Быстро и без нервов: как отмыть суперклей с рук

Суперклей — незаменимый помощник в любом доме. С его помощью ремонтируют обувь, мебель и многое другое. Всего за мгновение суперклей склеивает самые разные предметы.

Но если он попадает на кожу — отмыть клей будет нелегко. Как отмыть суперклей с рук — читай в материале.

Как отмыть суперклей с рук

Возьми мыло. Разведи жидкое мыло в воде и подержи в тазике с этим раствором руки. Тщательно вытри руки полотенцем. Лимонным соком. Разбавь его поровну с водой. Смочи в растворе полотенце и протирай им руки. Растительным маслом. Смажь им руки на 20-30 мин. Полотенцем разотри ладони и смой все водой. Стиральным порошком. Разбавь его с горячей водой и вымывай ладони.

Как отмыть суперклей с рук и ногтей

Для того чтобы отмыть суперклей еще и с ногтей, понадобятся более агрессивные средства. Например, можешь использовать такие растворы:

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Средство для снятия лака. Именно ацетоном быстрее всего можно отодрать клейкое средство. Для того чтобы избавиться от кусочков на коже и ногтях, смочи в ацетоне ватный диск. Растирай им ладони и ногти в течение 5 минут.

Именно ацетоном быстрее всего можно отодрать клейкое средство. Для того чтобы избавиться от кусочков на коже и ногтях, смочи в ацетоне ватный диск. Растирай им ладони и ногти в течение 5 минут. Вазелин. Зараженные клеем участки смажь средством и оставь на 10 мин. Остатки убери с помощью сухой салфетки.

Зараженные клеем участки смажь средством и оставь на 10 мин. Остатки убери с помощью сухой салфетки. Соль. Тоже один из самых быстрых способов. Для лучшего результата бери именно кухонную соль и нанеси ее на руки. Перед этим ладони лучше распарить в горячей воде. Растирай солью ногти и пальцы, а после того, как клей отпадет, помой руки под проточной водой.

Что делать после того, как избавился (-ась) от клея на руках

После того как ты использовал один или несколько из этих методов, нужно позаботиться о коже рук. Для успокоения и восстановления, приобрети в магазине жирный, питательный крем для рук. Нанеси толстым слоем и не смывай 1-2 часа.

Как отмыть суперклей с помощью специальных средств

Сейчас можно найти в магазинах с бытовой химией множество продукции для самых разных проблем: выведения сильных пятен, мытья различных приборов и т.д.

От пятен суперклея тоже существуют средства. Для этого можно посетить магазин для ремонта и купить вещество, которое выводит клей из кожи. Часто он называется просто — Антиклей. Также можно поискать в аптеке Димексид. Средство имеет те же свойства, что и Антиклей.

Самое главное — при любой работе с химией не забывай надевать перчатки.

Здоровье кожи зависит от комплекса факторов. Читай, как ухаживать за кожей каждый день и каких ошибок следует избегать.

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