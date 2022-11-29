Как убрать запах пота с одежды быстро и без лишних трат

Даже если у тебя не сильное потоотделение, после одного дня на любимой кофте может появиться неприятный запах.
Для того чтобы эффективно побороть этот аромат и желтые следы на ткани, нужно следовать подробной инструкции.
Как убрать запах пота с одежды в домашних условиях — читай в материале.
Пользуйся дезодорантами, каждый день меняй одежду и носи натуральные ткани. Стирай вещи регулярно и правильно.
Также в стиральную машину вместе с порошком добавляй ложку уксуса и соды.
Также в стиральную машину вместе с порошком добавляй ложку уксуса и соды.
А чтобы придать одежде приятный запах надолго, воспользуйся инструкцией:
Еще одним испытанием для всех хозяек являются белые носки. Ранее мы рассказывали эффективные способы, как отстирать белые носки.
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