Утеплення по-максимуму: як обрати плед та ковдру для холодної зими

Цьогоріч українці шукають максимум варіантів, як зігрітися холодними днями та ночами. Оскільки в умовах заощадження світла по всій країні вмикати обігрівачі небажано, у пригоді стануть ковдри та пледи.

Керівник магазину товарі для дому Олександр Третяк та менеджерка українського виробника пледів Катерина Тригуб розповіли про те, які ковдри та пледи краще обрати.

Як вибрати плед

Катерина Тригуб розповідає: перше, на що варто орієнтуватися при виборі пледа — матеріал, з якого він виготовлений. Але варто розуміти, що вироби із натуральних тканин коштуватиме дорожче, аніж з синтетичних.

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Існує три види матеріалів:

натуральні: вовна, бавовна, кашемір;

синтетичні: акрил, мікрофібра, поліестер, фліс тощо;

змішані (натуральні та синтетичні): наприклад, бавовна та акрил.

Пледи із натуральних тканин добре зігрівають, але вони вибагливі у догляді та й коштують дорожче за синтетичні. Найкраще обирати бавовняні пледи, переконана експертка.

Бавовняні пледи є легкими та м’якими, гіпоалергенними та стійкими до прання.

Синтетичні пледи є дешевшими та доступнішими, але в них є кілька суттєвих мінусів: можуть змінювати розмір від прання, погано пропускають повітря та електризуються. Проте ідеальним поєднанням ціни та якості будуть пледи, які виготовлені із бавовни та акрилу.

Розмір потрібно підбирати відповідно до твого зросту та довжини, ширини ліжка.

Як вибрати ковдру

Перш ніж обрати ковдру, Олександр радить звернути увагу на:

температуру приміщення, у якому будете її використовувати;

сезонність використання: обираєш ковдру лише на зиму чи універсальну для декількох сезонів;

матеріал чохла та наповнювача ковдри. Це особливо важливо для людей з алергією. Наприклад, для них підійдуть ковдри зі штучним наповненням (холофайбером), а не натуральним (пух-перо);

розмір. Наприклад, для високих людей потрібна ковдра розміром щонайменше 200 на 220 см.

— Ковдру за температурними показниками треба обирати, спираючись на показник TOG. Шкала стартує від 8°C, — пояснює Олександр Третяк.

Чим вищий показник TOG, тим ковдра тепліша та щільніша. Саме щільність наповнювача забезпечує протидію холоду, відповідно — ковдра добре гріє за низьких температур.

За цією шкалою ковдри поділяють на:

6,5 TOG — літня;

7,5 TOG — весна-осінь;

8,5 TOG — середній рівень тепла;

10,5 TOG — тепла;

13,5 TOG — дуже тепла.

Чим ковдра важча — тим вона тепліша, — запевняє експерт. Але найкращим варіантом є ковдра “чотири сезони”: дві скріплені між собою ковдри, які на зиму можна скріплювати, а на літо — використовувати лише одну з них.

Який наповнювач обрати?

Експерти наголошують, що краще обирати ковдри з натуральним наповнювачем та чохлом із натуральних тканин. Окрім того, ковдри зі штучним наповнювачем мають менший термін придатності та швидко зношуються.

Натуральні наповнювачі (пух-перо) краще відводять вологу та забезпечують рівномірну циркуляцію повітря, на відміну від синтетичних.

Обираючи ковдру з пух-пера, зверни увагу на їхнє співвідношення. Якісна тепла ковдра складатиметься з 90% пуху і лише 10% пера. Тому що перо не гріє. Його додають для збільшення ваги виробу. Пух легший, але забезпечує хорошу ізоляцію тепла, — пояснює Олександр.

Однією з ознак неякісної ковдри є збивання наповнювача в одне місце після прання.

Якісна ковдра з пух-пера коштуватиме від 5000 грн, а з холофайбера — від 1400 грн, залежно від розміру. За словами Олександра, мінімальна порогова ціна для зимової ковдри розміром 150 на 210 см — 800 грн.

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