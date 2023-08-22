Экологичный или скандинавский? Стильные и современные идеи дизайна ванной комнаты — подборка

В ванной комнате мы готовимся к новому дню и создаем себе настроение. В ней хочется отдохнуть, наполниться сил и, наконец, комфортно сделать все процедуры. Чтобы тебе всегда было приятно и удобно, рассказываем об идеях дизайна ванной комнаты.
Дизайн или ремонт ванной комнаты — дело ответственное. Все, что тут должно быть, следует делать надежным, функциональным и стильным. В подборке мы расскажем о качественных материалах и идеях, как сделать ванную комнату комфортной.
Дизайн начинается с полов и стен. Кто-то предпочитает покраску, но гораздо лучшим и более функциональным вариантом будет керамогранит. Его можно приобрести в любом оттенке, а еще — его удобно мыть.
Для ванной комнаты важна влагостойкость, именно это отличает керамогранит среди других видов отделки. Керамогранит выдерживает высокую влагу, не портится и является долговечным материалом.
Украсить пол можно и обработанной древесиной, плиткой, натуральным камнем или ламинатом. Для потолка чаще всего используют окрашивание в цвет, вписывающийся в ремонт. Однако присмотреться можно и к реечному потолку или пластиковым ПВХ-панелям.
Фото: Pexels
Сантехнику в ванной следует выбирать из собственных предпочтений. Если тебе больше нравится принимать душ — установи душевую кабину. А если любишь нежиться в ванне — тогда однозначно ванну.
Кроме этого, в тренде сейчас двойная сантехника — два умывальника, два зеркала, два личных пространства. Это актуально, если ты живешь с кем-то, и выглядит очень стильно. Вот пример:
Ты также можешь установить биде, если есть такая возможность. Его следует расположить рядом с унитазом. Удобным будет и полотенцесушитель. Его можно подобрать к стилю твоей ванной.
Освещение в ванной должно быть двух типов: основное и дополнительное. Основным освещением может служить один большой светильник или точечные и рассеянные. Освещен должен быть и умывальник, а также шкафчики для хранения.
Не забывай о декоративных и подвесных элементах в ванной комнате. К ним относятся: системы хранения и корзины, коврик для ног, крючки для полотенец, полотенца, ершик и стойка к нему, вазы, подставки для мыла и зубных щеток, часы, косметички, корзина для белья.
Все это следует продумать и расчертить. Желательно искать декор в схожих или одинаковых оттенках, или по контрастам цветовой палитры, чтобы комната не получилась полностью в одном цвете.
Если ванна в белых тонах — декоративные элементы могут быть черными или яркими, например, синего или темно-зеленого.
Идеи для дизайна ванной комнаты в 2023 году очень разные, на любой вкус. К примеру.
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