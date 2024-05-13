Як прибрати запах гару в квартирі: ефективні та прості методи нейтралізації неприємної ситуації

Майже в кожної господині траплялися такі казуси, як пригоріла їжа. Як результат — їдкий дим та запах гару. Крім пригорілої їжі, запах гару й дим дає локальне загоряння. Якщо дим швидко вивітрюється, то їдкого запаху гару не так легко позбутись. Він в’їдається у стіни, меблі та предмети декору, одяг та інші речі.
Ним просочується оббивка, постільна білизна, одяг, шпалери, посуд. Тому чим швидше ти почнеш його усувати, тим більше шансів врятувати речі та повернути у домівку свіже повітря.
Читай у матеріалі, як швидко та ефективно позбутися запаху гару у квартирі та що його нейтралізує.
Нехай тобі ці знання не знадобляться. Будь уважним (-ою) та сконцентрованим (-ою). Вогонь і дим у квартирі — небезпечні та можуть призвести до жахливих наслідків.
Тримай ще один матеріал — як усунути запах з холодильника.
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