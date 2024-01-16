Місячний посівний календар 2024: коли сіяти та саджати рослини

Напевно, усі садівники та городники користуються місячним посівним календарем, щоб знати у які дні садити ту чи іншу культуру.
Вважається, що сіяти насіння чи пересаджувати розсаду варто лише під час Місяця, що зростає. Адже він росте та тягне в гору енергію та соки рослин.
Ми розповімо про місячний посівний календар на 2024 рік. Дізнайся, у які дні краще сіяти різні овочі.
Взимку можна навіть саджати квіти. Раніше ми розповідали про посадку петунії у січні.
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