Совсем скоро выходить, а вещи мокрые? Как быстро высушить одежду: простые способы

Давай честно, хоть раз в жизни с тобой, наверное, случалось такое, что нужно срочно постирать и высушить вещь. Или ты запачкал(-а) футболку перед выходом, а нужно именно эту, или вспомнил(-а) о грязном костюме вечером, а утром — на работу. Мы расскажем, как быстро высушить одежду в таких ситуациях.

Как быстро высушить одежду

Быстрая сушка одежды в стиральной машинке

Самым простым и, наверное, быстрым способом высушить одежду является помощь стиральной машинки. Если у тебя есть режим сушки, стоит им воспользоваться. Надо выбрать температуру и время соответственно типу ткани. Но не во всех стиральных машинках есть такие режимы, поэтому надо знать и другие способы.

Как быстро высушить одежду естественным способом

Если у тебя есть время в запасе, можно просто развесить стирку на улице, но последовав простым советам, она высохнет быстрее.

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Перед естественной сушкой вещей, их надо стряхнуть сразу после стирки. Так одежда выровняется, и уйдет лишняя влага. Когда вешаешь вещи на веревку, распределяй их так, чтобы было меньше слоев. Таким образом у воздуха будет больше доступа к ткани, и она быстрее высохнет.

Футболки, свитера, платья, брюки надо расправить так, чтобы внутри образовалась воздушная прослойка, а мокрая ткань не слипалась. Также можно регулярно встряхивать и переворачивать вещи, так они высохнут быстрее.

Как быстро высушить свитер с помощью полотенца

С плотных и тяжелых вещей влага уходит гораздо дольше. Чтобы ускорить процесс сушки надо воспользоваться махровым полотенцем.

Разложить полотенце на горизонтальной поверхности, сверху положить одежду и свернуть все в рулон, чтобы вещь оказалась внутри. Прижать рулон чем-то тяжелым и оставить на 5 минут. Со свитера выйдет лишняя влага и впитается в полотенце. Эту процедуру можно повторить несколько раз.

Как быстро высушить одежду утюгом

Самым популярным способом, как быстро высушить одежду, является использование утюга. Надо выключить пар и прогладить вещь с двух сторон. Развешать ее на плечики.

Когда вещь остынет, примерно через 10 минут, надо повторить процедуру. Для обычной футболки может хватить двух-трех повторений.

Если у тебя одежда из деликатного материала, ее лучше гладить через слой хлопковой ткани деликатную.

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Как высушить одежду с помощью фена

Это второй по популярности способ. Горячий воздух быстро выпаривает влагу из вещей. Но надо учесть размер и мощность фена, чтобы он не перегорел и не сломался.



Сушить одежду феном надо на расстоянии 30-50 см. Лучше развесить ее на вешалке или спинке стула. Чтобы высушить обычную футболку, может понадобиться около 30 минут. Не забывай, что периодически фен нужно выключать и давать ему остыть.

Также советуем использовать режим тёплого, а не горячего воздуха, ведь есть риск деформировать ткань при перегреве.



Как высушить одежду с помощью вентилятора

Пусть вентилятор не имеет горячего воздуха, но он тоже поможет быстро высушить одежду. Вещь надо повесить на спинку стула или вешалку, а вентилятор установить на расстоянии полуметра. Желательно включить режим поворота вентилятора. Если его нет, одежду периодически надо перевешивать самостоятельно.

Этот способ больше подойдет для синтетических вещей.

Сушилка для полотенец поможет высушить вещи

Сейчас во многих ванных комнатах устанавливают сушилки для полотенец. Их можно использовать для сушки вещей. Нагретые трубы будут выпаривать влагу. Но надо быть аккуратным, ведь не все виды тканей можно сушить при горячих температурах.

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