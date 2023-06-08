Зовсім скоро виходити, а речі мокрі? Як швидко висушити одяг — прості способи

Давай чесно, хоч раз у житті з тобою, мабуть, траплялося таке, що треба терміново випрати та висушити річ. Або ти забруднив(-ла) футболку перед виходом, а потрібно саме цю, або згадав(-ла) про брудний костюм увечері, а вранці — на роботу. Ми розповімо, як швидко висушити одяг у таких ситуаціях.

Як швидко висушити одяг

Швидке сушіння одягу в пральній машинці

Найпростішим і, мабуть, найшвидшим способом висушити одяг є допомога пральної машинки. Якщо ти маєш режим сушіння, варто ним скористатися. Треба вибрати температуру та час відповідно до типу тканини. Але не у всіх пральних машинках є такі режими, тому треба знати інші способи.

Як швидко висушити одяг природним способом

Якщо в тебе є час у запасі, можна просто розвісити речі на вулиці, але за допомогою простих порад, вони висохнуть швидше.

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Перед природним сушінням речей, їх треба струсити відразу після прання. Так одяг вирівняється, і піде зайва волога. Коли вішаєш речі на мотузку, розподіляй їх так, щоб було менше шарів. Таким чином, у повітря буде більше доступу до тканини, і вона швидше висохне.

Футболки, светри, сукні, штани треба розправити так, щоб усередині утворився повітряний прошарок, а мокра тканина не злипалася.

Також можна регулярно струшувати та перевертати речі, так вони висохнуть швидше.

Як швидко висушити светр за допомогою рушника

З щільних і важких речей волога йде набагато довше. Щоб прискорити процес сушіння, треба скористатися махровим рушником.

Розкласти рушник на горизонтальній поверхні, зверху покласти одяг і згорнути все в рулон, щоб річ була всередині. Притиснути рулон чимось важким і залишити на 5 хвилин. Зі светра вийде зайва волога і вбереться в рушник. Цю процедуру можна повторити кілька разів.

Як швидко висушити одяг праскою

Найпопулярнішим способом, як швидко висушити одяг, є використання праски. Потрібно вимкнути пару та пропрасувати річ з двох сторін. Розвішати її на вішаку.

Коли річ охолоне, приблизно за 10 хвилин, треба повторити процедуру. Для звичайної футболки може вистачити двох-трьох повторень.

Якщо у тебе одяг з делікатного матеріалу, його краще прасувати через шар бавовняної тканини.

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Як висушити одяг за допомогою фена

Це другий за популярністю спосіб. Гаряче повітря швидко випаровує вологу з речей. Але треба врахувати розмір та потужність фена, щоб він не перегорів і не зламався.

Сушити одяг феном треба на відстані 30-50 см. Краще розвісити його на вішаку або спинці стільця. Щоб висушити звичайну футболку, може знадобитись близько 30 хвилин. Не забувай, що періодично фен потрібно вимикати і давати йому охолонути.

Також радимо використовувати режим теплого, а не гарячого повітря, адже є ризик деформувати тканину під час перегріву.

Як висушити одяг за допомогою вентилятора

Хоч вентилятор не має гарячого повітря, але він також допоможе швидко висушити одяг. Річ треба повісити на спинку стільця або вішак, а вентилятор встановити на відстані півметра. Бажано увімкнути режим повороту вентилятора. Якщо його немає, одяг періодично треба перевішувати самостійно.

Цей спосіб більше підходить для синтетичних речей.

Сушка для рушників допоможе висушити речі

Зараз у багатьох ванних кімнатах встановлюють сушарки для рушників. Їх можна використовувати для сушіння речей. Нагріті труби випаровуватимуть вологу. Але треба бути обережним, адже не всі види тканин можна сушити за гарячих температур.

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