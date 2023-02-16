Быстро и без нервов: как отмыть суперклей с рук

Суперклей — незаменимый помощник в любом доме. С его помощью ремонтируют обувь, мебель и многое другое. Всего за мгновение суперклей склеивает самые разные предметы.
Но если он попадает на кожу — отмыть клей будет нелегко. Как отмыть суперклей с рук — читай в материале.
Для того чтобы отмыть суперклей еще и с ногтей, понадобятся более агрессивные средства. Например, можешь использовать такие растворы:
После того как ты использовал один или несколько из этих методов, нужно позаботиться о коже рук. Для успокоения и восстановления, приобрети в магазине жирный, питательный крем для рук. Нанеси толстым слоем и не смывай 1-2 часа.
Сейчас можно найти в магазинах с бытовой химией множество продукции для самых разных проблем: выведения сильных пятен, мытья различных приборов и т.д.
От пятен суперклея тоже существуют средства. Для этого можно посетить магазин для ремонта и купить вещество, которое выводит клей из кожи. Часто он называется просто — Антиклей. Также можно поискать в аптеке Димексид. Средство имеет те же свойства, что и Антиклей.
Самое главное — при любой работе с химией не забывай надевать перчатки.
Самое главное — при любой работе с химией не забывай надевать перчатки.
Здоровье кожи зависит от комплекса факторов. Читай, как ухаживать за кожей каждый день и каких ошибок следует избегать.Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!