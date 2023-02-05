Чистий посуд — шкода організму? Яку небезпеку приховують засоби для миття посуду

Зараз модно стежити за своїм здоров’ям. Та інколи ми навіть не звертаємо увагу на побутові дрібниці, які можуть шкодити нашому організму.
Наприклад, засоби для миття посуду — те, що може заподіювати шкоду нашому здоров’ю, причому абсолютно непомітно.
Нутриціологиня Тетяна Ярмошук пояснює: річ у тім, що залишки таких засобів дуже погано змиваються зі стінок нашого посуду. Візуально їх не видно, але після кожного миття посуду ця хімія потрапляє в наш організм.
— Повністю змити засіб із посуду дуже важко. Щоб забрати його суттєву частину, потрібно мити тарілки по дві або три хвилини в гарячій проточній воді.
Та найкраще засіб для миття посуду змиває посудомийна машина: засобу на стінках та краях залишається суттєво менше.
Та найкраще засіб для миття посуду змиває посудомийна машина: засобу на стінках та краях залишається суттєво менше.
Основний компонент мийних засобів — це ПАВи, які виготовляються із продуктів нафтоперероблення. Саме вони забезпечують красиву густу піну та відмивають жир навіть у холодній воді.
Але ці компоненти, потрапляючи до організму, навантажують токсинами органи детоксикації, завдання яких — очищати організм та виводити токсини та продукти метаболізму: печінку, кишківник, нирки, шкіру.
Pexels
Тобто відбувається інтоксикація, отруєння зсередини.
Через те, що ми отримуємо дуже малі дози, людині цей вплив відчути одразу важко. Але через роки це накопичення таки відбувається.
Через інтоксикацію мийними засобами в організмі виникають незрозумілі стани, алергія, хвороба чи захворювання шкіри.
Через інтоксикацію мийними засобами в організмі виникають незрозумілі стани, алергія, хвороба чи захворювання шкіри.
Здоров’я завжди на часі, тож потурбуйся про нього вже зараз. Адже раз на кілька років варто проходити повний чекап всього організму: що саме варто перевіряти та як часто, ми писали в нашому іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!