Швидко і без нервів: як відмити суперклей з рук

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Лютого 2023, 21:30
Суперклей
Фото: Unsplash

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