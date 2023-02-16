Швидко і без нервів: як відмити суперклей з рук

Суперклей — незамінний помічник у будь-якій оселі. З його допомогою ремонтують взуття, меблі та багато іншого. Всього за мить суперклей склеює різні предмети.

Але якщо він потрапляє на шкіру, відмити клей буде нелегко. Як відмити суперклей із рук — читай у матеріалі.

Як відмити суперклей з рук

Візьми мило. Розведи рідке мило у воді та потримай у тазику з цим розчином руки. Ретельно витри руки рушником.

Розведи рідке мило у воді та потримай у тазику з цим розчином руки. Ретельно витри руки рушником. Лимонний сік. Розбав його порівну з водою. Змочи в розчині рушник і протирай ним руки.

Розбав його порівну з водою. Змочи в розчині рушник і протирай ним руки. Олією . Змасти нею руки на 20-30 хв. Рушником розітри долоні та змий усе водою.

. Змасти нею руки на 20-30 хв. Рушником розітри долоні та змий усе водою. Пральний порошок. Розбав його з гарячою водою і вимивай долоні.

Як відмити суперклей з рук та нігтів

Для того, щоб відмити суперклей ще й з нігтів, знадобляться агресивніші засоби. Наприклад, можеш використовувати такі розчини:

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Засіб для зняття лаку. Саме ацетоном найшвидше можна віддерти клейкий засіб. Для того, щоб позбутися шматочків на шкірі та нігтях, змочи в ацетоні ватний диск. Розтирай ним долоні та нігті протягом 5 хвилин. Вазелін. Заражені клеєм ділянки змасти засобом та залиш на 10 хв. Залишки прибери за допомогою сухої серветки. Сіль. Теж один із найшвидших способів. Для кращого результату бери саме кухонну сіль та нанеси її на руки. Перед цим долоні краще розпарити у гарячій воді. Розтирай сіллю нігті та пальці, а після того, як клей відпаде, помий руки під проточною водою.

Що робити після того, як позбувся (-ась) клею на руках

Після того, як ти скористався одним або кількома з цих методів, потрібно подбати про шкіру рук. Для заспокоєння та відновлення, придбай у магазині жирний, живильний крем для рук. Нанеси товстим шаром і не змивай 1-2 години.

Як відмити суперклей за допомогою спеціальних засобів

Зараз можна знайти в магазинах з побутовою хімією безліч продукції для різних проблем: виведення сильних плям, миття різних приладів і т.д. Від плям суперклею теж є засоби.

Для цього можна відвідати магазин для ремонту та купити речовину, яка виводить клей зі шкіри. Часто він називається просто — Антиклей. Також можна пошукати в аптеці Дімексид. Засіб має самі властивості, як і Антиклей.

Найголовніше — за будь-якої роботи з хімією не забувай одягати рукавички.

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