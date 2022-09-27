Подорожі та натхнення

Повернути гарний вигляд реально! Як вивести жовті плями з білого одягу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Вересня 2022, 14:00
Як вивести жовті плями на білому: дієві способи
Фото: Pexels

Більше новин
Чотири ідеї, де взяти кошти на розвиток бізнесу
Від грантів до інвесторів: чотири ідеї, де взяти кошти на розвиток бізнесу
Як обрати пальто
Вічна класика. На що звертати увагу, купуючи пальто, які фасони у тренді та з чим його носити у 2022 році
Як говорити з іноземцями про війну — поради психолога
“Не хочу відштовхнути людину своїм болем: як говорити з іноземцями про війну?”
єДопомога: хто з пенсіонерів не зможе отримати грошову допомогу та чому
Виплати для пенсіонерів від міжнародних організацій. Хто зможе отримати кошти через платформу єДопомога
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як утеплити дерев’яні вікна на зиму: прості дієві методи
Жодної щілини та протягу — як утеплити дерев’яні вікна на зиму
Коли прибирати гарбуз із городу: терміни збирання врожаю
Не проґав правильний момент! Коли збирати врожай гарбуза
Как отстирать шоколад с одежды: советы на заметку
Рано чи пізно всі ласуни з цим стикаються! Як прибрати пляму від шоколаду
Як відкрити кокос
Міцний горішок! Як відкрити кокос вдома легко і не травмуватись — тримай три способи

Відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 27 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:12:14
Чи буде ядерний удар по Україні — Олег Жданов про ймовірність
Чого очікувати від ядерного шантажу Путіна — думка експерта Олега Жданова
дрон-камікадзе
Одесу знов атакували дрони-камікадзе. Розповідаємо подробиці обстрілу і що це за зброя
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнберзький, Токійський та Югославський — розповідаємо про найвідоміші воєнні трибунали в історії
0:06:38
Як підтримати людину після полону
Менше доторків та більше теплих слів: Тайра розповіла, як допомогти тим, хто повернувся з полону
0:04:39
Рідні звільнених вперше побачили своїх героїв після полону
Дзвінки, шок та сльози. Рідні наших захисників відверто про перші розмови й стан героїв після полону
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
“Неправильно носила хіджаб”. Трагічне вбивство в Ірані та масові протести, які сколихнули країну
Більше відео
Як обрати пальто
Читати далі
Вічна класика. На що звертати увагу, купуючи пальто, які фасони у тренді та з чим його носити у 2022 році
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь