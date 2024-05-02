Кожному своє місце: які рослини люблять кислий ґрунт, а які нейтральний чи лужний

Здоров’я та якість росту рослин часто залежить від багатьох факторів, серед яких — рівень pH. Він визначає, чи буде він кислим, нейтральним чи лужним. Чому це важливо? Все досить просто, різні рослини краще зростають в індивідуальних умовах. А тому розповідаємо детальніше, які рослини люблять кислий ґрунт, а які — нейтральний чи лужний.

Який буває ґрунт

Ґрунт за рівнем pH поділяють на кислий, нейтральний та лужний. Визначити його може допомогти рН-метр або лакмусовий папір.

Які рослини люблять кислий ґрунт

Найменший рівень pH має кислий ґрут. Рослини, які люблять в ньому рости, називаються ацидофіли.

Зараз також дивляться

З декоративних рослин та бур’янів, які краще ростуть в кислому ґрунті, можна виділити гортензії, люпин, папороть, верес звичайний, ревінь, ромашку, рододендрон, польовий хвощ, мокрицю, осоку, перестріч гайовий, подорожник, конюшину, кульбабу, жабрій, м’яту польову та фіалку триколірну.

Якщо ж садити городні рослини в кислий ґрунт, то найкраще в ньому будуть почуватись картопля, баклажани, кабачки, гарбуз, томати, диня, морква, салат. У саду краще ростимуть малина та яблуня.

Кімнатні рослини, які люблять кислий ґрунт:

антуріум;

гербера;

кактус;

молочай-різдвяник;

саговник;

пеперомія;

клівія;

традесканція.

Які рослини люблять нейтральний ґрунт

Нейтрофілами називають рослини, які люблять нейтральний ґрунт, який має рівень pH від 6,0 до 7,2.

Серед них можна виділити виноград, вишню, сливу, смородину, грушу, капусту, перець, цибулю, спаржу, буряк, хрін, бобові, капусту, гарбуз, часник, льон, шпинат, жимолость, молочай, горицвіт, водозбір, волошки, айстри, амарант, роговик та левиний зів.

Також нейтральний ґрунт полюбляють берізка, буркун, кропива, грицики, мокриця, лобода та осот.

Читати на тему Місячний посівний календар 2024: коли сіяти та саджати рослини Розповідаємо про сприятливі дні для посіву у 2024 році.

Які рослини люблять лужний ґрунт

Хоч у лужній землі розвиватись багатьом рослинам дуже важко, все одно існують ті, які в ній почуваються найкраще — їх називають кальцефілами. Наприклад, це можуть бути такі чагарники, як гібіскус, спірея, кизильник та садовий жасмин. Також лужний ґрунт люблять барбарис, глід, бузок, сніжноягідник, церцис, форзиція, вейгела та самшит.

Квіти, які можуть рости у кислому ґрунті:

адоніс;

астільба;

айстра;

арабіс;

бадан;

гвоздика;

дельфініум;

дзвоники;

чемерник;

гірська волошка;

гіпсофіли;

нічна фіалка;

обрієта;

кам’яна троянда;

клематис;

лаванда;

хризантема;

мальва;

матіола;

медуниця;

живучка;

іпомея;

полин.

Також у лужному ґрунті можна садити горобину, сливи, калину, смородину та ялівець. А на городі найкраще почуватимуться боби, буряк, бруква, горох, гарбуз, кукурудза, капуста, огірки, квасоля та пастернак.

Також важливо знайти, коли потрібно пересаджувати кімнатні квіти. Адже вони ростуть у горщиках і не мають можливості комфортно розподіляти своє коріння у землі. Тому читай поради, які допоможуть не нашкодити рослині під час пересадки.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.