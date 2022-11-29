Как убрать запах пота с одежды быстро и без лишних трат

Даже если у тебя не сильное потоотделение, после одного дня на любимой кофте может появиться неприятный запах.

Для того чтобы эффективно побороть этот аромат и желтые следы на ткани, нужно следовать подробной инструкции.

Как убрать запах пота с одежды в домашних условиях — читай в материале.

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Как убрать запах пота с одежды с помощью стирки

В первую очередь, нужно отобрать вещи по цветам и замочить их в воде. Она должна быть умеренной температуры. Добавь мыло или порошок и оставь одежду в тазике на два – три часа. Также можно добавить в барабан стиралки несколько ложек уксуса и соды. Если ткань позволяет, постирай в этом потные вещи. Замочи вещи в тазике на четыре – пять часов, если запах сильно въелся. Добавь туда пять больших ложек порошка и постирай вручную. Если такими способами пятна не выводятся, то существуют специальные кислородные пятновыводители для яркой одежды. Если одежда белого цвета, возьми простую хлорку и постирай вместе с ней.

Как удалить запах пота с одежды без стирки

Сода. Для этого нанеси соду на те участки, которые сильно пропитались потом, вотри и оставь на полчаса. После этого щеткой убери соду. Если не получается, добавь немного воды, разотри и смой.

Спирт. Он поможет забрать все запахи и продезинфицировать ткань. Для этого разведи с водой спирт в пропорции 1:1. Обработай и высуши ткань.

Как избегать запаха и пятен от пота

Пользуйся дезодорантами, каждый день меняй одежду и носи натуральные ткани. Стирай вещи регулярно и правильно.

Также в стиральную машину вместе с порошком добавляй ложку уксуса и соды.

А чтобы придать одежде приятный запах надолго, воспользуйся инструкцией:

Пользуйся не только порошком, но и ароматизированным кондиционером.

Найди хорошее место на сушки, где не будет лишних запахов (в том числе не нужно сушить вещи на кухне или в ванной комнате).

После того как ты постираешь вещи, их нужно аккуратно высушить и уже после этого складывать в шкаф. Они должны хорошо просушиться, чтобы не возник запах гнили или плесени.

Носи под основной одеждой майку. Именно она будет потеть в первую очередь, когда стало холодно.

Гладь одежду перед тем, как носить. Из-за отключений света делать это очень сложно, но если ты хочешь выглядеть опрятно и хорошо пахнуть, пользуйся парогенератором или утюгом.

Для того чтобы убрать неприятный запах, можно также купить специальный нейтрализатор запахов для текстиля, ковров и одежды. Он стоит относительно недорого (до 80 грн). Нанеси нейтрализатор на проблемные участки.

Еще одним испытанием для всех хозяек являются белые носки. Ранее мы рассказывали эффективные способы, как отстирать белые носки.

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