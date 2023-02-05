Чистая посуда — вред для организма? Какую опасность скрывают средства для мытья посуды

Сейчас модно следить за своим здоровьем. Иногда мы даже не обращаем внимания на бытовые мелочи, которые могут вредить нашему организму.
Например, средства для мытья посуды — то, что может причинять вред нашему здоровью, причем совершенно незаметно.
Нутрициолог Татьяна Ярмошук объясняет: дело в том, что остатки таких средств очень плохо смываются со стенок нашей посуды. Зрительно их не видно, но после каждого мытья посуды эта химия попадает в наш организм.
— Полностью смыть средство с посуды очень тяжело. Чтобы убрать его существенную часть, нужно мыть тарелки по две или три минуты в горячей проточной воде.
Но лучшее всего средство для мытья посуды смывает посудомоечная машина: средства на стенках и краях остается значительно меньше.
Основной компонент моющих средств — это ПАВы, которые производятся из продуктов нефтепереработки. Именно они обеспечивают красивую густую пену и отмывают жир даже в холодной воде.
Но эти компоненты, попадая в организм, нагружают токсинами органы детоксикации, задача которых — очищать организм и выводить токсины и продукты метаболизма: печень, кишечник, почки, кожу.
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То есть происходит интоксикация, отравление изнутри.
Поскольку мы получаем очень малые дозы, человеку это влияние почувствовать сразу трудно. Но за годы происходит накопление.
Из-за интоксикации моющими средствами в организме возникают непонятные состояния, аллергия, болезнь или заболевание кожи.
Из-за интоксикации моющими средствами в организме возникают непонятные состояния, аллергия, болезнь или заболевание кожи.
Здоровье всегда актуально, поэтому позаботься о нем уже сейчас. Ведь раз в несколько лет следует проходить полный чекап всего организма: что именно следует проверять и как часто, мы писали в нашем другом материале.
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