Сховати у шафі чи обрати “американську мрію”? Які є види холодильників та як обрати потрібний

Серед незамінних речей у кожній хаті обов’язково буде холодильник. Цей прилад значно продовжує “життя” наших продуктів і безпосередньо стосується безпеки харчування.

Але будь-яка техніка з часом виходить з ладу. Тоді може з’явитися потреба купити новий прилад. Розповідаємо, які бувають холодильники та як обрати якісну техніку для твоєї оселі.

Види холодильників

Холодильників існує безліч видів. Ми зосередимо увагу не на технічних характеристиках, а на практичних. Зокрема, розповімо про одно-, дво-, трикамерні холодильники і так звані шафи, які ти міг (могла) побачити в улюблених американських серіалах та фільмах.

Однокамерні холодильники

Зручні й компактні. Займають небагато місця, ощадливі, бо споживають порівняно небагато електроенергії. Це відносимо до переваг. Тож, якщо у твоїй оселі небагато простору, такий тип холодильників ідеально підійде.

Однокамерні холодильники часто встановлюють також у готелях задля економії місця.

Ціни на холодильники такого типу невисокі й стартують від 5 тис. грн.

Серед недоліків такі: деякі моделі не мають морозильної камери зовсім. Якщо вона є, то дуже маленького розміру. Також у такому холодильнику немає детальної схеми для регулювання температури.

І, звісно, для великої родини цей холодильник не підійде. Це найкращий варіант для невеличкої квартири з одним-двома мешканцями.

Двокамерні холодильники

Найпоширеніша модель на українському ринку. Зручні, досить місткі, мають окремо морозильну камеру та основний відсік.

На ринку таких холодильників вдосталь, вибір широкий. Можна обрати бюджетні варіанти або придивитися до сучасних моделей з додатковими функціями. Є навіть повністю електронні. Наприклад, ти можеш обрати модель з регулюванням температури у різних зонах.

За габаритами двокамерні холодильники досить зручні, бо зазвичай добре вписуються у будь-яку кімнату і займають небагато місця. А от продуктів там можна зберігати чимало.

Найпопулярніший вид — підлогові, тобто ті, які стоять окремо. Але холодильник можна також вбудувати у кухонні меблі, тоді дизайн кімнати не постраждає.

Багатокамерні холодильники

Принцип роботи схожий на попередній вид, але тут додається так звана зона свіжості, в якій підтримується температура, близька до нуля. Вона потрібна, щоб зберігати продукти, які швидко псуються.

Окремо розташовані морозильна камера та основна камера холодильника. Візуально і за габаритами ти можеш обрати прилад на свій смак, але заплатити за нього доведеться більше, адже додаткова камера — це витрати на її ізоляцію, додаткові дверці та складніша система охолодження.

Side-by-Side, або холодильник-шафа

Американська мрія, яку добре пам’ятають люди, що застали нульові, завжди демонструвала родину у власному будинку з великою кухнею та чималим холодильником з двома дверцятами.

І якщо колись такі холодильники були ознакою розкоші, то нині придбати їх може будь-який українець чи українка з середнім доходом.

Одразу перейдемо до переваг. Окремо розташовані морозильна камера та основний відсік. На кожен — свої двері й, відповідно, свій мікроклімат. Місця для морожених продуктів нарешті вистачає, тому можна заморожувати фрукти та ягоди влітку, купувати м’ясо з запасом і не перейматися, що продукти не буде куди покласти.

Найчастіше на дверцятах встановлюють диспенсер, який подаватиме кубики льоду чи холодну воду. Це теж зручно.

Також цей холодильник чудово підійде для великої родини.

Дехто свідомо обирає цю модель виключно через дизайн і місткість, але у холодильників Side-by-side є і свої недоліки. Це, звісно, великі габарити. Щоб розмістити такий холодильник на кухні, потрібно докласти зусиль.

Ще один недолік — вища за інші моделі вартість приладу. Бюджетну лінію тут знайти не вдасться.

Як обрати холодильник: поради

Як ми бачимо, видів холодильників багато. Ми радимо відштовхуватися від твоїх потреб і потреб твоєї родини, а також бюджету. Але є й загальні поради, які допоможуть правильно обрати цей вид побутової техніки:

купуй перевірені бренди;

переглянь відгуки перед купівлею;

подивись на якість полиць та фурнітури;

обов’язково купуй пристрій з гарантією виробника;

обирай холодильник з якісною електронікою.

А оскільки на носі вже зима, радимо ще й почитати про те, як обрати обігрівач для дому. Подбай про власне тепло завчасно.