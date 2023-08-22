Экологичный или скандинавский? Стильные и современные идеи дизайна ванной комнаты — подборка

В ванной комнате мы готовимся к новому дню и создаем себе настроение. В ней хочется отдохнуть, наполниться сил и, наконец, комфортно сделать все процедуры. Чтобы тебе всегда было приятно и удобно, рассказываем об идеях дизайна ванной комнаты.

Идеи дизайна ванной комнаты: подборка стилей и материалов

Дизайн или ремонт ванной комнаты — дело ответственное. Все, что тут должно быть, следует делать надежным, функциональным и стильным. В подборке мы расскажем о качественных материалах и идеях, как сделать ванную комнату комфортной.

Дизайн начинается с полов и стен. Кто-то предпочитает покраску, но гораздо лучшим и более функциональным вариантом будет керамогранит. Его можно приобрести в любом оттенке, а еще — его удобно мыть.

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Для ванной комнаты важна влагостойкость, именно это отличает керамогранит среди других видов отделки. Керамогранит выдерживает высокую влагу, не портится и является долговечным материалом.

Украсить пол можно и обработанной древесиной, плиткой, натуральным камнем или ламинатом. Для потолка чаще всего используют окрашивание в цвет, вписывающийся в ремонт. Однако присмотреться можно и к реечному потолку или пластиковым ПВХ-панелям.

Сантехнику в ванной следует выбирать из собственных предпочтений. Если тебе больше нравится принимать душ — установи душевую кабину. А если любишь нежиться в ванне — тогда однозначно ванну.

Кроме этого, в тренде сейчас двойная сантехника — два умывальника, два зеркала, два личных пространства. Это актуально, если ты живешь с кем-то, и выглядит очень стильно. Вот пример:

Ты также можешь установить биде, если есть такая возможность. Его следует расположить рядом с унитазом. Удобным будет и полотенцесушитель. Его можно подобрать к стилю твоей ванной.

Освещение в ванной должно быть двух типов: основное и дополнительное. Основным освещением может служить один большой светильник или точечные и рассеянные. Освещен должен быть и умывальник, а также шкафчики для хранения.

Декоративные элементы в ванной комнате

Не забывай о декоративных и подвесных элементах в ванной комнате. К ним относятся: системы хранения и корзины, коврик для ног, крючки для полотенец, полотенца, ершик и стойка к нему, вазы, подставки для мыла и зубных щеток, часы, косметички, корзина для белья.

Все это следует продумать и расчертить. Желательно искать декор в схожих или одинаковых оттенках, или по контрастам цветовой палитры, чтобы комната не получилась полностью в одном цвете.

Если ванна в белых тонах — декоративные элементы могут быть черными или яркими, например, синего или темно-зеленого.

Стили ремонта ванной комнаты

Идеи для дизайна ванной комнаты в 2023 году очень разные, на любой вкус. К примеру.

Классический. Использование традиционных материалов: дерево, мрамор и керамика. Он достаточно бюджетный и простой в исполнении. Village. Воспроизводит деревенскую атмосферу – камень, дерево, хлопок, простые дизайны и формы. Аутентичный. Использование в дизайне ванной украинских или других мотивов. Лофт. Урбанистический стиль, лаконичный цвет (черный, серый, белый), глубокие цвета для акцентов — синий, темно-зеленый, бордовый. Материалы — кирпич, дерево, металл. Минимализм. Минимальное количество цветов в ванной (чаще всего — два), минимальное количество мебели, декора и другого. Экологический. В таком стиле используются экологические материалы — дерево, камень и подобные. Скандинавский. Этот стиль характеризуется использованием светлых цветов, натуральных материалов и простых форм. Такие ванны дарят атмосферу комфорта и уюта.

Экологичный или скандинавский? Стильные и современные идеи дизайна ванной комнаты — подборка / 7 Фотографий

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