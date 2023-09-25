Для комфорту у найлютіші морози! Як утеплити стіни зсередини та який утеплювач краще обрати

Утеплення стін — ключовий аспект забезпечення комфорту в приміщенні, особливо в холодний період року. Правильне утеплення не тільки допоможе зберегти тепло вдома, але й сприяє економії на опаленні квартири.

Також при відключеннях світла у будинках нерідко пропадає й опалення. А отже, на зиму 2023-2024 такий спосіб утеплення додасть змоги зберігати тепло у приміщені якомога довше. Читай про те, як утеплити стіни зсередини та який утеплювач краще обрати — далі у матеріалі.

Чим утеплити стіни зсередини

Матеріалів для утеплення стін зсередини у будівельних магазинах доволі багато. Є як і бюджетні варіанти, так і більш дорогі. Детальніше про кожен із них ми тобі зараз розповімо.

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Ековата

Даний утеплювач є екологічно чистим. У його складі немає шкідливих чи токсичних речовин. Ековата — це утеплювач, що має хорошу шумо- та теплоізоляцію, відштовхує мікроорганізми та вологостійкий.

Щодо мінусів цього матеріалу можна зарахувати складність роботи з матеріалом під час монтажу.

Мінеральна вата

Говорячи про утеплення, нерідко порівнюють мінвату з ековатою. Мінеральна вата — це доступний утеплювач, який можна легко встановити. Також цей матеріал має певні види. Йдеться про: скловату, шлаковату, базальтову (кам’яну) вату.

Та, на жаль, попри доступну ціну та легку установку цей матеріал має низку недоліків. Він має мінімальний ступінь теплоізоляції, волокна матеріалу пропускають вологу, яка не вбирається.

Також мінвата має високу паропроникність, через що утеплення не буде довговічним, а також згодом під ватою може розвинутися грибок та пліснява.

Пінополістирол та ЕППС

Нині це є найпопулярнішим матеріалом, що використовують для утеплення внутрішніх стін у будинках. Цей матеріал має низку переваг, які часто слугують причиною надання переваги саме пінополістиролу над іншими утеплювачами.

Йдеться про низький ступінь теплопровідності, паронепроникність, зносостійкість, легкість установки даного матеріалу. Також він має невелику вагу, а сам матеріал легко різати за індивідуальними розмірами.

Говорячи про недоліки пінополістиролу, — це слабка звукоізоляція та руйнування цього матеріалу при температурі вище 80 градусів.

Пінополіуретан

Пінополіуретан є високоякісним утеплювачем, що вже довгий час зарекомендував себе на будівельному ринку завдяки унікальним властивостям. Його основна перевага — це мікропориста структура, яка дає змогу досягти відмінних показників теплоощадження. Така структура створює надійний бар’єр для вологи, не пропускаючи її через утеплювач.

Особливість пінополіуретану полягає також у способі його нанесення. Йдеться про матеріал, який вводиться в дію двокомпонентною рідкою речовиною, що твердіє за декілька секунд. Також цей матеріал може бути обштукатуреним, за допомогою капронової сітки, що робить пінополіуретан не тільки ефективним, але й естетично привабливим варіантом утеплення.

Щодо недоліків — пінополіуретан має схильність до ультрафіолетового випромінювання. Але враховуючи, що ми утеплюємо внутрішні стіни, куди сонячні промені не потрапляють, то цей недолік є неактуальним.

Як утеплити стіни зсередини

Щоб забезпечити своє помешкання максимальним комфортом взимку та зберігати тепло всередині, потрібно правильно утеплити стіни. Розберімося, як це зробити залежно від матеріалу стіни.

Утеплення цегляної стіни

Перше, що треба зробити — підготувати саму стіну. Якщо у тебе цегляна основа, необхідно поштукатурити її, зробивши максимально рівною, а потім обробити протигрибковим розчином. Це допоможе уникнути небажаних повітряних включень під час утеплення.

Далі вибираємо матеріал. Для цегляних стін ідеально підходить пінополістирол. Приклей плити цього утеплювача до стіни, намагаючись уникнути широких стиків.

Після засихання клею, плити додатково закріплюються дюбелями. Зазвичай, на одну плиту потрібно 3-4 дюбелі. Тепер можна приступити до фінішної обробки утепленої стіни.

Утеплення дерев’яної стіни

Тут підготовка трохи інша. Якщо основа стіни зроблена з бруса, не забудь закласти повітряні кишені і обробити стіну антисептиком.

Для дерев’яних стін часто вибирають мінеральну вату як утеплювач. Перш ніж розпочинати утеплення, покрий стіну захисною мембраною, залишаючи місце для вентиляції.

Потім закріпи на стіні бруси та обрешітку, між якими потім розташуєш мінеральну вату. Важливо, що відстань між брусами має бути така, щоб лист утеплювача щільно містився між ними.

Для додаткового захисту від вологи можеш також закріпити пароізоляційну плівку. Після цього приступай до завершального етапу обробки.

Раніше ми розповідали, як утеплити дитячу кімнату на зиму 2023 зсередини та ззовні.

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