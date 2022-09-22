Спрятать в шкафу или купить “американскую мечту”? Виды холодильников и как выбрать нужный

Среди незаменимых вещей в каждом доме обязательно будет холодильник. Это устройство значительно продлевает “жизнь” наших продуктов и имеет непосредственное отношение к безопасности питания.

Но любая техника со временем выходит из строя. Тогда может появиться потребность в покупке нового устройства. Рассказываем, какие бывают холодильники и как выбрать качественную технику для твоего дома.

Виды холодильников

Холодильников существует множество видов. Мы хотим акцентировать внимание не на технических характеристиках, а на практических. В частности, расскажем об одно-, двух-, трехкамерных холодильниках и так называемых шкафах, которые ты мог(-ла) увидеть в любимых американских сериалах и фильмах.

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Однокамерные холодильники

Удобны и компактны. Занимают не много места, экономные, потому что потребляют сравнительно немного электроэнергии. Это относим к преимуществам. Поэтому если в твоем доме немного пространства, такой тип холодильника идеально подойдет.

Однокамерные холодильники часто устанавливают в гостиницах с целью экономии места.

Цены на холодильники такого типа невысокие и стартуют от 5 тыс. грн.

Среди недостатков отметим следующие: некоторые модели не имеют морозильной камеры совсем. Если она есть, то очень маленького размера. Также в таком холодильнике нет подробной схемы для регулировки температуры.

И конечно же, для большой семьи этот холодильник не подойдет. Это лучший вариант для небольшой квартиры с одним-двумя жителями.

Двухкамерные холодильники

Это самая распространенная модель на украинском рынке. Удобные, достаточно вместительные, имеют морозильную камеру и основной отсек.

На рынке таких холодильников много, выбор широкий. Можно выбрать бюджетные варианты или присмотреться к современным моделям с дополнительными функциями. Есть даже полностью электронные. К примеру, ты можешь выбрать модель с регулировкой температуры в разных зонах.

По габаритам двухкамерные холодильники достаточно удобны, потому обычно хорошо вписываются в любую комнату и занимают немного места. А вот продуктов там можно хранить немало.

Самый популярный вид — напольные, то есть те, которые стоят отдельно. Но холодильник можно также встроить в кухонную мебель, тогда дизайн комнаты не пострадает.

Многокамерные холодильники

Принцип работы похож на предыдущий вид, но здесь добавляется так называемая зона свежести, в которой поддерживается температура, близкая к нулю. Нужна такая зона, чтобы хранить скоропортящиеся продукты.

Отдельно расположены морозильная и основная камеры холодильника. Визуально и по габаритам ты можешь выбрать устройство на свой вкус, но заплатить за него придется больше, ведь дополнительная камера — это затраты на ее изоляцию, дополнительные дверцы и более сложная система охлаждения.

Side-by-Side, или холодильник-шкаф

Американская мечта, которую хорошо помнят те, кто застал нулевые, всегда изображала семью в собственном доме с большой кухней и холодильником с двумя дверцами.

И если когда-то такие холодильники были признаком роскоши, то сейчас приобрести их может любой украинец или украинка со средним доходом.

Сразу перейдем к преимуществам. Отдельно расположены морозильник и основной отсек. На каждый — свои двери и, соответственно, свой микроклимат.

Места для мороженых продуктов наконец хватает, поэтому можно замораживать фрукты и ягоды летом, покупать мясо с запасом и не беспокоиться, что продукты некуда будет сложить.

Чаще всего на дверце устанавливают диспенсер, который будет подавать кубики льда или холодную воду. Это очень удобно.

Такой холодильник отлично подойдет для большой семьи.

Некоторые сознательно выбирают эту модель исключительно из-за дизайна и вместительности, но у холодильников Side-by-side есть и свои недостатки. Это, конечно же, большие габариты. Чтобы разместить такой холодильник на кухне, нужно будет постараться.

Еще один недостаток — стоимость значительно выше других моделей холодильников. Бюджетную линию здесь найти не удастся.

Как выбрать холодильник: советы

Как мы видим, холодильников множество. Мы рекомендуем отталкиваться от твоих потребностей и потребностей твоей семьи, а также бюджета. Но есть и общие советы, которые помогут правильно выбрать этот вид бытовой техники:

покупай проверенные бренды;

просмотри отзывы перед покупкой;

проверь качество полочек и фурнитуры;

обязательно покупай устройство с гарантией производителя;

выбирай холодильник с качественной электроникой.

А поскольку на носу уже зима, рекомендуем также почитать, как выбрать обогреватель для дома. Позаботься о собственном тепле заблаговременно.