Щоб було тепло й комфортно навіть у найсильніші морози! Як утеплити дитячу кімнату на зиму 2023 зсередини та ззовні

Утеплення дитячої кімнати зсередини — ключовий крок до створення комфортного та безпечного середовища для твоєї дитини. Тепла кімната сприяє якісному сну, навчанню малечі та іграм. У цьому матеріалі ми розповімо кілька способів утеплення дитячої кімнати на зиму 2023 всередині та зовні.
До питання утеплення приміщення зсередини краще підходити комплексно. Тому зверни увагу на такі моменти:
Також можна встановити систему теплої підлоги, що стане додатковим джерелом обігріву кімнати.
Також можна встановити систему теплої підлоги, що стане додатковим джерелом обігріву кімнати.
Фото: Pexels
Утеплення дитячої кімнати зовні допоможе створити додатковий захист від холоду, вітру і шуму. Тримай кілька способів утеплення дитячої кімнати із зовнішньої сторони.
Утеплення фасаду
Це один з найпопулярніших способів зовнішнього утеплення стін дитячої кімнати. Це можна зробити за допомогою таких матеріалів як:
Але без досвіду та відповідних знань краще не виконувати таку роботу самостійно, а довірити це спеціалістам.
Але без досвіду та відповідних знань краще не виконувати таку роботу самостійно, а довірити це спеціалістам.
Утеплення даху
Якщо ти проживаєш у приватному будинку пам’ятай, що теплові втрати через дах можуть становити до 25% загальних втрат тепла в будинку. Тому краще утеплювати дах. У цьому тобі допоможуть такі матеріали як мінеральна вата або пінополіуретанова піна.
Раніше ми розповідали тобі як вибрати обігрівач для дому — види та характеристики.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.