Каждому свое место: какие растения любят кислую почву, а какие нейтральную или щелочную

Здоровье и качество роста растений часто зависит от многих факторов, среди которых и уровень pH. Он определяет, будет ли почва кислой, нейтральной или щелочной. Почему это важно? Все достаточно просто, разные растения лучше растут в индивидуальных условиях. Поэтому рассказываем подробнее, какие растения любят кислую почву, а какие — нейтральную или щелочную.

Какая бывает почва

Почву по уровню pH делят на кислую, нейтральную и щелочную. Определить ее вид может помочь рН-метр или лакмусовая бумага.

Какие растения любят кислую почву

Наименьший уровень pH имеет кислая почва. Растения, любящие в ней расти, называются ацидофилами.

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Из декоративных растений и сорняков, которые лучше растут в кислой почве, можно выделить гортензии, люпин, папоротник, вереск, ревень, ромашка, рододендрон, полевой хвощ, мокрица, осока, марьянник дубравный, подорожник, клевер, одуванчик, пикульник, мята полевая и фиалка трехцветная.

Если же садить огородные растения в кислую почву, то лучше всего в нем будут чувствовать себя картофель, баклажаны, кабачки, тыква, томаты, дыня, морковь, салат и картофель. В саду лучше растут малина и яблоня.

Комнатные растения, которые любят кислую почву:

антуриум;

гербера;

молочай красивейший;

кактус;

саговник;

пеперомия;

кливия;

традесканция.

Какие растения любят нейтральную почву

Нейтрофилами называют растения, которые любят нейтральную почву, имеющую уровень pH от 6,0 до 7,2.

Среди них можно выделить виноград, вишню, сливу, смородину, грушу, капусту, перец, лук, спаржу, свеклу, хрен, бобовые, капусту, тыкву, чеснок, лен, шпинат, жимолость, молочай, горицвет, водосбор, васильки, астры, амарант, роговик и львиный зев.

Также нейтральный грунт любят березка, донник, крапива, пастушья сумка, мокрица, марь и осот.

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Какие растения любят щелочную почву

Хотя в щелочной земле развиваться многим растениям очень тяжело, все равно существуют те, которые в ней чувствуют себя лучше всего, — их называют кальцефилами. Например, это могут быть такие кустарники, как гибискус, спирея, кизильник и садовый жасмин. Также щелочную почву любят барбарис, боярышник, сирень, снежноягодник, церцисс, форзиция, вейгела и самшит.

Цветы, которые могут расти в кислой почве:

адонис;

астильба;

астра;

арабис;

бадан;

гвоздика;

дельфиниум;

колокольчик;

чемерник;

василек горный;

гипсофилы;

ночная фиалка;

обриета;

каменная роза;

клематис;

лаванда;

хризантема;

мальва;

матиола;

медуница;

живучка;

ипомея;

полынь.

Также в щелочной почве можно сажать рябину, сливы, калину, смородину и можжевельник. А на огороде лучше будут чувствовать себя бобы, свекла, брюква, горох, тыква, кукуруза, капуста, огурцы, фасоль и пастернак.

Также важно найти, когда нужно пересаживать комнатные цветы. Они ведь растут в горшках и не имеют возможности комфортно распределять свои корни в земле. Поэтому читай советы, которые помогут не навредить растению во время пересадки.

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