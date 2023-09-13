Чтобы сохранить тепло надолго: как утеплить пластиковые окна

Анна Голишевская, редактор сайта 13 сентября 2023, 14:30
Вікно
Фото: Unsplash

Больше новостей
Укриття в Румунії
Для защиты от “некоторых предметов из воздуха”: что известно о строительстве укрытий в Румынии
Тушкована капуста рецепт
С грибами, орехами и черносливом — три рецепта тушеной капусты от Евгения Клопотенко
Чтобы сохранить тепло надолго: как утеплить пластиковые окна
Когда собирать яблоки: оптимальные сроки для подготовки фруктов на зиму
Геотермальне опалення будинку
Получать тепло из-под земли? Преимущества и недостатки геотермального отопления и как оно работает
Смотреть больше

Материалы по теме

Геотермальне опалення будинку
Получать тепло из-под земли? Преимущества и недостатки геотермального отопления и как оно работает
як підготуватися до блекауту
Нужны не только свечи! Что купить и как подготовиться к блэкауту
Як утеплити балкон: покрокова інструкція
Как самостоятельно утеплить балкон — преврати свой дом в неуязвимую крепость к холодам
Осенние венки
Добавь красок в дом! Как сделать осенний венок на двери своими руками — идеи

Видео
0:05:38
усиновлення

1,5 года не могли забрать ребенка из детдома: через какие трудности проходят родители-усыновители
0:06:02
Центри біженців у Молдові будуть закривати: куди відправлять українців
Привыкли к гостиничным условиям и выплатам. Центры для беженцев в Молдове будут закрывать — куда пойдут украинцы
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 13 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:52
Росіяни гатять — а ЗСУ відповідають: наступ на Бахмутському напрямку триває
ВСУ почти дошли до Донецкого аэропорта! Как происходит наступление на Востоке Украины
0:01:14
Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо та яка мета зустрічі з Путіним
Ким Чен Ын прибыл в Россию: что известно о целях визита, и какой может быть реакция США
БПЛА Панішер
Самый быстрый и самый тихий БпЛА в Украине! Как дрон Панишер помогает военным уничтожать врага на передовой
Вікторія
Я не знала, на что иду. История 22-летней студентки Виктории, которая вступила в ряды ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 12 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
українців змушують голосувати
Цирковое представление с мусорниками для бюллетеней: как оккупанты в Мелитополе и Мариуполе украинцев заставляют голосовать
0:03:45
знищене росіянами сільське господарство
“Русский мир” освобождает от жизни: фермер об уничтоженном россиянами сельском хозяйстве в Херсонской области
Больше видео
Тушкована капуста рецепт
Читать дальше
С грибами, орехами и черносливом — три рецепта тушеной капусты от Евгения Клопотенко
Чтобы сохранить тепло надолго: как утеплить пластиковые окна
Читать дальше
Когда собирать яблоки: оптимальные сроки для подготовки фруктов на зиму

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь