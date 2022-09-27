Вернуть презентабельный вид реально! Как вывести желтые пятна с белой одежды

Белые вещи — база любого гардероба. Футболки, рубашки, свитера всегда станут решением проблемы, что надеть. Но такие вещи быстро пачкаются и теряют свою презентабельность.

Часто проблемой являются желтые пятна, которые оставляет пот. Такие пятна еще больше могут впитаться в ткань при неправильной стирке, и даже использование дезодоранта не убережет от их появления.

Но любимую вещь можно спасти. Мы расскажем, как вывести желтые пятна с белой одежды в домашних условиях. Не придется нести вещь в химчистку.

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Как вывести желтые пятна с помощью аспирина

Аспирин — один из эффективных способов, который убирает желтые пятна. Надо сделать смесь: в 100 мл воды растворить две измельченные таблетки аспирина. Нанести полученную кашицу на пятно и ждать три часа, затем постирать вещь вручную или на машинке.

Как вывести пятна с белой одежды с помощью моющего средства

Моющее средство хорошо справляется со следами косметики. Нужно нанести его с лицевой и изнаночной стороны и держать два часа. Пред этим можно протереть следы тонального крема или консилера мицеллярной водой. Затем постирать вещь.

Как вывести желтые пятна с помощью уксуса и соды

Сода может вывести практически любые пятна. Поэтому она также может справиться со следами пота. Для этого способа надо сделать смесь со столовой ложки соды и уксуса. Потом втирать ее зубной щеткой на месте пятна дот тех пор, пока оно не посветлеет. Затем не забудь постирать футболку или рубашку.

Как убрать желтые пятна с помощью уксуса или лимона

Сок лимона или уксус надо развести в пропорции 1:1 с водой. Смочить в жидкости вату и положить на пятно. Оставить ее на 30 минут, потом хорошо выстирать пятно мылом. Если нужно, повтори процедуру еще раз.

Как вывести желтые пятна с помощью перекиси

Перекись хорошо отбеливает ткань, и она есть, наверное, в каждом доме. Надо намочить пятно перекисью. Для лучшего эффекта можно приложить вату или ватные диски, которые пропитанные ей, на пятно с лицевой и изнаночной стороны вещи. Оставить все это на 20 минут, затем отстирать пятно хозяйственным мылом или порошком.

Как убрать желтые пятна из ткани

Шелковая ткань очень нежная, поэтому к ней нужен особый подход. Эта ткань “боится” горячей воды. Чтобы отстирать желтые пятна, нужно купить в аптеке тиосульфат, развести его в столовой ложке воды и постирать вещь. Если же боишься экспериментировать, потому что вещь дорогая, лучше сдай ее в химчистку.

Любимые сладости тоже могут испортить вещи. Ранее мы рассказывали, как вывести пятна от шоколада.

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