Утепление по-максимуму: как выбрать плед и одеяло для холодной зимы

В этом году украинцы ищут максимум вариантов, как согреться в холодные дни и ночи. Поскольку в условиях сбережения света по всей стране включать обогреватели нежелательно, пригодятся одеяла и пледы.

Руководитель магазина товаров для дома Александр Третяк и менеджер украинского производителя пледов Екатерина Тригуб рассказали о том, какие одеяла и пледы лучше выбрать.

Как выбрать плед

Екатерина Тригуб рассказывает: первое, на что следует ориентироваться при выборе пледа — материал, из которого он изготовлен. Но следует понимать, что изделия из натуральных тканей будут стоить дороже, чем из синтетических.

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Существует три вида материалов:

натуральные: шерсть, хлопок, кашемир;

синтетические: акрил, микрофибра, полиэстер, флис и т.п.;

смешанные (натуральные и синтетические): например, хлопок и акрил.

Пледы из натуральных тканей хорошо согревают, но они привередливы в уходе и стоят дороже синтетических. Лучше выбирать хлопчатобумажные пледы, — убеждена экспертка.

Хлопковые пледы легкие и мягкие, гипоаллергенные и устойчивые к стирке.

Синтетические пледы дешевле и доступнее, но у них есть несколько существенных минусов: могут изменять размер от стирки, плохо пропускают воздух и электризуются. Однако идеальным сочетанием цены и качества будут пледы, изготовленные из хлопка и акрила.

Размер нужно подбирать в соответствии с твоим ростом и длиной, шириной кровати.

Как выбрать одеяло

Прежде, чем выбрать одеяло, Александр советует обратить внимание на:

температуру помещения, в котором будете ее использовать;

сезонность использования: выбираете одеяло только на зиму или универсальное для нескольких сезонов;

материал чехла и наполнителя одеяла. Это особенно важно для людей с аллергией. К примеру, для них подойдут одеяла с искусственным наполнением (холофайбером), а не натуральным (пух-перо);

размер. Например, для высоких людей нужно одеяло размером не менее 200 на 220 см.

— Одеяло по температурным показателям следует выбирать, опираясь на показатель TOG. Шкала стартует с 8°C, — объясняет Александр Третьяк.

Чем выше показатель TOG, тем одеяло теплее и плотнее. Именно плотность наполнителя обеспечивает противодействие холоду, соответственно одеяло хорошо греет при низких температур.

По этой шкале одеяла разделяют на:

6,5 TOG — летняя;

7,5 TOG — весна-осень;

8,5 TOG — средний уровень тепла;

10,5 TOG — теплая;

13,5 TOG — очень теплая.

Чем одеяло тяжелее, тем оно теплее, — уверяет эксперт. Но лучшим вариантом является одеяло “четыре сезона”: два скрепленных между собой одеяла, которые на зиму можно скреплять, а на лето использовать только одно из них.

Какой наполнитель выбрать?

Эксперты отмечают, что лучше выбирать одеяла с натуральным наполнителем и чехлом из натуральных тканей. Кроме того, одеяла с искусственным наполнителем имеют меньший срок годности и быстро изнашиваются.

Натуральные наполнители (пух-перо) лучше отводят влагу и обеспечивают равномерную циркуляцию воздуха, в отличие от синтетических.

Выбирая одеяло из пух-пера, обрати внимание на их соотношение. Качественное теплое одеяло будет состоять из 90% пуха и только 10% пера. Потому что перо не греет. Его прибавляют для увеличения веса изделия. Пух легче, но обеспечивает хорошую изоляцию тепла, — объясняет Александр.

Однин из признаков некачественного одеяла — сбивание наполнителя в одно место после стирки.

Качественное одеяло из пух-пера обойдется от 5000 грн, а из холофайбера — от 1400 грн, в зависимости от размера. По словам Александра, минимальная пороговая цена для зимнего одеяла размером 150 на 210 см — 800 грн.

Еще один вариант утепления — не только для гражданских, но и для военных — спальник. Как выбрать качественный и теплый мешок мы рассказывали тебе в предыдущем материале.

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