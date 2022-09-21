Рано или поздно все сладкоежки с этим сталкиваются! Как убрать пятно от шоколада

Рано или поздно у сладкоежек возникает проблема — шоколадные пятна на одежде. Хотя это может случиться с каждым, например, на какой-нибудь вечеринке.

Мы расскажем, как отстирать шоколад с одежды и не испортить вещь.

Как убрать шоколадное пятно с одежды

Прежде всего, когда увидел(-а) пятно, остатки шоколада убери тупым предметом — карточкой, лопаткой и т.д. Соскрести засохшую корочку надо аккуратно, чтобы не повредить ткань. И запомни, перед стиркой нужно одежду всегда выворачивать наизнанку.

Как вывести пятно от шоколада в домашних условиях

Солевой раствор

Чтобы приготовить солевой раствор, нужно взять 100 мл воды и насыпать 50 г соли. Потом обработать пятно. Если же пятно старое, нужно сделать солевую кашицу. Потом простирать вещь в машинке или вручную.

Глицеринно-яичная смесь

Для этого способа надо взять яичный желток и глицерин в одинаковой пропорции. Нанести на пятно на полчаса, потом прополоскать участок водой и простирать вещь в машинке.

Хозяйственное мыло

Вывести пятно от шоколада можно обычным хозяйственным мылом. Надо потереть им следы или приготовить мыльную воду. Сделать это можно, натерев брусок мыла на терке и добавив в таз с тёплой водой. В этом растворе нужно замочить вещи (цветные) на час.

Нашатырь и глицерин

Убрать шоколадные пятна может смесь нашатыря и глицерина 1:1. Для этого надо чистую тряпку смочить раствором и приложить к пятну. Держать 5 минут. Или же раствор налить в воду и замочить одежду на 40 минут.

Сода, средство для мыться посуды, нашатырь

Для приготовления этой смеси понадобится 100 мл нашатыря, 140 г соды и 1 ст. л моющего средства. Смешать и добавить 50 мл воды. Потом вывернуть одежду наизнанку и на пятно налить средство, а с лицевой стороны положить салфетку. Ждать 10 минут и постирать.

Запомни, не стоит стирать вещи с пятном от шоколада в горячей воде! Оптимальная температура +40 °С, иначе пятно больше впитается в ткань.

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