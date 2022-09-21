Подорожі та натхнення

Рано чи пізно всі ласуни з цим стикаються! Як прибрати пляму від шоколаду

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Вересня 2022, 09:30
Как отстирать шоколад с одежды: советы на заметку
Фото: Pexels

Більше новин
Місячний посівний календар
Сійся та родися. Місячний календар на вересень 2022: сприятливі дні для роботи в саду та на городі
Як керувати своїм гнівом: поради від психолога
Схожий(-а) на пташку з Angry birds? Розповідаємо, як керувати гнівом, щоб не зіпсувати стосунки з оточенням
Як лікувати вростання нігтів
Бомба уповільненої дії на твоїх пальцях: що робити, якщо вростає ніготь
Сексуальні злочини росіян
Їх мотивують зґвалтуваннями цивільних жінок: юристка Анастасія Діденко про роботу з сексуальними злочинами росіян
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як відкрити кокос
Міцний горішок! Як відкрити кокос вдома легко і не травмуватись — тримай три способи
Як скласти речі до валізи?
Як правильно та компактно скласти речі у валізу — поради не тільки на час війни
Як пересадити орхідею
Така красива, хоч і примхлива. Розповідаємо, як правильно пересадити орхідею, щоб вона не зав’яла
Виноград
Готуємо до холодів: як доглядати за виноградом восени

Відео
0:02:50
Обстріл Дніпропетровщини

Якби ми були вдома, ніхто б не вижив: очевидці про шалені нічні обстріли Нікополя
Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію РФ: чому це може стати провалом
Часткова мобілізація в Росії: чому це може стати провалом для режиму Путіна
0:02:51
Кардіохірурги
Втекли з-під обстрілів, щоб рятувати серця: як харківські кардіохірурги продовжують свою роботу в Рівному
0:02:37
Портативні акумулятори — на Рівненщині виготовляють батареї для ЗСУ
Може зарядити і Starlink, і квадрокоптер: винахідники з Рівненщини створили потужний акумулятор для ЗСУ
карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:31
Волонтери про порятунок тварин із Бахмута
Сотні врятованих життів: як волонтери евакуюють тварин із Бахмута
0:01:22
перехоплені розмови
Командування сказало — стояти до останнього: прощальна розмова окупанта з дружиною
0:04:50
Козача Лопань
Росіяни знали, що це моя мати і творили звірства! Страшні історії з деокупованої Козачої Лопані
0:03:52
високопілля
Розстріляли всю родину на очах бабусі: Високопілля оговтується від окупації
псевдореферендум
Так виглядає страх розгрому! Кремлівські посіпаки оголосили дату псевдореферендуму — реакція України
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Як приготувати деруни: рецепт дерунів від Володимира Ярославського
Читати далі
Хочеться дерунів, але лінь смажити? Зроби один великий! Рецепт від Володимира Ярославського

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь