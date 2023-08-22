Екологічний чи скандинавський? Стильні та сучасні ідеї дизайну ванної кімнати — добірка

У ванній кімнаті ми готуємося до нового дня та створюємо собі настрій. У ній хочеться відпочити, сповнитися сил, та врешті комфортно зробити всі процедури. Аби тобі завжди було приємно та зручно, розповідаємо про ідеї дизайну ванної кімнати.

Ідеї дизайну ванної кімнати: добірка стилів та матеріалів

Дизайн чи ремонт ванної кімнати — справа відповідальна. Усе, що має тут бути — слід робити надійним, функціональним та стильним. У добірці ми розповімо про якісні матеріали та ідеї, як зробити ванну кімнату комфортною.

Дизайн починається з підлоги та стін. Хтось віддає перевагу фарбуванню, але значно кращим та більш функціональним варіантом буде керамограніт. Його можна придбати в будь-якому відтінку, а ще — його зручно мити.

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Для ванної кімнати найважливішою є вологостійкість, саме це вирізняє керамограніт поміж інших видів оздоблення. Керамограніт витримує високу вологу, не псується та є довговічним матеріалом.

Оздобити підлогу можна й обробленою деревиною, плиткою, натуральним каменем чи ламінатом. Для стелі найчастіше використовують фарбування у колір, що вписується у ремонт. Однак придивитися можна і до рейкової стелі чи пластикових ПВХ-панелей.

Сантехніку у ванні треба вибирати, керуючись власними вподобаннями. Якщо тобі більше подобається приймати душ — встанови душову кабіну. А якщо любиш ніжитися у ванні — тоді однозначно ванну.

Окрім цього, у тренді зараз подвійна сантехніка — два вмивальники, два дзеркала, два особистих простори. Це актуально, якщо ти живеш із кимось, і має дуже стильний вигляд. Ось приклад:

Ти також можеш встановити біде, якщо є така можливість. Його треба розташувати поруч з унітазом. Зручною буде і сушарка для рушників. Її можна підібрати до стилю твоєї ванної кімнати.

Освітлення у ванні має бути двох типів: основне та додаткове. Основним може бути один великий світильник чи точкові та розсіяні. Освітленим має бути й умивальник, а також шафки для зберігання.

Декоративні елементи у ванній кімнаті

Не забувай про декоративні та підвісні елементи у ванній кімнаті. До них належать: системи зберігання та кошики, килимок для ніг, гачки для рушників, рушники, йоржик та стійка до нього, вази, підставки для мила та зубних щіток, годинник, косметички, кошик для білизни.

Усе це необхідно продумати та розкреслити. Бажано шукати декор у схожих чи однакових відтінках, або за контрастами кольорової палітри, щоби кімната не вийшла повністю в одному кольорі.

Якщо ванна у білих тонах — декоративні елементи можуть бути чорними чи яскравого кольору, наприклад, синього чи темно-зеленого.

Стилі ремонту ванної кімнати

Ідеї для дизайну ванної кімнати у 2023 році дуже різні, на будь-який смак. Наприклад.

Класичний. Використання традиційних матеріалів: дерево, мармур і кераміка. Він є доволі бюджетним та простим у виконанні. Village. Відтворює сільську атмосферу — камінь, дерево, бавовна, прості дизайни та форми. Аутентичний. Використання у дизайні ванни українських чи інших мотивів. Лофт. Урбаністичний стиль, лаконічні кольори (чорний, сірий, білий), глибокі кольори для акцентів — синій, темно-зелений, бордовий. Матеріали — цегла, дерево, метал. Мінімалізм. Мінімальна кількість кольорів у ванні (найчастіше — два), мінімальна кількість меблів, декору тощо. Екологічний. У такому стилі використовуються екологічні матеріали — дерево, камінь тощо. Скандинавський. Цей стиль характеризується використанням світлих кольорів, натуральних матеріалів і простих форм. Такі ванни дарують атмосферу затишку і комфорту.

Екологічний чи скандинавський? Стильні та сучасні ідеї дизайну ванної кімнати — добірка / 7 Фотографій

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