Вернуть презентабельный вид реально! Как вывести желтые пятна с белой одежды

Белые вещи — база любого гардероба. Футболки, рубашки, свитера всегда станут решением проблемы, что надеть. Но такие вещи быстро пачкаются и теряют свою презентабельность.
Часто проблемой являются желтые пятна, которые оставляет пот. Такие пятна еще больше могут впитаться в ткань при неправильной стирке, и даже использование дезодоранта не убережет от их появления.
Но любимую вещь можно спасти. Мы расскажем, как вывести желтые пятна с белой одежды в домашних условиях. Не придется нести вещь в химчистку.
Аспирин — один из эффективных способов, который убирает желтые пятна. Надо сделать смесь: в 100 мл воды растворить две измельченные таблетки аспирина. Нанести полученную кашицу на пятно и ждать три часа, затем постирать вещь вручную или на машинке.
Моющее средство хорошо справляется со следами косметики. Нужно нанести его с лицевой и изнаночной стороны и держать два часа. Пред этим можно протереть следы тонального крема или консилера мицеллярной водой. Затем постирать вещь.
Сода может вывести практически любые пятна. Поэтому она также может справиться со следами пота. Для этого способа надо сделать смесь со столовой ложки соды и уксуса. Потом втирать ее зубной щеткой на месте пятна дот тех пор, пока оно не посветлеет. Затем не забудь постирать футболку или рубашку.
Сок лимона или уксус надо развести в пропорции 1:1 с водой. Смочить в жидкости вату и положить на пятно. Оставить ее на 30 минут, потом хорошо выстирать пятно мылом. Если нужно, повтори процедуру еще раз.
Перекись хорошо отбеливает ткань, и она есть, наверное, в каждом доме. Надо намочить пятно перекисью. Для лучшего эффекта можно приложить вату или ватные диски, которые пропитанные ей, на пятно с лицевой и изнаночной стороны вещи. Оставить все это на 20 минут, затем отстирать пятно хозяйственным мылом или порошком.
Шелковая ткань очень нежная, поэтому к ней нужен особый подход. Эта ткань “боится” горячей воды. Чтобы отстирать желтые пятна, нужно купить в аптеке тиосульфат, развести его в столовой ложке воды и постирать вещь. Если же боишься экспериментировать, потому что вещь дорогая, лучше сдай ее в химчистку.
Любимые сладости тоже могут испортить вещи. Ранее мы рассказывали, как вывести пятна от шоколада.
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