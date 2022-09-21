Рано чи пізно всі ласуни з цим стикаються! Як прибрати пляму від шоколаду

Рано чи пізно у ласунів виникає проблема — шоколадні плями на одязі. Хоча це може статися з кожним, наприклад, на якійсь вечірці.

Ми розповімо, як відіпрати шоколад з одягу і не зіпсувати річ.

Як прибрати шоколадну пляму з одягу

Насамперед, коли побачив(-ла) пляму, залишки шоколаду треба прибрати тупим предметом — карткою, лопаткою тощо. Зішкребти засохлу скоринку краще акуратно, щоб не пошкодити тканину. І запам’ятай, перед пранням потрібно одяг завжди вивертати навиворіт.

Як вивести пляму від шоколаду в домашніх умовах

Сольовий розчин

Щоб приготувати сольовий розчин, потрібно взяти 100 мл води та насипати 50 г солі. Потім обробити пляму. Якщо ж пляма стара, потрібно зробити сольову кашку. Потім випрати річ у пральній машинці чи вручну.

Гліцеринно-яєчна суміш

Для цього способу треба взяти яєчний жовток та гліцерин в однаковій пропорції. Нанести на пляму на півгодини, потім прополоскати ділянку водою та випрати річ у машинці.

Господарське мило

Вивести пляму від шоколаду можна звичайним господарським милом. Треба потерти ним пляму чи приготувати мильну воду. Зробити це можна, натерши брусок мила на тертці й додавши в таз із теплою водою. У цьому розчині потрібно замочити речі (кольорові) на годину.

Нашатир і гліцерин

Прибрати шоколадні плями може суміш нашатирю та гліцерину 1:1. Для цього треба чисту ганчірку змочити розчином і притулити до плями. Тримати 5 хв. Або розчин вилити у воду і замочити одяг на 40 хв.

Сода, засіб для миття посуду, нашатир

Для приготування цієї суміші знадобиться 100 мл нашатирю, 140 г соди й 1 ст. л. мийного засобу. Змішати та додати 50 мл води. Потім вивернути одяг і налити розчин пляму, а з лицьового боку покласти серветку. Чекати 10 хв і випрати.

Запам’ятай, не варто прати речі з плямою від шоколаду у гарячій воді! Оптимальна температура +40 °C, інакше пляма більше вбереться в тканину.

Ще одним випробуванням для всіх господинь є білі шкарпетки. Раніше ми розповідали ефективні способи, як відіпрати білі шкарпетки.

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