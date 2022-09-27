Повернути гарний вигляд реально! Як вивести жовті плями з білого одягу

Білі речі — база будь-якого гардеробу. Футболки, сорочки, светри завжди стануть розв’язанням проблеми, що вдягнути. Але такі речі швидко брудняться і втрачають свій гарний вигляд.

Часто проблемою є жовті плями, які залишає піт. Такі плями ще більше можуть увібратися в тканину при неправильному пранні, і навіть використання дезодоранту не завадить їхньому утворенню.

Улюблену річ можна врятувати. Ми розповімо, як вивести жовті плями з білого одягу в домашніх умовах. Не доведеться нести річ у хімчистку.

Як вивести жовті плями за допомогою аспірину

Аспірин — один з ефективних способів, що прибирає жовті плями. Треба зробити суміш: у 100 мл води розчинити дві подрібнені таблетки аспірину. Нанести утворену кашку на пляму і чекати три години, потім випрати річ вручну або в пральній машинці.

Як вивести плями з білого одягу за допомогою мийного засобу

Мийний засіб добре справляється зі слідами косметики. Потрібно нанести його з лицьового й виворітного боку та тримати дві години. Перед цим можна протерти сліди тонального крему чи консилера міцелярною водою. Потім випрати річ.

Як вивести жовті плями за допомогою оцту та соди

Сода може вивести практично будь-які плями. Тому вона також може впоратися зі слідами поту. Для цього способу треба зробити суміш зі столової ложки соди та оцту. Далі втирати її зубною щіткою в місце плями доти, поки вона не посвітлішає. Не забудь випрати річ.

Як прибрати жовті плями за допомогою оцту чи лимона

Сік лимона чи оцет треба розвести у пропорції 1:1 з водою. Змочити в рідині вату і покласти на пляму. Залишити її на 30 хв, потім добре відіпрати пляму милом. Якщо потрібно, повтори процедуру ще раз.

Як вивести жовті плями за допомогою перекису

Перекис добре відбілює тканину, і він є, мабуть, у кожному будинку. Треба намочити ним пляму. Для кращого ефекту можна покласти вату або ватні диски, які просякнуті перекисом, на пляму з лицьового та виворітного боку речі. Залишити все це на 20 хвилин, потім відіпрати пляму господарським милом або порошком.

Як прибрати жовті плями з тканини

Шовкова тканина дуже ніжна, тому до неї потрібен особливий підхід. Ця тканина боїться гарячої води. Щоб випрати жовті плями, потрібно купити в аптеці тіосульфат, розвести його в столовій ложці води та випрати річ. Якщо ж боїшся експериментувати, бо річ дорога, краще здай її у хімчистку.

Улюблені солодощі теж можуть зіпсувати речі. Раніше ми розповідали, як вивести плями від шоколаду.

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