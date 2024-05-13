Как убрать запах гари в квартире: эффективные и простые методы нейтрализации неприятной ситуации

Почти у каждой хозяйки случались такие казусы, как пригоревшая еда. Как результат — едкий дым и запах гари. Кроме пригоревшей пищи, запах гари и дым дает локальное возгорание. Если дым быстро выветривается, то от едкого запаха гари не так легко избавиться. Он въедается в стены, мебель и предметы декора, одежду и другие вещи.

Им пропитывается обивка, постельное белье, одежда, обои, посуда. Поэтому, чем быстрее ты начнешь его устранять, тем больше шансов спасти вещи и вернуть в дом свежий воздух.

Читай в материале, как быстро и эффективно избавиться от запаха гари в квартире и что нейтрализует запах гари.

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Как убрать запах гари в квартире

Выбросить испорченные продукты или предметы. То, что можно восстановить, сложи в пакет и вынеси временно на балкон или во двор. Выветрить запах гари поможет сквозняк. Открой окна и двери и не закрывай их подольше. Придется сделать тщательную влажную уборку. Для этого раствори в пяти литрах воды одну столовую ложку уксуса и чайную ложку аммиака (перед взаимодействием с ним надень перчатки и маску). Протри тряпкой с этим раствором пол, столы, стулья, шкафчики и кухонную утварь, светильники. Выстирайте белье, одежду, полотенца. Обязательно добавь кондиционер для белья. Ковровые покрытия можно отправить в химчистку. Если еда пригорела в духовке, поставь в духовку кастрюлю с водой и дай ей покипеть.

Как убрать запах гари в квартире — народные средства

Гвоздика — разложи палочки сушеной гвоздики в несколько мисок, залей их кипятком и расставь по помещению. Сода — засыпь по щепотке в несколько мисок и просто расставь их по углам кухни, этот природный абсорбент поглотит неприятный запах. Лимон — в кипящую воду брось лимонные ломтики, провари их 15 минут и дай немного остыть. Сахар и корица — насыпь их на противень, застеленный фольгой, и поставь его в разогретую до 150 градусов духовку, выключи и оставьте открытой дверцу на 4 часа. Расставь в помещении сосуды с эфирным маслом или кофейными зернами. Также для этого подойдут травы с сильным ароматом (свежие или сушеные), например, мелисса, мята, полынь, розмарин, шалфей, чабрец. Ароматизированные свечи, палочки — зажигай их периодически.

Пусть тебе эти знания не пригодятся. Будь внимателен (-на) и сконцентрирован (-а). Огонь и дым в квартире — опасны и могут привести к ужасным последствиям.

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