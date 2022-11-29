Як прибрати запах поту з одягу швидко і без зайвих витрат

Навіть якщо в тебе не рясне потовиділення, після одного дня на кофтині може з’явитися неприємний запах.
Для того щоб ефективно прибрати його, а також жовті сліди на тканині, потрібно дотримуватися докладної інструкції.
Як прибрати запах поту з одягу в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Користуйся дезодорантами, щодня змінюй одяг та носи натуральні тканини.
Пери речі регулярно і правильно. Також у пральну машину разом із порошком додай ложку оцту та соди.
Пери речі регулярно і правильно. Також у пральну машину разом із порошком додай ложку оцту та соди.
А щоб надати одягу приємний запах надовго, скористайся інструкцією:
Ще одним випробуванням для всіх господинь є білі шкарпетки. Раніше ми розповідали ефективні способи, як відіпрати білі шкарпетки.
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