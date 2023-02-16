Швидко і без нервів: як відмити суперклей з рук

Суперклей — незамінний помічник у будь-якій оселі. З його допомогою ремонтують взуття, меблі та багато іншого. Всього за мить суперклей склеює різні предмети.
Але якщо він потрапляє на шкіру, відмити клей буде нелегко. Як відмити суперклей із рук — читай у матеріалі.
Для того, щоб відмити суперклей ще й з нігтів, знадобляться агресивніші засоби. Наприклад, можеш використовувати такі розчини:
Після того, як ти скористався одним або кількома з цих методів, потрібно подбати про шкіру рук. Для заспокоєння та відновлення, придбай у магазині жирний, живильний крем для рук. Нанеси товстим шаром і не змивай 1-2 години.
Зараз можна знайти в магазинах з побутовою хімією безліч продукції для різних проблем: виведення сильних плям, миття різних приладів і т.д. Від плям суперклею теж є засоби.
Для цього можна відвідати магазин для ремонту та купити речовину, яка виводить клей зі шкіри. Часто він називається просто — Антиклей. Також можна пошукати в аптеці Дімексид. Засіб має самі властивості, як і Антиклей.
Найголовніше — за будь-якої роботи з хімією не забувай одягати рукавички.
Найголовніше — за будь-якої роботи з хімією не забувай одягати рукавички.
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