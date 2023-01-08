Не доведеться купувати нову: як почистити праску від нагару та накипу

Зараз праска є чи не в кожній оселі. Наші речі мнуться, тому їх потрібно прасувати. Крім краси, це допомагає зберігати стан одягу. Так він довше тобі слугуватиме.

Через неправильне використання праски утворюється накип та нагар. Тоді треба чистити її так, щоб не зіпсувати прилад.

Ми розкажемо про причини забруднення та як почистити праску від нагару й накипу в домашніх умовах.

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Причини забруднення праски

Насамперед забруднення підошви праски відбувається через неправильне використання приладу. Треба обирати режим прасування відповідно до типу тканини, інакше буде припікання одягу. Ти напевно міг (могла) бачити хоч раз, як праскою припалили одяг.

Крім цього, може бути так, що температурний режим людина обрала правильний, але залишила праску у горизонтальному положені на тканині. Тому одяг зіпсувався, а підошва праски забруднилася.

Також підошва може прилипнути до тканини, якщо вона суха. Тому при прасуванні речі треба зволожувати.

Для цього у багатьох моделей є спеціальні отвори для подачі пару та води. Вони теж з часом забруднюються. Це відбувається через те, що люди наливають у праску нефільтровану воду.

Домішки у воді з крана пришвидшують утворення накипу та осаду в прасці. Це забиває канали.

У результаті — через отвори подається менше пару та води, температура прасування зменшується, а з отворів сиплються білі частинки накипу. Тож дуже важливо правильно доглядати за праскою.

Як почистити праску від нагару

Професійні засоби для чищення праски

Зараз існує багато засобів для чищення прасок, які можна придбати в магазині. Ці засоби можуть бути у вигляді рідини чи у формі олівця.

Олівець для чищення праски — універсальний засіб для всіх типів підошов приладу. При контакті з нагрітою поверхнею праски олівець починає плавитися, розчиняючи залишки нагару, нальоту та пригорілих волокон.

Це що стосується чищення підошви. Щоб очистити резервуар праски від накипу, треба використовувати спеціальну рідину для чищення прасок. Правила її використання зазначені в інструкції.

Як почистити праску в домашніх умовах

Інколи нам не вистачає часу бігти в магазин по спеціальні засоби для чищення, адже треба швидко попрасувати одяг і йти на роботу. Тому можна використати засоби, які, напевно, є у кожного вдома.

Лимонна чи оцтова кислота

Кисле середовище роз’їдає накип. Тому треба взяти лимонну кислоту чи оцет та змішати з фільтрованою водою у пропорціях:

100 мл оцту та 100 мл води;

25 г лимонної кислоти та 200 мл води.

Розчин залити у резервуар праски. Нагріти пристрій у вертикальному положенні протягом п’яти-десяти хвилин. Перевернути прилад, тримати над мискою й багато разів натискати на кнопку “Пар”. Коли вся рідина виллється, треба сполоснути резервуар праски чистою водою.

Зубна паста з содою чи сіллю

Цим способом можна чистити підошву праски з алюмінію чи нержавіючої сталі. Треба змішати 1 ч. л. соди чи солі з невеликою кількістю зубної пасти.

Нагріти праску до середньої температури та вимкнути з розетки.

Суміш нанести на підошву приладу й чистити губкою або зубною щіткою. Видалити залишки засобу з нагаром треба вологим ватним диском. Потім протерти підошву праски сухою чистою ганчіркою.

Якщо частинки засобу потрапили до отворів, через які подається пар, треба налити в резервуар чисту воду й натискати “Пар”, поки вони не стануть чистими.

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