декількох українських брендів. Але він створює не лише традиційні аромати квітів та фруктів, але й експериментує. В його колекції — парфуми з запахом картоплі, помідорного бадилля, землі та інших незвичних ароматів.
У розмові з виданням Liga.net Влад розповів, як надихнувся парфумерією, чи є строк придатності в ароматів та про українську індустрію парфумів.
Своє бажання стати парфумером голова Гільдіїї парфумерів порівнює з роботою ресторатора:
— Уявімо, що ви їздите рестораціями найулюбленіших куточків України. Всюди їсте борщ. Ви вже стали спеціалістом у цій страві. Тож знаєте, як його переробити, щоб отримати те, що хочеться. Так само і я: з 19 років колекціоную парфумерію. Поступово почав розбиратися в ній і розуміти, що хочеться змінити чи додати, — пояснює він.
В особистій колекції Влада приблизно 6000-7000 флаконів. Це приклади композицій з улюблених нот та акордів, які він носив би на собі.
Серед них — примірник вінтажного аромату Salvador Dali Pour Homme. Для нього це один з пʼяти парфумів, які змусили його створювати власні парфуми.
Влад розповідає історію парфумерії, пояснюючи, що поділ ароматів на чоловічі та жіночі — маркетинговий хід. Адже самі флакони не мають жодних статевих ознак, які мали б свідчити про приналежність до певного гендеру:
Не існує жіночих або чоловічих запахів. Раніше усі парфуми використовували обидві статі. Тож вони були поза гендером.
Не існує жіночих або чоловічих запахів. Раніше усі парфуми використовували обидві статі. Тож вони були поза гендером.
— Після Другої світової війни, коли жінки повернулись до парфумерії, чоловіки припинили використовувати її. Тож виробники зробили маркетинговий хід — випустили аромат Брют, назвавши першим чоловічим парфумом. Тобто цей аромат зробив гендерну епоху парфумерії, — говорить парфумер.
Зацікавлення в різних ароматах привело Влада до бажання стати парфумером. Але спершу він спробував себе у роль парфуміста.
Парфуміст — це той, хто вигадує аромати, а парфумер — людина, що вже згодом виготовляє сам парфум. Обидва працюють з речовинами, які пахнуть дуже своєрідно. За словами Влада, вони розводять їх так, щоб вони пахнули, а не смерділи.
Адже навіть запах квітів у неправильній концентрації може бути неприємним. Тож парфумери точно знають, як зробити запах привабливим для всіх.
Однак з часом обидва спеціалісти можуть отримати ольфакторний дисбаланс — опіки, отруєння тощо. Відтак їм важко оцінити кінцевий результат, тож тут їм допомагає ще один спеціаліст — евалюатор:
Уявімо, я хочу аромат ясмину, до складу якого входить індол, розбавлений майже у 300 разів. Мені здається, що в мене вийшов класний аромат ясмину. Але евалюатор послухав і додав: знаєш, треба ще на 30% менше цього компоненту.
Уявімо, я хочу аромат ясмину, до складу якого входить індол, розбавлений майже у 300 разів. Мені здається, що в мене вийшов класний аромат ясмину. Але евалюатор послухав і додав: знаєш, треба ще на 30% менше цього компоненту.
А от строк придатності парфумів — дуже умовне поняття. За європейським законодавством парфуми придатні до вживання п’ять-сім років, а за українським – три.
Влад Зварич каже, що з часом парфуми можуть настоюватись, ставати благороднішими або псуватися через вплив сонця, штучного освітлення, пластикових флаконів чи інших зовнішніх чинників.
У своїх брендах Влад поєднує роботу парфумера та парфуміста. Але часто просить колег попрацювати евалюаторами для його композицій.
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Влад Зварич згадує, що раніше хотів мати власний парк з різноманітними рослинами. Але оскільки це надто дорого, то створив власний ботанічний сад в ароматах, який назвав ARBORETUM.
— Раніше так називали старі ботанічні сади, а в українській культурі — серце українського парку біля помістя, де росли екзоти, – розповідає він.
У колекції бренду є аромат українських Медоборів — заповідника на Тернопільщині: чорний чай з чебрецем і медом.
Інший бренд парфумера — Essence of Fetish. Це три аромати, присвячені дизайнерам. Один з прикладів — аромат White Shirt з запахом попрасованої сорочки.
— Дизайнерка Індра Каффеманайте створювала сорочки для світових брендів. Згодом відкрила власний, який розвиває білу сорочку. Вона запитала: як я бачу аромат цієї речі. Так зʼявився цей парфум, – розповідає парфумер.
Інший аромат майстерні Bob Basset присвячений відомому українському митцю:
Під час повномасштабної війни він релокувався з Харкова в інше місто. Було невідомо, чи повернеться в Харків. Тому мені захотілось створити образ майстерні, щоб цей аромат був разом з ним.
Під час повномасштабної війни він релокувався з Харкова в інше місто. Було невідомо, чи повернеться в Харків. Тому мені захотілось створити образ майстерні, щоб цей аромат був разом з ним.
Мати власний бренд — задоволення не з дешевих, пояснює Влад. Наприклад, 38 грамів олії цмину коштує $7500, а 1 літр олії ірису — 140 000 – 150 000 євро. Це одна з причин, чому повний цикл парфумерного виробництва майже недоступний жодній країні. Бо він коштує приблизно $700-800 млрд.
Основний заробіток парфумерів — це розробка формули ароматів для інших брендів. Наприклад, промислові аромати, для fashion- або закордонних парфумерних брендів.
Під час СРСР Україна випереджала час розвитку світової індустрії. Наприклад, у 1960-1970-х у Харкові випустили парфум для дітей Антошка, потім — для домашніх улюбленців. Водночас європейські аналоги зʼявилися лише у 2000-х.
Радянський Союз видавав кредити іншим країнам. Оскільки не всі могли розраховуватися вчасно, частину віддавали найкращою сировиною натурального походження. Це пачулі зі Шрі-Ланки чи Індії або флердоранж з Єгипту.
— Однак хімічні речовини в СРСР були не дуже гарними. Відтак радянська парфумерія поєднувала в собі супер’якісні натуральні компоненти й неякісні синтетичні, низькотехнологічні сировини, — розповідає Влад.
Почерком української парфумерії парфумер вважає поєднання нот спецій з водою. Для європейських парфумів це незвичний мікс.
Почерком української парфумерії парфумер вважає поєднання нот спецій з водою. Для європейських парфумів це незвичний мікс.
Після розпаду СРСР парфумерна промисловість України занепала. Але, говорить Влад Зварич, в ній і немає потреби, тому що ринок не споживає стільки, скільки б виробляли ці великі підприємства.
Проте в Україні є мінівиробництва та невеликі бренди. Умовно українська парфумерія поділяється на три типи:
В Україні сумарно функціонують понад 200 маленьких виробників парфумів. Це привело до утворення професійного обʼєднання — Гільдії парфумерів України, яку очолює Влад Зварич.
— В Гільдію парфумерів входить 13 брендів. Окремо існують 5-7 незалежних брендів, гідних уваги. Вони мають гарний смак та стабільну формулу. Ще 5 брендів замовляють формули парфумів за кордоном — наприклад, в Іспанії чи Франції. Однак готовий продукт виробляють в Україні, — пояснює парфумер.
Також працюють компанії. що купують копії та брендуються під українську крафтову парфумерію, а ще приблизно 30 інді-брендів, які мають потенціал.
Сучасна українська парфумерія — це поєднання компонентів натурального походження та сучасних синтетичних матеріалів. Європейські виробники собі цього дозволити не можуть, оскільки Міжнародна асоціація ароматів обмежує використання натуральних елементів.
Про майбутнє української парфумерії Влад Зварич каже:
— Прекрасно уявляю її майбутнє у трьох напрямках.
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