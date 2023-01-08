Не придется покупать новый: как очистить утюг от нагара и накипи

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 января 2023, 18:30
Як почистити праску від нагару та накипу в домашніх умовах
Фото: Pexels

Больше новостей
Яка ситуація на Півдні України
Глубокого тыла для РФ уже нет: Гуменюк о ситуации на Юге Украины и ударах в спину для оккупантов
Керовані корабельні зенітні ракети Sea Sparrow: характеристика та ціна
Украина получит управляемые корабельные ракеты Sea Sparrow: их характеристики и как приспособят для использования
Психологія бідності
Я не могу себе это позволить. Почему люди страдают от психологии бедности
Плями від воску
Как убрать воск с ткани: надежные способы, как быстро избавиться от воска с одежды
Смотреть больше

Материалы по теме

Плями від воску
Как убрать воск с ткани: надежные способы, как быстро избавиться от воска с одежды
Как сложить вещи в чемодан?
Как правильно и компактно сложить вещи в чемодан — советы не только на случай войны
свічка
Горит долго, а делается за несколько минут: как сделать окопную свечу дома
Чого не можна казати на співбесіді: перелік стоп-фраз від UNICEF
Не становись “красным флажком”: стоп-фразы, которые отпугивают работодателей

Видео
0:04:48
Яка ситуація на Півдні України

Глубокого тыла для РФ уже нет: Гуменюк о ситуации на Юге Украины и ударах в спину для оккупантов
0:01:59
Обмін полоненими 08.01.2023 - кого повернули додому
Наши — дома! Украина вернула из российского плена еще 50 защитников
0:02:29
Херсон
Запрещенные зажигательные снаряды по Херсону! Ситуация в городе после нового российского обстрела
0:06:03
Військовий Мойсей Бондаренко про свою творчість на фронті
Благодарен Богу, что могу быть полезным — скрипач Моисей Бондаренко о творчестве в лоне войны
0:05:41
Теракт в Оленівці: ООН розпустила місію щодо розслідування злочину
Бездействие международных организаций: почему ООН распустила миссию по расследованию теракта в Еленовке
Карта бойових дій в Україні 08.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 8 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Ситуація в Мелітополі 07.01.2023 - ЗСУ знищили скупчення росіян
Мощные взрывы в оккупированном Мелитополе — что известно о прилете по скоплению российских захватчиков
0:06:19
Яка ситуація у Соледарі та Бахмуті
Наши воины держат оборону! Какая ситуация сейчас в Соледаре
0:11:38
ситуація на Херсонщині та Донеччині
Для врага не существует красных линий, которые бы он ни переступил: какая ситуация в Херсонской и Донецкой областях во время “перемирия”
0:05:35
Митрополит Епіфаній провів різдвяну службу в Успенському соборі
Историческое событие для украинского православия! Митрополит Эпифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе
Больше видео
Плями від воску
Читать дальше
Как убрать воск с ткани: надежные способы, как быстро избавиться от воска с одежды

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь