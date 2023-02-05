Здоров'я та краса

Чистий посуд — шкода організму? Яку небезпеку приховують засоби для миття посуду

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Лютого 2023, 14:30
Які засоби для миття посуду можуть шкодити
Фото: Pexels

Більше новин
Хірурги провели операцію з пересадження нерва військовому
Звільнив Херсон, обійняв рідних і лише потім попросив допомоги! Як хірурги змогли врятувати руку військовому
Де роздають повістки в Україні: законність і що робити далі
Де і як роздають повістки в Україні — законність процесу і що робити далі
Вибухи в Харкові: подробиці атаки на Харків 5 лютого
Пряме влучання у житловий будинок! Росіяни атакували Харків ракетами С-300
США підтвердили постачання GLSDB до України: характеристики бомб
Тилу в росіян більше не буде! Україна отримає від США бомби GLSDB — характеристики цієї зброї
Дивитись більше

Матеріали по темі

діагностика раку
Час має значення! Онколог розповів, як діагностувати рак на ранніх стадіях
укол у сідницю
Не виходячи з дому! Як зробити укол у сідницю у домашніх умовах
Протезування дітей
Дитяче протезування в Україні: про переваги та недоліки на прикладі життєвої історії
Проект Неопалимі
Неопалимі: як проект естетичної медицини допомагає тим, хто постраждав від війни

Відео
0:02:32
Хірурги провели операцію з пересадження нерва військовому

Звільнив Херсон, обійняв рідних і лише потім попросив допомоги! Як хірурги змогли врятувати руку військовому
0:07:15
Де роздають повістки в Україні: законність і що робити далі
Де і як роздають повістки в Україні — законність процесу і що робити далі
0:02:37
Вибухи в Харкові: подробиці атаки на Харків 5 лютого
Пряме влучання у житловий будинок! Росіяни атакували Харків ракетами С-300
0:03:08
Бахмут сьогодні: останні новини з міста 5 лютого
Вони як пліснява — намагаються розростатися! Військові про бої за Бахмут: останні новини з міста
Карта бойових дій в Україні 05.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 5 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:28
Бізнес під час війни
Бізнес під час війни — як вижити та не збожеволіти: життєвий приклад харківських підприємців
0:08:14
Інтерв'ю Шарля Мішеля про вступ України до ЄС 2023
За кілька місяців ви досягли значного прогресу — Шарль Мішель оцінив зусилля України з євроінтеграції
Чистий посуд — шкода організму? Яку небезпеку приховують засоби для миття посуду
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:46
У Харкові в державному ліцеї облаштували ідеальне бомбосховище
Подбали про кожну дрібницю! Як старий підвал перетворився на ідеальне шкільне укриття в Харкові
0:03:07
родина з Донеччини
Вогонь добрих сердець не згасить війна! Як родина з Донеччини надихає всю Україну
Більше відео
дрон-камікадзе
Читати далі
Дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь