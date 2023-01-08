Не придется покупать новый: как очистить утюг от нагара и накипи

Сейчас утюг есть, наверное, в каждом доме. Наши вещи мнутся, поэтому их нужно гладить. Помимо красоты, это помогает сохранять состояние одежды. Так она дольше будет тебе служить.

Из-за неправильного использования утюга образуется накипь и нагар. Тогда нужно чистить его так, чтобы не испортить.

Мы расскажем о причинах загрязнения и как очистить утюг от нагара и накипи в домашних условиях.

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Причины загрязнения утюга

Прежде всего, загрязнение подошвы утюга происходит из-за неправильного использования прибора. Нужно выбирать режим глажки в соответствии с типом ткани, иначе будет прижигание одежды. Ты наверняка мог (могла) видеть хоть раз, как утюгом прижгли одежду.

Кроме этого, может случиться так, что температурный режим человек выбрал правильный, но оставил утюг в горизонтальном положении на ткани. Поэтому одежда испортилась, а подошва утюга запачкалась. Также подошва может прилипнуть к ткани, если она сухая. Поэтому при глажке вещи нужно увлажнять.

Для этого у многих моделей есть специальные отверстия для подачи пара и воды. Они тоже со временем загрязняются. Это происходит из-за того, что люди наливают в утюг нефильтрованную воду.

Примеси в воде из крана ускоряют образование накипи и осадка в утюге. Это забивает каналы.

В результате — через отверстия подается меньше пара и воды, температура глажки снижается, а из отверстий сыплются белые частицы накипи. Поэтому очень важно правильно ухаживать за утюгом.

Как почистить утюг от нагара

Профессиональные средства для чистки утюгов

Сейчас существует много средств для чистки утюгов, которые можно приобрести в магазине. Эти средства могут быть в виде жидкости или в форме карандаша.

Карандаш для чистки утюга — универсальное средство для всех типов подошв прибора. При контакте с нагретой поверхностью утюга карандаш начинает плавиться, растворяя остатки нагара, налета и пригоревших волокон.

Это что касается чистки подошвы. Чтобы очистить резервуар утюга от накипи, нужно использовать специальную жидкость для чистки утюгов. Правила ее использования указаны в инструкции.

Как очистить утюг в домашних условиях

Иногда нам не хватает времени, чтобы забежать в магазин за специальными чистящими средствами, ведь нужно быстро погладить одежду и идти на работу. Поэтому можно использовать средства, которые, наверное, есть у каждого в доме.

Лимонная или уксусная кислота

Кислая среда разъедает накипь. Поэтому следует взять лимонную кислоту или уксус и смешать с фильтрованной водой в пропорциях:

100 мл уксуса и 100 мл воды;

25 г лимонной кислоты и 200 мл воды.

Раствор залить в резервуар утюга. Нагреть устройство в вертикальном положении в течение пяти-десяти минут. Перевернуть прибор, держать над миской и много раз нажимать на кнопку “Пар”. Когда вся жидкость выльется, нужно ополоснуть резервуар утюга чистой водой.

Зубная паста с содой или солью

Этим способом можно чистить подошву утюга из алюминия или нержавеющей стали. Надо смешать 1 ч. л. соды или соли с небольшим количеством зубной пасты.

Нагреть утюг до средней температуры и выключить из розетки.

Смесь нанести на подошву и чистить губкой или зубной щеткой. Удалить остатки средства с нагаром нужно влажным ватным диском. Затем протереть подошву утюга сухой чистой тряпкой.

Если частицы средства попали в отверстия, через которые подается пар, нужно налить в резервуар чистую воду и нажимать “Пар”, пока они не станут чистыми.

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