Щоб зберегти тепло надовго: як утеплити пластикові вікна

Анна Голішевська, редакторка сайту 13 Вересня 2023, 14:30
Вікно
Фото: Unsplash

Більше новин
Що таке атопічний дерматит
Атопічний дерматит детально: що це таке та чи можна його вилікувати
Щоб зберегти тепло надовго: як утеплити пластикові вікна
Мобілізація людей з інвалідністю 3 групи: чи підлягають призову — пояснює експерт
На скільки років видають посвідчення водія в Україні
Тимчасові та постійні: на скільки років видають посвідчення водія в Україні
Як підготувати капусту для голубців: способи
Зроби її м’якою для кращого приготування: як підготувати капусту для голубців
Дивитись більше

Матеріали по темі

Геотермальне опалення будинку
Отримувати тепло з-під землі? Переваги та недоліки геотермального опалення та як воно працює
як підготуватися до блекауту
Потрібні не тільки свічки! Що купити та як підготуватися до блекауту
Як утеплити балкон: покрокова інструкція
Як самостійно утеплити балкон — перетвори свій дім на невразливу фортецю до холодів
Осінні вінки
Додай кольорів своїй оселі! Як зробити власноруч осінній вінок на двері — ідеї

Відео
0:05:58
усиновлення

1,5 року не могли забрати маля з дитбудинку: через які труднощі проходять батьки-усиновлювачі
0:06:02
Центри біженців у Молдові будуть закривати: куди відправлять українців
Звикли до готельних умов і виплат. Центри біженців у Молдові закриватимуть — куди підуть українці
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:52
Росіяни гатять — а ЗСУ відповідають: наступ на Бахмутському напрямку триває
ЗСУ майже дійшли до Донецького аеропорту! Як триває наступ на Сході України
0:01:14
Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо та яка мета зустрічі з Путіним
Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо про мету візиту та якою може бути реакція США
БПЛА Панішер
Найшвидший та найтихіший БпЛА в Україні! Як дрон Панішер допомагає військовим нищити ворога на передовій
Вікторія
Я не знала, на що я йду. Історія 22-річної студентки Вікторії, яка долучилася до лав ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 12 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:00:00
українців змушують голосувати
Циркова вистава зі смітниками для бюлетенів: як окупанти у Мелітополі та Маріуполі українців змушують голосувати
0:03:45
знищене росіянами сільське господарство
“Русскій мір” звільняє від життя: фермер про знищене росіянами сільське господарство на Херсонщині
Більше відео
Тушкована капуста рецепт
Читати далі
З грибами, горіхами та чорносливом — три рецепти тушкованої капусти від Євгена Клопотенка
Щоб зберегти тепло надовго: як утеплити пластикові вікна
Читати далі
Коли збирати яблука: оптимальні терміни для підготовки фруктів на зиму

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь