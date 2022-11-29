Як прибрати запах поту з одягу швидко і без зайвих витрат

Навіть якщо в тебе не рясне потовиділення, після одного дня на кофтині може з’явитися неприємний запах.

Для того щоб ефективно прибрати його, а також жовті сліди на тканині, потрібно дотримуватися докладної інструкції.

Як прибрати запах поту з одягу в домашніх умовах — читай у матеріалі.

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Як прибрати запах поту з одягу за допомогою прання

Насамперед потрібно відібрати речі за кольорами та замочити їх у воді. Вона має бути помірної температури. Додай мило чи порошок і залиш одяг у тазику на дві – три години. Також можна додати в барабан пралки кілька ложок оцту та соди. Якщо тканина дозволяє, випери у цьому спітнілі речі. Замочи речі в тазику на чотири – п’ять годин, якщо запах надто помітний. Додай туди п’ять великих ложок порошку і випери вручну. Якщо такими способами плями не виводяться, то існують спеціальні кисневі засоби для виведення плям для яскравого одягу. Якщо одяг білого кольору, візьми просту хлорку і випери разом з нею.

Як видалити запах поту з одягу без прання

Сода. Для цього нанеси соду на ті ділянки, які сильно просочилися потом, увітри і залиш на півгодини. Після цього щіткою забери соду. Якщо не виходить, додай трохи води, розітри і змий.

Спирт. Він допоможе забрати всі запахи та продезінфікувати тканину. Для цього розведи з водою спирт у пропорції 1:1. Оброби та висуши тканину.

Як уникати запаху та плям від поту

Користуйся дезодорантами, щодня змінюй одяг та носи натуральні тканини.

Пери речі регулярно і правильно. Також у пральну машину разом із порошком додай ложку оцту та соди.

А щоб надати одягу приємний запах надовго, скористайся інструкцією:

Користуйся не лише порошком, а й ароматизованим кондиціонером.

Знайди добре місце для сушіння, де не буде зайвих запахів (зокрема, не потрібно сушити речі на кухні або у ванній кімнаті).

Після того, як випреш речі, їх потрібно акуратно висушити і вже після цього складати до шафи. Вони мають добре просушитися, щоб не виникло запаху гнилі або плісняви.

Носи під основним одягом майку. Саме вона першою вбиратиме піт, коли стане холодно.

Прасуй одяг перед тим, як носити. Через вимикання світла робити це украй складно, але якщо ти хочеш виглядати охайно і добре пахнути, то користуйся парогенератором або праскою.

Для того щоб усунути неприємний запах, можна також купити спеціальний нейтралізатор запахів для текстилю, килимів та одягу. Він коштує недорого (до 80 грн). Розпороши нейтралізатор на проблемні ділянки.

Ще одним випробуванням для всіх господинь є білі шкарпетки. Раніше ми розповідали ефективні способи, як відіпрати білі шкарпетки.

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