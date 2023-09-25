Для комфорта в самые сильные морозы! Как утеплить стены изнутри и какой утеплитель лучше выбрать

Утепление стен — ключевой аспект обеспечения комфорта в помещении, особенно в холодный период года. Правильное утепление не только поможет сохранить тепло дома, но и способствует экономии на отоплении квартиры.

Также при отключениях света в домах нередко пропадает и отопление. А значит на зиму 2023-2024 такой способ утепления позволит сохранять тепло в помещении как можно дольше. Читай о том, как утеплить стены изнутри и какой утеплитель лучше выбрать — далее в материале.

Чем утеплить стены изнутри

Материалов для утепления стен изнутри в строительных магазинах довольно много. Есть как и бюджетные варианты, так и более дорогие. Подробнее о каждом из них мы тебе сейчас расскажем.

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Эковата

Данный утеплитель является экологически чистым. В его составе нет вредных или токсичных веществ. Эковата — это утеплитель, который имеет хорошую шумо- и теплоизоляцию, отталкивает микроорганизмы и влагостойкий.

К минусам этого материала можно отнести сложность работы с материалом при монтаже.

Минеральная вата

Говоря об утеплении, нередко сравнивают минвату с эковатой. Минеральная вата — это доступный утеплитель, который можно легко установить. Также этот материал имеет определенные виды. Речь идет о: стекловате, шлаковате, базальтовой (каменной) вате.

Но, к сожалению, несмотря на доступную цену и легкую установку этот материал имеет ряд недостатков. Он обладает минимальной степенью теплоизоляции, волокна материала пропускают влагу, которая не впитывается.

Также минвата имеет высокую паропроницаемость, из-за чего утепление не будет долговечным, а также впоследствии под ватой может развиться грибок и плесень.

Пенополистирол и ЭППС

Сейчас это самый популярный материал, который используют для утепления внутренних стен в домах. Этот материал имеет ряд преимуществ, которые часто служат причиной предпочтения именно пенополистирола над другими утеплителями.

Речь идет о низкой степени теплопроводности, паронепроницаемость, износостойкость, легкость установки данного материала. Также он имеет небольшой вес, а сам материал легко резать по индивидуальным размерам.

Говоря о недостатках пенополистирола то это слабая звукоизоляция и разрушение данного материала при температуре выше 80 градусов.

Пенополиуретан

Пенополиуретан является высококачественным утеплителем, уже долгое время зарекомендовавшим себя на строительном рынке благодаря уникальным свойствам. Его основное преимущество — это микропористая структура, которая позволяет достичь отличных показателей теплосбережения. Такая структура создает надежный барьер для влаги, не пропуская ее через утеплитель.

Особенность пенополиуретана заключается также в способе его нанесения. Речь идет о материале, который вводится в действие двухкомпонентным жидким веществом, что затвердевает за несколько секунд. Также этот материал может быть оштукатурен, с помощью капроновой сетки, что делает пенополиуретан не только эффективным, но и эстетически привлекательным вариантом утепления.

Относительно недостатков — пенополиуретан имеет склонность к ультрафиолетовому излучению. Но учитывая, что мы утепляем внутренние стены, куда солнечные лучи не попадают, то этот недостаток является неактуальным.

Как утеплить стены изнутри

Чтобы обеспечить свое жилье максимальным комфортом зимой и сохранять тепло внутри, нужно правильно утеплить стены. Давайте разберемся, как это сделать в зависимости от материала стены.

Утепление кирпичной стены

Первое, что нужно сделать — подготовить саму стену. Если у тебя кирпичная основа, необходимо оштукатурить ее, сделав максимально ровной, а затем обработать противогрибковым раствором. Это поможет избежать нежелательных воздушных включений во время утепления.

Далее выбираем материал. Для кирпичных стен идеально подходит пенополистирол. Приклей плиты этого утеплителя к стене, стараясь избежать широких стыков.

После засыхания клея, плиты дополнительно закрепляются дюбелями. Обычно, на одну плиту требуется 3-4 дюбеля. Теперь можно приступить к финишной отделке утепленной стены.

Утепление деревянной стены

Здесь подготовка немного другая. Если основа стены сделана из бруса, не забудь заделать воздушные карманы и обработать стену антисептиком.

Для деревянных стен часто выбирают минеральную вату в качестве утеплителя. Прежде чем приступать к утеплению, покрой стену защитной мембраной, оставляя место для вентиляции.

Затем закрепи на стене брусья и обрешетку, между которыми потом расположишь минеральную вату. Важно, что расстояние между брусьями должно быть такое, чтобы лист утеплителя плотно помещался между ними.

Для дополнительной защиты от влаги можешь также закрепить пароизоляционную пленку. После этого приступай к завершающему этапу отделки.

Ранее мы рассказывали, как утеплить детскую комнату на зиму 2023 изнутри и снаружи.

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