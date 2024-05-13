Як прибрати запах гару в квартирі: ефективні та прості методи нейтралізації неприємної ситуації

Майже в кожної господині траплялися такі казуси, як пригоріла їжа. Як результат — їдкий дим та запах гару. Крім пригорілої їжі, запах гару й дим дає локальне загоряння. Якщо дим швидко вивітрюється, то їдкого запаху гару не так легко позбутись. Він в’їдається у стіни, меблі та предмети декору, одяг та інші речі.

Ним просочується оббивка, постільна білизна, одяг, шпалери, посуд. Тому чим швидше ти почнеш його усувати, тим більше шансів врятувати речі та повернути у домівку свіже повітря.

Читай у матеріалі, як швидко та ефективно позбутися запаху гару у квартирі та що його нейтралізує.

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Як прибрати запах гару у квартирі

Викинути зіпсовані продукти чи предмети. Те, що можна відновити, склади у пакет і винеси тимчасово на балкон або на двір. Вивітрити запах гару допоможе протяг. Відкрий вікна і двері та не зачиняй їх якомога довше. Доведеться зробити ретельне вологе прибирання. Для цього розчини у п’яти літрах води одну столову ложку оцту і чайну ложку аміаку (перед взаємодією з ним надінь рукавички та маску). Протри ганчіркою з цим розчином підлогу, столи, стільці, шафки та кухонне начиння, світильники. Випери білизну, одяг, рушники. Обов’язково додай кондиціонер для білизни. Килимові покриття можна відправити у хімчистку. Якщо їжа пригоріла в духовці, постав в духовку каструлю з водою та дай їй покипіти.

Як прибрати запах гару у квартирі — народні засоби

Гвоздика — розклади палички сушеної гвоздики в кілька мисок, залий їх окропом і розстав по приміщенню. Сода — засип по дрібці у кілька мисок і просто розстав їх по кутах кухні, цей природний абсорбент поглине неприємний запах. Лимон — в киплячу воду кинь лимонні скибочки, провари їх 15 хвилин та дай трохи охолонути. Цукор та кориця — насип їх на деко, застелене фольгою, та постав його в розігріту до 150 градусів духовку, вимкни й залиш відкритими дверцята на 4 години. Розстав у приміщенні посудини з ефірною олією чи кавовими зернами. Також для цього підійдуть трави з сильним ароматом (свіжі або сушені), наприклад, меліса, м’ята, полин, розмарин, шавлія, чебрець. Ароматизовані свічки, палички — запалюй їх періодично.

Нехай тобі ці знання не знадобляться. Будь уважним (-ою) та сконцентрованим (-ою). Вогонь і дим у квартирі — небезпечні та можуть призвести до жахливих наслідків.

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