Чтобы сохранить тепло надолго: как утеплить пластиковые окна

Самое главное правило для того, чтобы пережить тяжелые холода — это сохранить тепло в доме. Если у тебя в квартире много обогревателей, но не утеплены окна, то в результате получишь только большие платежки за электроэнергию.
Как утеплить пластиковые окна — читай в материале.
Для того чтобы узнать, где появились щели в окне, через которые проходит воздух, нужно воспользоваться следующими способами:
Пластиковые окна имеют свои слабые места. Если не удается определить, откуда же убегает тепло, нужно знать о проблемных зонах металлопластиковых систем.
Например:
После того как обнаружены дефекты, связанные с утеплением, нужно подумать о том, кто займется их устранением.
Если у тебя возникли проблемы с уплотнителем створки, утеплителем и фурнитурой, то такие задачи нужно положить на плечи мастера.
Если у тебя возникли проблемы с уплотнителем створки, утеплителем и фурнитурой, то такие задачи нужно положить на плечи мастера.
Но если проблемные места в окнах — это откосы и отливы, то можешь попробовать починить самостоятельно.
Важно помнить, что если ты живешь не на нижних этажах, то в целях безопасности все ремонтные работы, касающиеся окон, лучше отдавать мастеру.
Чтобы утеплить пластиковые окна в своем доме, можешь купить в строительном магазине что-то из этого списка:
Однако одним утеплением окон не согреешься. Ранее мы рассказывали, как выбрать обогреватель.
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