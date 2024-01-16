Місячний посівний календар 2024: коли сіяти та саджати рослини

Напевно, усі садівники та городники користуються місячним посівним календарем, щоб знати у які дні садити ту чи іншу культуру.

Вважається, що сіяти насіння чи пересаджувати розсаду варто лише під час Місяця, що зростає. Адже він росте та тягне в гору енергію та соки рослин.

Ми розповімо про місячний посівний календар на 2024 рік. Дізнайся, у які дні краще сіяти різні овочі.

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Січень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 13-20 січня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 1-9 січня, 27-31 січня.

Несприятливі дні — 11, 25 січня.

Лютий 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 11-23 лютого.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 1-9 лютого, 26-28 лютого.

Несприятливі дні — 10, 24 лютого.

Березень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 12-19 березня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 1-8 березня, 27-31 березня.

Несприятливі дні — 10, 25 березня.

Квітень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 10-17 квітня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 1-6 квітня, 26-30 квітня.

Несприятливі дні — 8, 24 квітня.

Травень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 10-17 травня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 1-6 травня, 25-31 травня.

Несприятливі дні — 8, 23 травня.

Червень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 8-15 червня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 1-4 червня, 24-30 червня.

Несприятливі дні — 6, 22 червня.

Липень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 8-15 липня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 1-3 липня, 23-30 липня.

Несприятливі дні — 6, 21 липня.

Серпень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 6-13 серпня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 1-2 серпня, 21-28 серпня.

Несприятливі дні — 4, 19 серпня.

Вересень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 5-12 вересня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 1 вересня, 20-27 вересня.

Несприятливі дні — 3, 18 вересня.

Жовтень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 4-11 жовтня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 19-26 жовтня.

Несприятливі дні — 2, 17 жовтня.

Листопад 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 3-10 листопада.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 18-25 листопада.

Несприятливі дні — 1, 16 листопада.

Грудень 2024

Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста — 3-10 грудня.

Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля — 17-24 грудня.

Несприятливі дні — 1, 15 грудня.

Взимку можна навіть саджати квіти. Раніше ми розповідали про посадку петунії у січні.

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