Календарь рыболова на август 2024 года: самые удачные дни, чтобы забросить удочки

Теплое августовское солнышко, прохлада от водоема и удочка в руках — можно ли придумать лучший отдых летом? Да и дней для хорошей рыбалки набралось немало. Нет времени сидеть дома, пока проходят последние в этом году летние дни, нужно ловить эмоции и хорошее настроение! Поэтому приглашаем на рыбалку, а наш календарь рыбака на август 2024 года поможет выбрать удачный день.

Календарь рыбака на август 2024 года: самые удачные дни для клева

Хороший клев в августе будет ждать тебя большую часть месяца. А вот неудачных дней будет значительно меньше. Это отличный повод устроить отдых у озера или реки, а вместе с тем попробовать свои силы в рыболовстве.

Но дополнительно рекомендуем следить за погодными условиями, ведь в жаркий день рыба клюет хуже, чем в прохладный.

Лучший клев: 8-14, 26-29 августа;

Хороший клев: 1, 7, 15-17, 23-25, 30-31 августа;

Плохой клев: 2-3, 5-6, 18, 20-22 августа;

Очень плохой клев: 4, 19 августа.

Какая рыба клюет в августе

Август — щедрый на отлов месяц, а в водах рыбаков ждет красноперка, карась, лещ, сом, судак, окунь, плотва и щука.

Следует готовить удочки рано утром, поздно вечером и ночью, а выбирать для этого пасмурные и даже дождливые дни. В условиях жары верхние слои воды сильно прогреваются, поэтому рыба будет спускаться на более глубокие участки, чтобы оставаться в прохладе.

Отлов в прибрежной зоне недалеко от растительности принесет наибольший успех. Для клева лучше выбирать как животные, так и растительные приманки.

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